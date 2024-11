ケイト・スペード ニューヨークは、俳優の佐野勇斗さんを起用し、「Discover Your Joy」キャンペーンの一環としてショートムービーを公開

タペストリー・ジャパン合同会社[動画: https://www.youtube.com/watch?v=-6qLpL8bYgE ]

佐野勇斗さん出演ショートムービー『To the one who brings you joy』: https://youtu.be/-6qLpL8bYgE

10月初旬、ケイト・スペード ニューヨークは、Fall 2024グローバルキャンペーンのコンセプトを拡張させた、日本限定キャンペーン「Discover your joy」を発表しました。キャンペーン期間中、 ケイト・スペード ニューヨークは、コミュニティーが、日常の中にある桁外れに素敵なものを見つけるきっかけとなるような、継続的シリーズのポッドキャスト番組と動画コンテンツ、イベントなどを展開していきます。

30年以上に亘り、グローバル・ライフスタイルブランドのケイト・スペード ニューヨークは、フレッシュでモダンな感性、生き生きとしたアプローチ、遊び心に溢れるウィットで知られてきました。ケイト・スペード ニューヨークは、身につけるものよりもスタイルを通してJoy(喜び)を表現すること、つまり、カスタマーや周りの人々の会話のきっかけとなり、インスピレーションを日々与え続けることを信条としています。このキャンペーンは、私たちの人生を彩るJoy(喜び)を喚起し、その喜びの連鎖反応を生み出すことを目指しています。

佐野勇斗さん出演ショートムービー『To the one who brings you joy』 より

ケイト・スペード ニューヨークは、「Discover your joy」フィルムシリーズの第2弾として、俳優の 佐野勇斗さんを主演に迎え、新アイコンバッグ「デコ」をフィーチャーし、ホリデーシーズンに大切な人にギフトを贈るJoy(喜び)を表現したショートムービー『To the one who brings you joy (Joyを もたらす大切な誰かへ)』を、ケイト・スペード ニューヨークのグローバルYouTubeチャンネル上で 11月29日に公開します。このショートフィルムは、10月に公開された、山本舞香さん主演のショートフィルム第1弾に続くもので、シリーズは、2025年2月に公開予定の第3弾で完結と なります。

左から:deco medium crossbody \60,500, deco plaid tweed chain shoulder \77,000, deco chain shoulder \68,200, deco glitter suede chain shoulder \68,200

ケイト・スペード ニューヨークの新アイコンバッグとして、2024年秋コレクションに初登場した「デコ」は、クラフツマンシップとブランドのDNAが融合し、デザイン性と機能性を兼ね備えたハンドバッググループです。ミニマルなデザインに「K」の文字をあしらった幾何学的なアール・デコ調の留め具が特徴の「デコ」コレクションは、今シーズンは、スタイリッシュでコンテンポラリーなフォルムに、レザーやスエード、ツイードのマテリアルを用い、洗練されたカラーパレットで展開されます。

同じく10月より、「Discover your joy」キャンペーンの一環として、ケイト・スペード ニューヨークが提供するポッドキャスト番組「Discover your joy」をスタートしています。番組のナビゲーターは、向井 慧 (パンサー)さんが務め、ゲストと共に、リスナーが日常生活の中でJoy(喜び)を見つけられるように促していきます。

番組は、SpotifyやApple Podcastなどのプラットフォームにて放送され、2番目ゲストの姉弟モデルのミチさん・よしあきさんが3回のエピソード(12/19, 12/26, 1/9)に登場します。

次回ゲストや放送日などの詳細はこちらをチェック: https://www.katespade.jp/special.html

Joy(喜び)と女性のエンパワーメントは、創業以来ケイト・スペード ニューヨークの中心にあります。この「Discover your joy」キャンペーンは、9月に公開された、女優のタラジ・P・ヘンソン(『ザ・カラー・パープル』、『ファイト・ナイト』)、ニコラ・コクラン(『ブリジャートン家』)、マルサイ・マーティン (『ブラックイッシュ』、『G20』)を起用し、それぞれの女性の視点を通して、Joy(喜び)のもつパワーをセレブレートするFall 2024グローバルブランドキャンペーンに続くものとなります。キャンペーン開始直後には、タラジ、ニコラ、マルサイをフィーチャーしたショートフィルムを初公開し、世界中の女性たちのメンタルヘルスの状況改善に向けた投資を提唱し、喜び(Joy)に繋がる良好なメンタルヘルスを培うための各種資源へのアクセス拡大に焦点を当てたソーシャルインパクトの取り組みである「女性の メンタルヘルスのためのグローバル基金」の立ち上げを発表しました。

About 佐野勇斗 (俳優/M!LK):

1998年3月23日年生まれ。愛知県出身。趣味は、サッカー、書道(六段)、空手。M!LKの活動と並行して、ドラマから映画まで俳優として幅広く活躍中。M!LKでの担当カラーは「ピーチヒップピンク岡崎」。普段はやんちゃで騒がしいが、MCでは場をしきったり、とてもメンバー想いの兄貴肌な一面もみせるグループ最年長。

About ミチ・よしあき:

モデル/タレント。ビューティ・ファッションとさまざまな舞台でグローバルに活動。コスメ・アパレルなどのプロデュースも行い、そのセンスが同世代を中心に注目される。SNSフォロワーは合計300万人を超え、Z世代が今最も注目するファッションアイコン的存在。

About kate spade new york:

1993年に6つの代表的なハンドバッグとともに登場したケイト・スペード ニューヨークは、どんなときもカラフルで、大胆な発想に富み、前向きであり続けてきました。今日では、ハンドバッグ、アパレル、ジュエリー、シューズ、ギフト、ホームウェアなど、毎日の生活に特別な彩りを添えるアイテムを提案するグローバルブランドに成長しました。私たちはいつだってオリジナリティーあふれる視点で、perfectly imperfect lifestyle(完璧ではないけれども特別なライフスタイル)を送る世界中の女性たちのコミュニティーを応援します。

ケイト・スペード ニューヨークはタペストリー・インクのブランドです。https://www.katespade.jp