サクサグループ サステナビリティレポート2024発行のお知らせ

サクサ株式会社

サクサは、「サクサグループ サステナビリティレポート2024」を公開しましたのでお知らせします。

サクサグループは、現在、2024-2026中期経営計画「共に創る未来」を実行しており、「DX」「資本」「人財」の三つの経営基盤が成長戦略を支え、その土台となる社会的責任としてサステナビリティへの取り組みを位置づけています。

レポート内では、サクサグループのサステナビリティ経営の方針を発信するとともに、「ガバナンス」「環境」「社会」の分野ごとの重要課題の考え方を説明し、以降はその分野ごとの取り組みを報告しています。

サクサグループ サステナビリティレポート2024■サクサグループ サステナビリティレポート2024

https://www.saxa.co.jp/about/pdf/sr2024.pdf

■対象期間

2023年度（2023年4月～2024年3月）の活動を中心に掲載しています。

■主な報告内容- サステナビリティ経営トップメッセージ- 2024-2026中期経営計画「共に創る未来」- 2024-2026中期経営計画に示した「サステナビリティ重要課題」- サクサグループ環境中期計画- 環境配慮製品- 地域社会との調和・社会貢献