【いよいよ明日開催！】今までの野球の概念を覆すイベント「THREE GONG（スリーゴング）」第0回大会の出場チームと組み合わせが決定！

株式会社THREE GONG

「THREE GONG」第0回大会となる今大会は招待枠の4チームと一般応募から選考された4チームの計8チームによるトーナメント形式で開催いたします。

誰も予測できない展開や、3アウト勝負という短期決戦だからこそ起こる奇跡がアナタをワクワクさせ、新たな野球の可能性を導き出すイベントがいよいよ始まります。

■開催情報

日程：2024年11月30日（土）

会場：重兵衛スポーツフィールド中台 野球場

https://www.park-narita.jp/shisetsu/shisetsu_ichiran/nakadai/

■放送情報

大会の様子は12月中旬頃にYouTubeにて公開を予定しております。

※YouTubeアカウント

https://www.youtube.com/@be8230

■対戦カード

【第1試合】SKW group/株式会社シンコーワ presentsムコウズ 対 東京カラーズ

「登録者数30万人！YouTuberチーム」

ムコウズ（招待チーム）



「上田剛史氏率いる新世代野球チーム」

東京カラーズ

ムコウズ 対 東京カラーズ

【第2試合】株式会社HarboR presentsPIECE 対 Urban Legends

「ヴィクトリアカップ3連覇！」

PIECE（招待チーム）



「開催地、成田市の野球チーム」

Urban Legends

PIECE 対 Urban Legends

【第3試合】株式会社サンキョウテクノスタッフ「キャリメリ」presents女子プロ野球軍団 対 LGスラッガーズ

「選ばれし最強の女子チーム」

女子プロ野球軍団（招待チーム）



「名門高校出身が在籍！」

LGスラッガーズ

女子プロ野球軍団 対 LGスラッガーズ

【第4試合】JFS presents元社会人野球オールスター 対 浅井病院

「スター選手のドリームチーム」

元社会人野球オールスター（招待チーム）



「長年地元で活躍する野球チーム」

浅井病院

【第5試合】 SKW group/株式会社シンコーワ presents「準決勝」

元社会人野球オールスター 対 浅井病院

第1試合の勝者 vs 第2試合の勝者

【第6試合】（準決勝） 株式会社サンキョウテクノスタッフ「キャリメリ」presents「準決勝」

第3試合の勝者 vs 第4試合の勝者

【第7試合】 株式会社イーライフグループ presents「決勝」

準決勝の勝者

「THREE GONG」とは

今までの野球の概念を覆し、最短である「3OUTで勝者が決まる」という意味が込められています。

この意味の通り、THREE GONGはノーアウト1・3塁からプレイボール、9回表・裏の攻防のみで勝負が決まる、これまでの野球概念を覆す新たな野球イベントです。チーム成績によって勝利賞金を、個人の活躍によって個人賞金を獲得できます。

誰も予測できない展開や、3アウトという短期決戦だからこそ起こる奇跡がアナタをワクワクさせ、新たな野球の可能性を導き出します！

■公式HP/SNS

HP：https://three-gong.com/

YouTube：https://www.youtube.com/@be8230

X（旧：Twitter）：https://x.com/threegong89

Instagram：https://www.instagram.com/threegong89

TikTok：https://www.tiktok.com/@threegong89

■会社概要

社名：株式会社THREE GONG

所在地：東京都渋谷区

設立：2024年6月

事業内容：野球イベント及び運営、企画

代表：代表取締役社長 篠塚幸季