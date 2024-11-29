【12/7(土)・8（日）】JOIN 移住・交流＆地域おこしフェア2024に参加します！
■ 12月8日（土）～9日（日）に東京都で移住&バス運転手確保PRを行います！
北海道後志総合振興局では、12月8日（土）～9日（日）に行われる「JOIN 移住・交流＆地域おこしフェア2024」に参加します。
全国の300を超える自治体・団体が東京ビッグサイトに一堂に会する、国内最大級のマッチングフェアです。
当日は、北海道への移住に興味がある方に対し、後志地域でバス運転手や地域おこし協力隊として働くことの魅力をＰＲします。
１ イベント名
JOIN 移住・交流＆地域おこしフェア2024
２ 日時
令和６年１２月７日（土）１１：００～１７：００
令和６年１２月８日（日）１０：００～１６：００
３ 場所
東京ビッグサイト 東７ホール（東京都江東区有明3丁目11-1）
※ 北海道後志総合振興局のブースは、「AB-69」です。
４ 対象者
移住を検討している方や移住に興味がある方、北海道に興味がある方、雪が好きな方などなど少し
でもご興味がありましたら、どなたでもお気軽にお越しください。
※ 入場料無料
※ ご来場にあたり、事前に登録いただきますと入場がスムーズです。入場に際し、紙又はスマホで
二次元バーコードをご用意くださいませ。
ご来場登録はこちらから↓
https://www.tenjikai-uketsuke.com/ecscripts/reqapp.dll
５ 特設サイト
フェアの詳細は、一般社団法人移住・交流促進機構（JOIN）のホームページをご覧ください。
https://www.iju-join.jp/feature_cont/file/135/
６ 出展者
北海道後志総合振興局
協働PR：ニセコバス株式会社、道南バス株式会社
（出展イメージ※他イベントでのブース出展）