フージャースキャピタルマネジメント、私募リート向け物件として、賃貸マンション「デュオフラッツ稲毛」の優先交渉権を取得。引き続き、資産の安定的運用と持続的成長を追求し、投資価値の最大化を目指す。

株式会社フージャースホールディングス

フージャースプライベートリート投資法人の資産の運用を受託している株式会社フージャースキャピタルマネジメント（本社：東京都千代田区 代表取締役社長：藤井幸雄、以下「当社」）は、この度、リート向け物件として「デュオフラッツ稲毛」の優先交渉権を取得しました。

「デュオフラッツ稲毛」は、スポンサーサポート契約に基づき、グループ会社である株式会社フージャースアセットマネジメントが開発・商品企画に携わり、2024年１月に竣工した新築物件です。

当社は、今後もスポンサーであるフージャースグループが持つ『不動産情報収集力・不動産開発力・商品開発力』の優位性を活かして、当社が運用する投資法人の中長期にわたる資産の安定的運用と持続的成長を追求し、投資主価値の最大化を目指します。

【物件概要】

物件名：デュオフラッツ稲毛

所在地：千葉市稲毛区稲毛東二丁目

交 通：京成千葉線「京成稲毛」駅徒歩1分

種 類：共同住宅

構 造：鉄筋コンクリート造陸屋根10階建

延床面積：1634.90平方メートル

竣工：2024年1月

【会社概要】

名称：株式会社フージャースキャピタルマネジメント

所在地：東京都千代田区丸の内二丁目2番3号 丸の内仲通りビル 10階

代表者：代表取締役社長：藤井幸雄

事業内容：私募ファンド、私募リートの運用、コンサルティング

設立：2019年8月

https://www.hoosiers-cm.co.jp/index.html

名称：フージャースプライベートリート投資法人

所在地：東京都中央区日本橋室町四丁目3番16号

https://hoosiers-reit.co.jp/

本件に関するお問い合わせ

株式会社フージャースキャピタルマネジメント

担当：下坂 info@hoosiers-cm.co.jp