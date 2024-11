ケイト・スペード ニューヨークは、銀座旗艦店リニューアルを記念し、山本舞香さん、佐野勇斗さん、ハローキティらをスペシャルゲストに迎え、オープニングセレモニーを開催

タペストリー・ジャパン合同会社[動画: https://www.youtube.com/watch?v=fzs0xF4iaeA ]

フレッシュでモダンな感性、生き生きとしたアプローチ、遊び心に溢れるウィット、カラフルな世界観で30年以上に亘って知られてきた、グローバル・ライフスタイルブランドのケイト・スペード ニューヨークは、11月30日(土)の 銀座旗艦店リニューアルオープンに先駆け、11月28日(木)にオープニングイベントを開催しました。

山本舞香さんとハローキティ佐野勇斗さん

オープニングセレモニーには、今秋スタートした、日常の中にあるJoy(喜び)を見出すきっかけとなるようなポッドキャスト番組や動画コンテンツなどをコミュニティーに提供していくローカルキャンペーン「Discover your joy」の一環であるショートフィルムに出演した山本舞香さんと佐野勇斗さん、オープン同日に銀座旗艦店限定で先行発売されるコラボレーションコレクションが登場するハローキティ、そして、泉里香さん、大政絢さん、宮内ひとみさん、山田優さんらが登場し、共にリニューアルオープンをセレブレートしました。

さらに、ポッドキャスト番組「Discover your joy」のナビゲーターを務める向井慧(パンサー)さん、emmaさん、ミチさん・よしあきさんなどのゲストもお祝いに駆けつけ、ケイト・スペード グリーンを基調とした外装と、「グレートエスケープ」のコンセプトのもとブランドのホームタウンであるニューヨークのアップタウンとダウンタウンの両方のエレメントからインスピレーションを得てリニューアルを遂げた銀座旗艦店を体感しました。

泉里香さん大政絢さん宮内ひとみさん山田優さんemmaさん鈴木ゆうかさん向井慧さんミチさん・よしあきさん銀座旗艦店

同日夜に開催されたオープニングレセプションパーティの来場ゲストたちは、リフレッシュされた空間、アジア最大級の商品セレクションや銀座旗艦店限定コレクション、ハローキティコラボレーションコレクション、3階の新たに登場した究極のホリデーギフトスポットに期間限定で設置されたガチャガチャなどを楽しみました。そして、パーティに再登場したハローキティが、銀座旗艦店の顔として特別に製作されたグリーンのグランドピアノで見事な即興演奏を披露したハラミちゃんと共に会場を盛り上げました。

銀座旗艦店銀座旗艦店Opening Reception: ハローキティOpening Reception: ハラミちゃんOpening Receptionの模様

11月30日(土) のリニューアルオープン同日には、世界共通言語であるJoy(喜び)、前向きさ、時代を超越したスタイルをもつブランドとして知られてきたケイト・スペード ニューヨークと、50年にわたり、世界中の人々に友情と思いやりを届けてきたハローキティのコラボレーションコレクションが銀座旗艦店限定先行発売され、世代を超えたお客様に愛される、タイムレスで、完成度の高いコレクションを通して、共にJoy(喜び)を喚起していきます。

銀座旗艦店先行発売 ハローキティ×ケイト・スペード ニューヨーク限定コレクション:

(C) 2024 SANRIO CO., LTD. Used Under License.

「ハローキティ」の誕生50周年を記念したコラボレーションコレクションが2024年11月30日に銀座旗艦店で独占先行発売されます。ハローキティのアイコニックなイメージを、ケイト・スペード ニューヨークのカラフルで遊び心に溢れるプロダクトに散りばめたコレクションには、クロスボディ、トートバッグ、ポーチ、スモールレザーグッズなどのレザーグッズに加え、アパレル、ジュエリー、キーホルダー などがラインナップします。

3D Crossbody \77,000 ※税込み

銀座旗艦店限定NY CITY カプセルコレクション:

また、リニューアルオープンを記念し、ニューヨークからインスピレーションを得たコレクションが銀座旗艦店限定で展開されます。アイコニックなタクシーからインスパイアされたフラットシューズとトートバッグ、 ニューヨークの街並みを表現したスノードーム型のヒール、ニューヨークの定番ピザをイメージしたハンドバッグなど、ブランドのホームタウンであるニューヨークへの愛が溢れるスタイルが登場します。

