楽器音楽特化型ウェブライブオークション、ユナイテッドオークション多言語対応化｜英語圏だけでなく、タイを中心とする東南アジア市場まで実現！第3回目開催の12/5（木）13時より多言語化実装予定！

近江屋ユナイテッド株式会社英語圏とタイ、アジア圏に特化したオンラインオークションプラットフォーム(イメージ画像)

世界中の楽器店や音楽愛好者の皆さまへ――

新しい言語対応によって、より多くの方々が楽器オークションに参加しやすくなり、ユニークな楽器の売買や出品機会が広がります。また、グローバルな楽器市場へのアクセスが簡単になることで、世界中のユーザーが簡単に参加可能となり、グローバルな販路拡大が期待できます。

ユナイテッドオークションに英語とタイ語を実装することで得られるメリットは、グローバルな視点で多岐にわたります。以下は、特に楽器販売や購入を検討する世界中の楽器店や音楽愛好者にとっての重要なポイントです。

1. 国際市場へのアクセスと販路拡大

英語とタイ語の導入により、ユナイテッドオークションはアジア市場だけでなく、グローバル市場へのアクセスが大幅に向上します。多様な言語に対応することで、地域に依存せず、世界中のユーザーが簡単に参加可能となり、グローバルな販路拡大が期待できます。

2. 新たな顧客層へのアプローチ

特にタイ語対応は、タイや周辺国の新興市場にアピールするのに有効です。多言語化により、海外ユーザーも安心してオークションに参加できるため、リピーターの獲得や長期的な顧客基盤の強化が見込めます。

3. 希少楽器の入手機会の増加

多言語対応により、世界中のレアな楽器やヴィンテージアイテムが手軽に出品されやすくなり、音楽愛好者にとっての希少な楽器の発見や購入の機会が広がります。これにより、楽器のコレクターや専門家にとっても価値のあるマーケットが形成されます。

4. 異文化間での音楽と楽器の交流促進

世界中のユーザーが言語の壁を越えて参加することで、音楽や楽器に関する情報や知識の交流が生まれ、音楽文化の理解や発展が促進されます。異なる背景のユーザー同士が互いの音楽文化に触れ、相互の音楽的な視野が広がります。

5. ブランド認知の強化と信頼の構築

多言語対応により、ユナイテッドオークションは国際的なブランドとしての認知度と信頼性を高めます。さまざまな言語でシームレスに利用できるプラットフォームは、顧客に対して透明性と信頼感を与え、他の競合との差別化を図る上でも有利に働きます。

6. オークション参加と利用のしやすさ向上

ユーザーが自分の言語でオークションに参加できることで、利用のしやすさと理解度が高まり、入札や出品のハードルが下がります。これにより、参加者が増え、オークションの活性化が期待できます。

英語圏へ向けての宣伝PR画像タイへ向けての宣伝PR画像英語サイト表示タイ語サイト表示

ユナイテッドオークションの多言語対応(英語・タイ語)は、売り主さまにとってもさまざまなメリットをもたらします。特に、グローバルな楽器市場での販売チャンスが広がり、効率的な出品が可能となります。以下はその主なメリットです。

1. 販売対象市場の大幅な拡大

英語とタイ語対応により、国内外の多様な顧客にアプローチできるため、出品者にとっては一気にグローバル市場にアクセスする機会が増えます。これにより、特定地域のみに依存せず、より幅広い層に出品を見てもらえるようになります。

2. 希少アイテムの高値落札の可能性が増加

希少価値の高い楽器やヴィンテージ楽器など、需要が限られるアイテムの場合、グローバルに露出を増やすことで多様な買い手が見つかりやすくなります。国際的なオークション環境により、競争が激化し、落札価格が上昇する可能性も高まります。

3. 出品スピードと効率の向上

多言語対応により、出品情報が自動的に英語やタイ語でも表示されるため、翻訳作業が不要で、簡単に多くのユーザーにリーチ可能です。これにより、出品の効率が向上し、スムーズな販売プロセスが実現します。

