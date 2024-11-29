能登半島地震及び能登豪雨の復興支援に向けた義援金寄付のご報告

株式会社リエイ11月19日（火）北國新聞社本社にて （写真左より、森山ナポリ 板尾常務執行役員と千葉常務執行役員）

石川県金沢市にて冷凍ピザの製造・販売を行う株式会社森山ナポリと、その親会社となるリエイグループは、令和6年に発生した能登半島地震および能登豪雨の災害復旧・復興支援を目的に、2024年10月27日に石川県立音楽堂にてチャリティコンサートを開催、当日会場には被災者300名余を含む、1000名余の方に来場いただきました。

本コンサートの収益全額、協賛金および当日募金を合わせた総額4,438,149円を石川県への復興支援義援金として北國新聞社に寄託いたしましたのでご報告申し上げます。なお、コンサートに関わるすべての費用はリエイグループが全額負担し、収益の全額を義援金として被災地の復興支援に役立てていただく形といたしました。

被災地の一日も早い復旧と復興を心より願うとともに、今後も地域社会への貢献活動に取り組んでまいります。