12月11日（火）、株式会社WACUL主催のイベント「自社に最適なツールは!? HubSpot vs Salesforce 徹底比較セミナー」に登壇

株式会社100

HubSpot Smart CRM(TM)の導入・運用支援サービスを通じてRevOpsソリューションを提供する株式会社100(ハンドレッド、本社:東京都世田谷区、代表取締役:田村慶、以下、100)の代表取締役の田村慶が、HubSpotとSalesforceの違いを徹底比較する株式会社WACUL主催の「自社に最適なツールは!? HubSpot vs Salesforce 徹底比較セミナー」に登壇します。本セミナーは、2024年12月11日(水)、12日(木)、2025年1月9日(水)にわたってオンラインで開催されます。

「HubSpotとSalesforce、正直どっちが良いの?」

「導入したけど、結局使いこなせていないなぁ...」

このような課題をお持ちの方に向けて、HubSpotとSalesforceの認定パートナー企業の代表同士が、営業担当者には聞けない本音トークを展開します。

- HubSpotに切り替えるべき企業の特徴とは?- Salesforceは本当に使いづらいのか?

これからCRM/MAツールの導入を検討している企業様や、乗り換えを検討している企業様にとって、意思決定のヒントとなる情報が満載です。

HubSpot認定パートナーである株式会社100代表取締役の田村は、豊富な経験をもとに、HubSpot導入の成功事例や活用ポイントを解説します。「SalesforceではなくHubSpotが適している企業の特徴」や「HubSpot活用が成果を生むケース」について、具体的な事例を交えてお話しします。CRM/MAツールの導入や乗り換えを検討されている方にとって、意思決定のヒントとなる情報が満載です。

このような方におすすめのウェビナーです

- CRM/MAの導入を検討している企業- HubSpotとSalesforceの違いを知りたい方- 現在利用中のツールを使いこなせていない方

これまでの経験で培ったノウハウをもとに、今回のウェビナーでは、CRM/MAを最大限に活用するための具体的な改善ポイントをご紹介します。日々の業務改善やビジネス成長に役立つ内容をお届けしますので、ぜひご参加ください。

ウェビナー概要

タイトル:自社に最適なツールは!? HubSpot vs Salesforce 徹底比較セミナー

開催日時:2024年12月11日(水)、12日(木)、2025年1月9日(水)

開催場所:オンライン(Bizibl)

参加費:無料

申し込みページ:https://attendee.bizibl.tv/sessions/sey9t8vYVBwO(https://attendee.bizibl.tv/sessions/sey9t8vYVBwO)

登壇者紹介(株式会社100)

株式会社100 代表取締役

田村 慶

2018年、株式会社100(ハンドレッド)を創業。2023年8月にHubSpotエリートパートナー認定。国内初のHubSpotコミュニティチャンピオン、HubSpotユーザーグループ「Japan HUG」のリーダーとして、HubSpotコミュニティー活性化とHubSpotの導入企業のビジネス成長を支援しながら『HubSpot好き』を増やすための活動をしています。 HubSpotパートナー歴12年。

■株式会社100(ハンドレッド)について

会社名:株式会社100(ハンドレッド、英文名称:100 inc.)

代表者:代表取締役 田村 慶

所在地:東京都世田谷区代沢五丁目31番8号 No.R下北沢 3F

設立:2018年2月

事業内容:HubSpot導入及び活用支援、マーケティング・営業・サポート業務等のデジタル化支援、CRMの開発、システム連携開発、DWH構築、ウェブサイト・オウンドメディア構築、マーケティングコンテンツ・営業コンテンツ制作、MA・CRM・SFA導入支援、カスタマーサポートセンター構築支援



株式会社100(ハンドレッド)は、「HubSpot×AI×DATA」のビジョンのもと、HubSpotのソリューションパートナーとして、SMBからエンタープライズまで幅広い企業に対し、RevOps(レベニューオペレーション)の実践を支援し、ビジネス成長を促進しています。HubSpotの全Hub(Marketing、Sales、Service、Operations、Content)に精通し、マーケティング・セールス戦略の策定、Salesforceや他システムとのデータ連携・移行、API連携開発などを担当者目線でサポート。

2018年に創業し、2019年よりHubSpot専門のエキスパート集団として活動を開始。日本企業で唯一「Rookie of the Year(APAC)」を受賞し、2024年には「HubSpot Best Partner in Japan」を3年連続で受賞しています。また、ITreview Grid Award 2024 Fallにおいて3部門で最高位「Leader」を獲得。Japan HUG(HubSpotユーザーグループ)の運営事務局としてHubSpot活用の促進に貢献しています。

コーポレートサイト:https://www.100inc.co.jp/