はせがわ人気神棚ランキング2024発表

株式会社はせがわ

お仏壇・墓石の販売、屋内墓苑の受託販売を手がける株式会社はせがわ（本社：福岡・東京、代表取締役社長：新貝 三四郎）は、2024年はせがわ人気神棚ランキングを発表いたします。神棚・神具特設サイトにて、「おしゃれな神棚・札立て」、「壁掛け神棚」、「伝統的な神棚」に部門を分けて、人気ランキングをご紹介いたします。

近年の住環境を反映してコンパクトでおしゃれな神棚や、モダンな壁掛け式の神棚などが人気を集めています。よき新年をお迎えいただくために、神棚のご用意をご検討ください。

神棚・神具特設サイト：https://www.hasegawa.jp/blogs/butsudan/kamidana(https://www.hasegawa.jp/blogs/butsudan/kamidana)

■神棚人気ランキングと部門ごとの特徴

モダン神棚設置例【おしゃれな神棚・札立て部門】

＜第１位＞

鳥居付お神札飾り(大)

商品名：鳥居付お神札飾り(大)

価 格：2,970円（税込）

サイズ：高さ14.5×幅25.5×奥行8.5（cm）

家具の上など場所を選ばずおまつりできます。

サイズ違いもございます。

商品ページ：https://www.hasegawa.jp/products/4993896903400

＜第２位＞

かみさまと紙垂（しで）

商品名：かみさまと紙垂（しで）

価 格：3,300円（税込）

サイズ：高さ11.2×幅11.6×奥行9（cm）

お神札の前に紙垂を飾ります。

紙垂は５種類から選べます。

商品ページ: https://www.hasegawa.jp/products/kamisamatoshide

＜第３位＞

モダン神棚 Kagari メイプル

商品名：モダン神棚 Kagari メイプル

価 格：13,200円（税込）

サイズ：高さ31×幅12.5×奥行5（cm）

シンプルなデザインのお札立てです。

ウォールナット材もございます。

商品ページ：https://www.hasegawa.jp/products/4993896901260

「おしゃれな神棚・札立て」部門では、コンパクトな札立てが人気の上位を占めています。１位に選ばれた「鳥居付お神札飾り（大）」は、リビングの家具の上など場所を選ばずにおまつりできます。省スペースでそのまま設置できるタイプが人気となっています。

【壁掛け神棚部門】

＜第１位＞

お札立て 鳥居型 中

商品名：お札立て 鳥居型 中

価 格：3,520円（税込）

サイズ：高さ19×幅14×奥行7（cm）

鳥居型のコンパクトサイズのお札立てです。

サイズ違いもございます。

商品ページ：https://www.hasegawa.jp/products/4534313053102

＜第２位＞

掛ける神棚 中

商品名：掛ける神棚 中

価 格：4,180円（税込）

サイズ：高さ37.5×幅18×奥行5.8（cm）

壁掛け・平置きどちらでもお使いいただけるシンプルな神棚です。

商品ページ：https://www.hasegawa.jp/products/4993896900409

＜第３位＞

洋風棚板 Kaede Grande

商品名：洋風棚板 Kaede Grande

価 格：23,540円（税込）

サイズ：高さ11.5×巾55×奥行17（cm）

石膏ボードにも設置できる専用金具付きです。

神具セット付きもございます。

商品ページ：https://www.hasegawa.jp/products/4993896901321

「壁掛け神棚」部門では、現代の住環境を反映してコンパクトな神棚が人気の上位を占めています。壁掛け・平置きどちらでもお使いいただける商品が人気です。１位に選ばれた「お札立て 鳥居型 中」は、鳥居付きというデザインでありながら、壁掛け・置き型どちらでも設置いただけることが特徴のお札立てです。

【伝統的な神棚部門】

＜第１位＞

神棚 箱宮 神楽ミニ（神具セット付）

商品名：神棚 箱宮 神楽ミニ（神具セット付）

価 格：23,210円（税込）

サイズ：高さ30×巾36×奥行13.5（cm）

薄型で設置場所を選びません。

サイズ違い・神具セットなしもございます。

商品ページ：https://www.hasegawa.jp/products/4993896903950

＜第２位＞

神殿 新横通し三社 桧

商品名：神殿 新横通し三社 桧

価 格：36,300円（税込）

サイズ：高さ33×巾63.5×奥行23.5（cm）

本格的な三社タイプの神棚です。

御簾（みす）付きとなっています。

商品ページ：https://www.hasegawa.jp/products/4537179701132

＜第３位＞

神殿 中天理

商品名：神殿 中天理

価 格：5,060円（税込）

サイズ：高さ29.6×巾27.5×奥行10（cm）

屋根の装飾をおさえたシンプルでコンパクトな

小型の一社神棚です。

商品ページ：https://www.hasegawa.jp/products/2917007630001

「伝統的な神棚部門」では、扉１枚の一社タイプ、扉３枚の三社タイプ、箱宮など伝統的なデザインの神棚が変わらず人気があります。神棚をおまつりする場所にあわせて選ばれている方が多いようです。１位に選ばれた「神棚 箱宮 神楽ミニ（神具セット付）」は、13.5cmという薄い奥行のため、置く場所を選ばないことや、必要な神具もセットされていることが人気の理由です。

▼集計方法

集計期間：2023年４月１日(土)～2024年10月31日(木)

集計対象：当社公式オンラインショップでの販売データより

※当社公式オンラインショップでの売上高、売上個数、トレンド情報などを参考に、WEB担当部署が独自にランキング順位を作成しております。

■株式会社はせがわについて

[創業] 1929年9月

[会社設立] 1966年12月

[上場証券取引所] 東京証券取引所スタンダード市場

[事業内容] 仏壇仏具事業、墓石事業、屋内墓苑事業、飲食・食品・雑貨事業他

[資本金] 4,037,640千円（2024年3月31日)

[売上高] 21,300,858千円（2024年3月期）

[店舗数] 136店舗（2024年5月現在）

[従業員数] 1,202名（2024年3月期）

[代表者] 代表取締役社長 新貝三四郎

[コーポレートサイト] https://corp.hasegawa.jp/

[カスタマーサイト] https://www.hasegawa.jp/

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