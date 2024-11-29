川崎市１ 日時・会場令和6年12月7日（土）17:00～18:00 ※天候によって変更の可能性があります。富士見公園（川崎区富士見1・2丁目他） かわさき市民祭り内エントランス広場ステージ（川崎駅から徒歩約16分/バス約7分）２ 内容[画像1: https://prtimes.jp/i/124454/123/resize/d124454-123-43f19d2483e26f7770a3-1.jpg ]（1）国内友好都市のステージショー＆伊藤多喜雄さんとの音楽のコラボショー17:00～17:35（予定）各都市で文化・スポーツの分野で活躍されている団体の皆さんによる演目の披露と伊藤多喜雄さんとの音楽のコラボレーションを実施します。【演目】中標津町：太鼓の演奏富士見町：ダンスの披露 那覇市：エイサーの披露（2）国内友好都市×市民文化大使パネルディスカッション[画像2: https://prtimes.jp/i/124454/123/resize/d124454-123-ec2035845fcb41e65792-3.jpg ]17:35～18:00（予定）出演者の皆さんと松本利夫さん、伊藤多喜雄さんに各都市のおすすめや川崎市の魅力を語っていただきます。[画像3: https://prtimes.jp/i/124454/123/resize/d124454-123-dc0562d63e20cc6df6a1-2.jpg ][画像4: https://prtimes.jp/i/124454/123/resize/d124454-123-1901f9b9ac9cf28ec183-0.jpg ]３ その他第45回かわさき市民祭り内バザールにおいても３つの国内友好都市が出店し、名産品を販売します。～ 第４５回かわさき市民祭り ～ [画像5: https://prtimes.jp/i/124454/123/resize/d124454-123-2a3f12e9ec13593fa4e9-4.png ]12月7日（土）、8日（日）10:00～19:00例年50万人以上が訪れる市内最大級のお祭り。今年は市制100周年特別企画も実施します。詳細はhttps://kawasaki-fest.main.jp/◆詳細プレスリリースはこちらからダウンロード可能です。 https://prtimes.jp/a/?f=d124454-123-31a3a4218d85eb2e63f860e8a474dff6.pdf◆川崎市オンラインプレスルームhttps://www.pr-today.net/a00547