左から時計回り:3D pizza box top handle \85,800, 3D pizza crossbody \73,700、gogo flats \47,300, manhattan taxi large market tote \56,100 ※全て税込み

銀座旗艦店ご来店特典:

銀座旗艦店にご来店の上、ケイト・スペード ニューヨーク公式LINEアカウントの友達登録を行い、クーポンをダウンロードしてご提示頂いたお客様には、3階に設置されたガチャガチャを回すともらえる、スペードや、イエロータクシー、レッドアップル、プレッツェル、コーヒーカップなどのニューヨークをイメージしたアクリルキーチャームをバッグなどに付けてご使用頂けるワイヤーをつけて1つプレゼントいたします。2回目以降は、銀座旗艦店で、税込み10,000円以上をお買い上げ毎に、ガチャガチャを1回回していただけます。実施期間はリニューアルオープンの11月30日から2024年12月末日まで、プレゼントが無くなり次第終了となります。

<掲載クレジット>

ブランド名:kate spade new york / ケイト・スペード ニューヨーク

問い合わせ先:ケイト・スペード カスタマーサービス

Tel: 050 5578 9152

www.katespade.jp(https://www.katespade.jp/)

※HELLO KITTY x kate spade new york画像素材ご掲載の際は、

必ず下記のコピーライトの記載をお願いいたします。

『(C) 2024 SANRIO CO., LTD. Used Under License.』

Discover Your Joyキャンペーン特設サイト:https://www.katespade.jp/special.html

@katespadejapan #katespadejapan #ケイトスペードニューヨーク

About kate spade new york:

1993年に6つの代表的なハンドバッグとともに登場したケイト・スペード ニューヨークは、どんなときもカラフルで、大胆な発想に富み、前向きであり続けてきました。今日では、ハンドバッグ、アパレル、ジュエリー、シューズ、ギフト、ホームウェアなど、毎日の生活に特別な彩りを添えるアイテムを提案するグローバルブランドに成長しました。私たちはいつだってオリジナリティーあふれる視点で、perfectly imperfect lifestyle(完璧ではないけれども特別なライフスタイルを送る世界中の女性たちのコミュニティーを応援します。

ケイト・スペード ニューヨークはタペストリー・インクのブランドです。https://www.katespade.jp

About HELLO KITTY:

11月1日生まれ、ロンドン郊外出身。身長はりんご5個分、体重はりんご3個分。

A型。得意なことは、クッキーを作ることと、ピアノをひくこと。好きな食べ物は、ママが作ったアップルパイ。

2024年で50周年を迎え、2024年12月31日までの期間を「50周年アニバーサリーイヤー」として、「Friend the Future. 未来と友だちになろう。」をテーマに様々な取り組みを行っている。

https://hellokitty50th.sanrio.co.jp

About 山本 舞香 (俳優):

1997年10月13日生まれ、鳥取県出身。「鳥取美少女図鑑」に掲載された写真でスカウトを受け、2011年にデビュー。主な出演作に映画「暗殺教室」「SUNNY 強い気持ち・強い愛」「東京喰種 トーキョーグール【S】」「とんかつDJアゲ太郎」「今日から俺は!!劇場版」、ドラマ 「死にたい夜にかぎって」「コタローは1人暮らし」「連続ドラマW 宮部みゆき『ソロモンの偽証』」、スペシャルドラマ「デキないふたり」などがある。@yamamotomaika_official(https://www.instagram.com/yamamotomaika_official)

About 佐野勇斗 (俳優/M!LK):

1998年3月23日年生まれ。愛知県出身。趣味は、サッカー、書道(六段)、空手。M!LKの活動と並行して、ドラマから映画まで俳優として幅広く活躍中。M!LKでの担当カラーは「ピーチヒップピンク岡崎」。普段はやんちゃで騒がしいが、MCでは場をしきったり、とてもメンバー想いの兄貴肌な一面もみせるグループ最年長。https://www.instagram.com/sanohayato_milk/