4. 国際的な信頼性とブランド価値の向上

多言語対応プラットフォームに出品することにより、出品者自身も「国際市場で信頼される出品者」というポジションを得ることができます。ユナイテッドオークションでの実績が信頼に結びつき、リピーターや新たな顧客が増える可能性も高まります。

5. 顧客対応の負担軽減

多言語対応により、英語やタイ語を母国語とする顧客が出品情報を理解しやすくなり、購入前に発生する質問や問い合わせが減少する可能性があります。これにより、顧客対応の負担が軽減され、よりスムーズな取引が可能となります。

6. 出品機会の増加と在庫の早期売却

多くの言語で出品情報が見られるため、通常よりも早期に売却できる可能性が高まります。特に在庫や手持ちの商品を早期に処分したい場合、多言語対応により顧客数が増え、在庫回転率が上がることで、出品者にとっても効率的な運営が可能です。

7.リザーブ価格で安心な取引

商品の最低価格(リザーブ価格)を設定することで、希望する価格以下での取引を防ぎ、商品価値を守ることができます。リザーブ価格とは、オークションにおいて売り手が設定する最低限の売却価格のことで、この価格を下回る場合は売却されません。これにより、適正価格での販売が可能となります。

8. 季節・地域に依存しない安定的な売上

多言語対応により、特定の国や季節に依存しない販売が可能です。季節やトレンドに応じて地域の需要が変動する場合も、異なる市場での販売を通じて売上を安定させやすくなります。

これらのメリットにより、ユナイテッドオークションでの出品がより一層魅力的なものとなり、出品者にとってのリターンが最大化されることが期待されます。

近江屋ユナイテッド株式会社/本社ビル:外壁に描かれた音楽界のレジェンドたちが待ち構える圧倒的な存在感!

第3回目開催の12/5(木)13時より多言語化実装予定!

ユナイテッドオークションに多言語対応(英語・タイ語など)を導入することによって、以下のような多くのメリットが生まれます。

グローバル市場の拡大

売上の増加と高値落札の可能性

出品・利用のしやすさ向上

国際的な信頼性とブランド価値の向上

顧客サポートの負担軽減

在庫の回転率向上と早期売却

季節や地域に依存しない売上安定化

ユナイテッドオークションの多言語対応により、プラットフォームは世界中の多様なユーザーにアプローチできるようになります。この対応により、国際市場での販路拡大、高値落札の機会増加、ユーザー体験の向上、信頼性の強化が期待できます。

さらに、広範な購買層にアクセスできることで、季節や地域に左右されない安定した売上が実現し、グローバルな競争力とブランド価値が高まります。

With multilingual support, United Auction can now reach a diverse global audience. This enhancement is expected to expand access to international markets, increase high-bid opportunities, improve the user experience, and strengthen platform credibility. Detailed multilingual product descriptions help reduce inquiries, enabling more efficient customer support. Additionally, by reaching a wider range of buyers, United Auction can achieve steady sales unaffected by seasonal or regional fluctuations, thereby enhancing its global competitiveness and brand value.

次回のオークションは、2024年12月5日(木)13:00より開催予定です。

第3回目開催の12/5(木)13時より多言語化実装予定!

次回のオークションは、2024年12月5日(木)13:00より開催予定

詳細な情報や参加方法については、公式ウェブサイトをご確認ください。

会社概要

会社名: 近江屋ユナイテッド株式会社

所在地: 520-0515滋賀県大津市八屋戸483-2-2F

事業内容: オンラインオークションプラットフォーム「ユナイテッドオークション」の運営

公式LINE: https://lin.ee/TcjmsEvB

公式サイト: https://united-auction.net/

プレスお問い合わせ先

近江屋ユナイテッド株式会社

TEL&FAX: 077-575-0366

メール: info@oumiya-united.co.jp