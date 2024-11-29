「かみかわ食べものがたりフェア」を開催します！
北海道
食・大陸・北海道のど真ん中、かみかわエリアで生まれ、大切に育まれてきた美味しさの数々。
そんな魅力あるかみかわ地域の特産品を集めた「かみかわ食べものがたりフェア」を開催します！
場所：北海道どさんこプラザ札幌店
期間：12月４日（水）～12月10日（火）
18の事業者・99商品の「美味しい」が登場。
８事業者が日替わりで対面販売を行います。
フェア期間中は、イートインコーナーにてかみかわ産ＯＳＡＫＥ
ワイン・クラフトビール・日本酒が楽しめますよ。
６日（金）、７日（土）、８日（日）にはガラポン抽選会を開催！
どさんこプラザ札幌店内でかみかわの特産品１品を含む合計1,000円以上ご購入いただいた方が対象です。
さらには、あさひかわ菓子博2025の公式キャラクター「シマエ大福」に会えるかも・・・！？
ご家族やご友人をお誘いのうえ、ぜひお立ち寄りください！
https://www.kamikawa.pref.hokkaido.lg.jp/ss/srk/144339.html
○北海道上川総合振興局 産業振興部 商工労働観光課 食・観光戦略室
〒079-8610 旭川市永山６条19丁目1-1 上川合同庁舎
TEL：0166-46-5320／FAX：0166-46-5208