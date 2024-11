NetEase Games新作ゲーム『魔女のふろーらいふ』30万ダウンロード突破！記念に1週間連続で毎日無料10連ガチャチケットを配布

NetEase Interactive Entertainment Pte. LtdNetEase Gamesは、新作ゲーム『魔女のふろーらいふ』が30万ダウンロードを突破したことをお知らせいたします。2024年11月26日(火)に正式サービスを開始した、 ゲーム『魔女のふろーらいふ』がプレイヤー様の応援のおかげで、30万ダウンロードを突破いたしました!これを記念して、「30万ダウンロード突破!特別プレゼントキャンペーン」を実施いたします。本日より7日間連続で、毎日無料10連ガチャチケットを全員にプレゼント!合計で70連無料ガチャが回せます!ぜひゲームにログインしてご確認ください。[画像: https://prtimes.jp/i/71247/481/resize/d71247-481-7dc5fe967ccee568518c-0.png ]■開催期間2024/11/28(木)~2024/12/4(水)■参加方法ゲームにログインして「メール」より受け取ってください■「特別プレゼントキャンペーン」内容開催期間中にログインすると無料10連ガチャチケットを毎日獲得できます。■注意事項・アイテムは1回だけ受け取ることができます。・取り逃したアイテムを後日にまとめて受け取ることができます。※キャンペーンの開催期間、および内容は、予告なく変更する場合があります。■『魔女のふろーらいふ』とは『魔女のふろーらいふ』は「魔女×温泉×スローライフ」をテーマにしたアカツキゲームスのオリジナルIPプロジェクトで、NetEase Gamesがスマートフォン向けに開発・配信を行うタイトルです。プレイヤーは、猫の姿になってしまった自分を元に戻すために「温泉の力」を集めるべく、異世界最強の魔女「サピテトルー」と温泉好きの女子高生「一條ゆのか」らと共に日本の温泉地を巡る旅に出ます。ゲーム内では、日本の温泉地の魅力的な景色が再現された空間で、個性豊かなキャラクターたちと交流できるイベントが多数用意されています。また、フル3Dで描かれる温泉のストーリーと心癒されるひと時をお楽しみいただけます。▼ダウンロードはこちらhttps://mnwqjp.onelink.me/2PVb/z054zfuy <ゲーム概要>ゲーム名:魔女のふろーらいふ開発・配信:NetEase Gamesプラットフォーム: iOS、Android料金:基本無料、アプリ内課金あり■ゲームの最新情報はこちら公式SNSでは、最新情報やリリースに関する詳細を随時お知らせいたします。公式サイト:https://www.majyofurogame.com/公式Xアカウント:https://x.com/majyofuro_game公式Discord:https://discord.com/invite/KhZMdxjwbb■NetEase GamesについてNetEase, Inc. (NASDAQ: NTES, HKEX: 9999) のゲーム事業部門である NetEase Games は、様々なジャンルやプラットフォームでビデオゲーム IP を提供する世界有数のパブリッシャーおよびデベロッパーです。NetEase Gamesのパブリッシングおよび開発タイトルには、『ハリー・ポッター:魔法の覚醒』『荒野行動』『第五人格』『NARAKA: BLADEPOINT』などのタイトルがあります。また、ワーナーブラザーズやMojang AB(マイクロソフトの子会社)など、大手エンターテイメントブランドとの提携も行っています。NetEase Gamesは、世界中のゲームファンの皆様に革新的なゲーム体験をお届けする為に国際的なスタジオへのサポートを強化し、日本のグラスホッパー・マニファクチュア、名越スタジオ、GPTRACK50、株式会社ピンクル 、米国のJar of Sparks、 Jackalyptic Games、T-Minus Zero Entertainment、BulletFarm、カナダのBad Brain、Worlds Untold、フランスのQuantic Dreamなどのトップ開発チームとコラボレーションしています。詳細については、https://www.neteasegames.com/jp/をご覧ください。ソーシャルメディアでフォローする:Facebook:https://facebook.com/NetEaseOfficialTwitter:https://twitter.com/NetEaseGames_JP(C) 魔女のふろーらいふプロジェクト (C) Akatsuki Games Inc. (C) 2023 NetEase Inc.