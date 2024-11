【パズル＆ドラゴンズ】「パズドラ大感謝祭」は12月も豪華報酬盛りだくさんで開催！

ガンホー・オンライン・エンターテイメント株式会社

「パズドラ大感謝祭」を開催中!

https://pad.gungho.jp/member/event/2410_pad_thanks/(https://pad.gungho.jp/member/event/2410_pad_thanks/)

パズルRPG『パズル&ドラゴンズ(通称、パズドラ)』にて、好評開催中の「パズドラ大感謝祭」では、2024年12月1日(日)から12月のイベントを実施いたします。

「大感謝祭 12月ログインスタンプ」のラインナップ

「大感謝祭 12月ログインスタンプ」では、1日目と25日目に「★7フェス限確定10連ガチャ」をそれぞれゲットできます。2日目以降は「魔法石」が1日5個ずつ、合計で100個になる他、10周年、11周年、12周年記念たまドラもラインナップします。ぜひ毎日ログインして、豪華ログインボーナスを受け取りましょう。

さらに、2024年12月7日(土)から開始となる「大感謝祭12月クエスト」をクリアすると、合計魔法石10個と合計500万MPをゲット可能です。その他、魔法石ショップで「大感謝祭スペシャルセット2」や「魔法石100個+大感謝祭セット【12月】」を販売します。いずれもお得なセットとなっておりますので、こちらもお見逃しなく。

12月の「パズドラ大感謝祭」も引き続きどうぞお楽しみください。

【開催期間】2024年12月1日(日)00:00 ~

プレゼントキャンペーン実施!

https://pad-cp.gungho.jp/ev/2024thankscp/(https://pad-cp.gungho.jp/ev/2024thankscp/)

あわせて、12月も「パズドラ大感謝祭」を盛り上げるWキャンペーンを開催します。皆様のたくさんのご参加をお待ちしております。

【キャンペーン概要】

[表1: https://prtimes.jp/data/corp/25063/table/1839_1_8a5a025c0ce8b32644c04fac881b72b7.jpg ][表2: https://prtimes.jp/data/corp/25063/table/1839_2_28414e8c874a6a8dc56af7abe97eaf17.jpg ]

『パズル&ドラゴンズ』基本情報

タイトル:パズル&ドラゴンズ

ジャンル:パズルRPG

対応機種:

・iOS12.0以降の対応端末

・Android OS 7.0以降の対応端末

※32bit版の端末は非対応です。

詳細は公式サイトをご覧ください。

公式サイト: https://pad.gungho.jp/

