『幼稚園WARS』より、千葉侑生先生描き下ろしのイラストを使用した新作グッズが「ジャンプフェスタ2025」で登場！中外鉱業ブースにて販売決定！

中外鉱業株式会社[画像1: https://prtimes.jp/i/59072/589/resize/d59072-589-a785b9ea64af29e48d84-0.jpg ]『幼稚園WARS』より、新規描き下ろしイラストの新作アイテムが「ジャンプフェスタ2025」で販売決定！千葉侑生先生による描き下ろしイラストを使用した「アクリルスタンド」や、原作イラストの「トレーディングアクリルキーホルダー」のほか、通販商品として、作中でリタ先生たちが着用している「エプロン」をイメージしたグッズも登場します！イベント会場販売のほか、中外鉱業コンテンツ部ECサイト「Chugaionline」にて予約販売を実施します。ぜひ中外鉱業ブースをチェックしてください！[画像2: https://prtimes.jp/i/59072/589/resize/d59072-589-4ddcded2324185b778cc-3.jpg ][画像3: https://prtimes.jp/i/59072/589/resize/d59072-589-280cad3f7fda2b656aee-8.jpg ]イベント情報「ジャンプフェスタ2025」・開催日時 2024年12月21日(土)～12月22日(日) 9:00～17:00(16:30最終入場)・開催場所 幕張メッセ 国際展示場 展示ホール1～9・出展メーカー名 中外鉱業株式会社（展示ホール9）・ジャンプフェスタ公式WEBサイト https://www.jumpfesta.com/・中外鉱業 出展情報ページ https://www.chugai-contents.jp/blog/event/jf2025/※内容は予告なく変更になる場合がございます。予めご容赦くださいませ。※ご入場の詳細については上記HPをご確認ください。特典情報[画像4: https://prtimes.jp/i/59072/589/resize/d59072-589-196e8d1bf77701166904-7.jpg ]中外鉱業ブースにて『幼稚園WARS』JF2025関連商品を１会計2,000円(税込)ご購入毎に、特典ポストカード(全12種)をランダムで1枚プレゼントします。※通販でご購入の方も、特典プレゼントの対象となります※特典プレゼントの詳細は中外鉱業 出展情報ページ（https://www.chugai-contents.jp/blog/event/jf2025/）をご確認くださいWeb販売Chugaionline（中外鉱業コンテンツ部ECサイト）https://www.chugai-contents.jp/blog/event/jf2025/予約期間：2024年12月18日(水)12:00～12月22日(日)17:00発送日：2025年2月以降順次発送予定※一部商品は、期間中に準備数に達し次第受付を終了する場合がございます。予めご了承ください。※商品の発売・仕様などにつきましては諸般の事情により、変更・延期・中止になる場合がございます。会場販売商品[画像5: https://prtimes.jp/i/59072/589/resize/d59072-589-4ddcded2324185b778cc-3.jpg ]■アクリルスタンド JF2025ver.（全2種）販売価格：1,650円(税込)ラインナップ：リタ、ダグ（全2種）[画像6: https://prtimes.jp/i/59072/589/resize/d59072-589-4de1498eaa32fb50e05f-3.jpg ]■トレーディング缶バッジ JF2025ver.（全12種）販売価格：1個 440円(税込)／1SET[12個入] 5,280円(税込)※トレーディングタイプですので種類は選べません。[画像7: https://prtimes.jp/i/59072/589/resize/d59072-589-ab9489a69b32253868cb-3.jpg ]■ポラショットコレクション JF2025ver.（全12種）販売価格：1個 330円(税込)／1SET[12個入] 3,960円(税込)※トレーディングタイプですので種類は選べません。※画像はイメージです。実際の商品とは異なる場合がございます。※商品の発売・仕様などにつきましては諸般の事情により、変更・延期・中止になる場合がございます。※製品の性質上、稀にBOX・SETで全種類揃わないこともございます。先行通販商品（中外鉱業コンテンツ部ECサイト「Chugaionline」）[画像8: https://prtimes.jp/i/59072/589/resize/d59072-589-74c42404367635c12b92-3.jpg ]■トレーディングアクリルキーホルダー JF2025ver.（全10種）販売価格：1個 770円(税込)／1SET[10個入] 7,700円(税込)※トレーディングタイプですので種類は選べません。[画像9: https://prtimes.jp/i/59072/589/resize/d59072-589-43d9f64f63d4ec340b87-3.jpg ]■ステッカーシート JF2025ver.販売価格：550円(税込)[画像10: https://prtimes.jp/i/59072/589/resize/d59072-589-280cad3f7fda2b656aee-8.jpg ]■エプロン JF2025ver.（全3種）販売価格：4,950円(税込)ラインナップ： たんぽぽ組、きく組、すみれ組（全3種）※通販商品は会場での販売はございません。※画像はイメージです。実際の商品とは異なる場合がございます。※商品の発売・仕様などにつきましては諸般の事情により、変更・延期・中止になる場合がございます。権利表記・関連サイト【権利表記】(C)千葉侑生／集英社【関連サイト】幼稚園WARS - 千葉侑生 - 少年ジャンプ＋https://shonenjumpplus.com/episode/4855956445109234830Chugaionline（中外鉱業株式会社コンテンツ部運営ECサイト）https://www.chugai-contents.jp/中外鉱業コンテンツ部 公式X(旧Twitter)https://twitter.com/chugaionline