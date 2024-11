35 CoCreation代表の桜庭が、アマゾンジャパンの人事350名が参加する1dayカンファレンスにて登壇

35 CoCreation合同会社

日本初上陸“オントロジカル・コーチング”のアプローチに基づいた組織風土改善や、次世代のリーダーシップ開発、人材育成を手掛ける35 CoCreation(サンゴ コ・クリエーション)合同会社(本社:東京都渋谷区)代表の桜庭理奈は、2024年11月6日(水)に アマゾンジャパン合同会社(本社:東京都品川区上大崎 3-1-1 目黒セントラルスクエア)オフィスにて開催された、人事メンバー約350名が参加する1dayカンファレンス「Japan PXTCon」にゲストスピーカーとして登壇しました。

■アマゾンジャパンとのコラボレーション背景

アマゾンジャパンでは、今年度初めて人事向けの1dayカンファレンスを開催することになりました。日頃さまざまな場所で働く約350名の人事が一堂に会し、学び、つながることができる場を提供するためです。テーマは「Best at Amazon, Best in Japan」とし、人事のプロとして事業を支援する人事メンバーが、今後の仕事で活かせる学びや自身のキャリアを考える機会となりました。



桜庭は複数の外資系企業での人事経験と、起業後の現在までの経験や経営におけるコーチングの専門性を評価され、今回ゲストスピーカーとして招かれました。



【カンファレンス概要】

カンファレンス名:Japan PXTCon

テーマ:Best at Amazon, Best in Japan

日時:2024/11/6(水) 終日

場所:アマゾンジャパン合同会社 目黒セントラルスクエア オフィス

■当日はアマゾンジャパン人事のみなさんが多く参加しました。

本カンファレンスは、アマゾンジャパンの目黒セントラルスクエアにて行われました。当日は約100名が対面で参加し、さらにオンラインでは全国のアマゾンジャパン人事部門のメンバーへリアルタイムで配信されました。

■企業内人事からコーチング会社を起業した経験を、赤裸々に吐露しました。

当日の会場の様子。オンライン配信の様子。

桜庭は、本カンファレンスの『HR キャリアディスカバリー』セッションに登壇しました。今回は『大人のリナが子どものリナと再会する話』というテーマで、桜庭の幼少期から学生時代、その後複数の外資企業での人事経験を経て、35 CoCreationを創業するまでの道のりをお話しました。

単なる経歴や人事のノウハウの共有ではなく、桜庭が人生の各段階で何を大切にしてきたのか、どのような揺らぎがあったのかなどについて、約1時間にわたって赤裸々に共有しました。

■参加者とのQ&Aセッションを一部公開します!

セッション後、参加者の皆さんから多くのご質問や個別のご連絡をいただきました。本レポートでは、カンファレンスでいただいた質問の一部を、実際の会話形式でお届けします。



Q:なぜ人事の仕事をやりたいと思っていたのかお聞かせください。

A(桜庭):ご質問ありがとうございます。キャリアの最初は「営業・企画」や「人事」で、今は「コーチ」とラベルを貼ると全然違う仕事をしているように見えることもあると思います。ただ、私なりには根っこは全部つながっているんです。



結局、組織も人の集まりなので、そこにいる一人ひとりに、自信を持って、輝いてもらいたいんです 。組織の中で 「自分には無理なんじゃないか」とか「自分に意見がない」など思って自信をなくしている人に、「私、イケてるかもしれない!」とかそういう感覚を呼び覚ますお手伝いをしたいというのが、根本にありますね。私自身も今回の講演でお話しした通り、自分らしさを組織で出すことが苦手だった経験もあります。

だから、小さくてもいいので、その人がその人なりに輝いていけるようにするために、私は仕事をしていきたいと思っています。

Q:コーチングを求めていないリーダーに対して、HRやコーチとしてどのように声かけができるでしょうか。



A(桜庭):ありがとうございます。このご質問は、結構いただきます。私が関わってきたリーダーの中でも「今は変わりたくない」とかなり自分の中で決めていらっしゃる方もいたので、そのような方に向けては、今の時点ですぐにコーチングを行うことが適切でない可能性もあります。



ただそれで終わりではなくて、私なら、その人が変わりたくない理由を知ろうとすると思います。変わりたくない背景には、変わらないことで手放したくない何かがきっとあると思うんです。それは何なのか、勝手に想像して終わりではなく、そこに好奇心を持ち、話をするのが結構重要なんじゃないかなと思っています。





Q:今まで一番対話に苦労したリーダーのご経験があったら伺いたいです。



A(桜庭):そうですね。一番難しいと感じたのは、 主語に自分が一切出てこない人ですね。「このリーダーは...」とか「あの会社がさ...」とか言っている人。そういう人とコーチングや話をする時は、一回その話をストップして「そのストーリーの中で、あなたという主人公はどこにいるんですか?」と問うことが大切だと思います。そこをちゃんとフィードバックした上で対話を進めないと、時間だけが過ぎてお互い生産的ではありません。



ーアマゾンジャパンのみなさま、ありがとうございました!

■共催企業プロフィール

アマゾンジャパン合同会社

アマゾンジャパンは数億種類の商品を取り扱う総合オンラインストアの展開をはじめ、お客様の日々の生活に役立つさまざまなサービスをご用意しています。また、KindleシリーズをはじめとするAmazonデバイスや、プライベートブランド商品など、オリジナル商品も多数取り揃えています。

公式ホームページ: https://www.amazon.co.jp/b?ie=UTF8&node=5600252051 (https://www.amazon.co.jp/b?ie=UTF8&node=5600252051)



■35 CoCreation合同会社について

35 CoCreation(サンゴ コ・クリエーション)合同会社は、「ヒトの心・身・信の3つの領域の真(オーセンティシティ)を統合することを通して、リーダーシップの進化を大胆に促進し、地球を次世代へ手渡していくリーダー人材を開発する」をミッションに掲げ、日本初上陸“オントロジカル・コーチング”のアプローチに基づいた組織開発、次世代のリーダーシップ開発、人材育成、組織風土改善を支援するコーチング事業を運営しています。



オントロジカル・コーチングは、自分自身の価値観・信条・倫理観、思考傾向など自身の在り方を理解することで行動習慣を本質的に変える、ヒト起点の改革を支援します。この改革を通じて、組織における価値創造、人材育成、組織改革を実現します。



公式ホームページ:https://35cocreation.com/(https://35cocreation.com/)