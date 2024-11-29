戦うエンジニアの時代到来！K.Platinum、ここに始動！
株式会社K.Platinum
- イベント名：山城グループ presents レキオバトル名護 vol.8
- 日時：2024年9月1日（日）
- 会場：名護市民会館・中ホール
- 主催：レキオバトル事務局
- 後援：沖縄県名護市
- 協賛：山城グループほか
第2試合 セミプロマッチ 75kg契約 2分3回戦 レキオバトルキックボクシングルール
× 比嘉 亮晟（ヒガ リョウセイ／エボリューションムエタイジム／JAPAN KICKBOXING INNOVATION／71.8kg）
営業部長 高田
第4試合 セミプロマッチ 63kg契約 2分3回戦 レキオバトルキックボクシングルール
○ 具志堅 廣斗（グシケン ヒロト／エボリューションムエタイジム／JAPAN KICKBOXING INNOVATION／59.3kg）
写真右:CEO 沼田
果敢に攻めるCEO 沼田
2024年9月1日に沖縄県名護市で開催された「山城グループ presents レキオバトル名護 vol.8」において、K.platinumCEOの沼田と営業部長の高田が第2試合と第4試合に参戦いたしました。
本イベントは、沖縄の格闘技界で注目されるキックボクシング大会であり、地元の若手選手からベテランまでが熱い試合を繰り広げました。
イベント概要
- イベント名：山城グループ presents レキオバトル名護 vol.8
- 日時：2024年9月1日（日）
- 会場：名護市民会館・中ホール
- 主催：レキオバトル事務局
- 後援：沖縄県名護市
- 協賛：山城グループほか
第2試合 セミプロマッチ 75kg契約 2分3回戦 レキオバトルキックボクシングルール
○ 高田 旭（タカダ アサヒ／K.Platinum／73.3kg）
× 比嘉 亮晟（ヒガ リョウセイ／エボリューションムエタイジム／JAPAN KICKBOXING INNOVATION／71.8kg）
判定2-1（30-28、29-28、29-30）
営業部長 高田
第4試合 セミプロマッチ 63kg契約 2分3回戦 レキオバトルキックボクシングルール
× 沼田 海斗（ヌマタ カイト／K.Platinum／62.6kg）
○ 具志堅 廣斗（グシケン ヒロト／エボリューションムエタイジム／JAPAN KICKBOXING INNOVATION／59.3kg）
判定0-2（28-28、27-30、28-30）
写真右:CEO 沼田
見事勝利を収めた高田には勝利者賞としてオリジナルWINNER-Tシャツが贈呈されました。
一方惜しくも負けてしまった沼田の試合も、高い技術と粘り強さが光り観客を沸かせました。両試合共に選手たちの情熱とチームワークが勝負を左右する場面が多く見られました。
果敢に攻めるCEO 沼田
今後の展望
我々K.Platinumは、来年に向けた試合への準備を進めています。 技術力と精神力を兼ね備えた次世代の戦うITエンジニアを育成し、社会に貢献できる優秀な人材の輩出に取り組み続けてまいります。これからも挑戦を重ね、新たな可能性を切り拓いていきます。