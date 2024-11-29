「経理・財務部門必見 公認会計士が解説！新リース会計基準の影響とは？」を開催

株式会社WARC成長企業の経営管理支援事業を展開する株式会社WARC（本社: 東京都品川区、代表取締役社長: 山本 彰彦、以下「WARC」）は、「経理・財務部門必見 公認会計士が解説！新リース会計基準の影響とは？」と題しオンラインセミナーを開催することをお知らせします。

WARCは「想いをカタチにできる世の中を創る」というビジョンを掲げ、

2017年の創業以来スタートアップから東証プライム上場企業までの成長企業に対して、

経営管理部門支援サービス（ハンズオン支援サービス「Co-WARC」・ハイクラス人材紹介

「WARC AGENT」・管理部門特化のダイレクトリクルーティングサービス「SYNCA」）、

イノベーション支援サービス（資金調達支援サービス・M&Aアドバイザリーサービス）等を展開しています。



本セミナーでは、適用が迫った新リース会計基準の全体像を公認会計士が解説し、企業の財務情報や

経理・決算業務に与える影響の概略をご紹介いたします。

なお、WARCでは本セミナーを皮切りに、新リース会計基準の適用に向けた論点の詳細解説や

導入準備の進め方などのセミナーを順次展開していく予定です。

上場企業または上場準備企業の経理・財務部門の責任者の方、新リース会計基準の導入準備を

担当されている実務担当者の方、新リース会計基準が企業の財務情報や経理・決算業務に与える影響を知りたい方におすすめの内容となっております。

登壇者プロフィール

朝田 和史

株式会社WARC

CO-WARC事業部 シニアマネジャー 公認会計士

2008年PwC Japan有限責任監査法人に入社し、外資系金融機関の監査やIFRS導入支援に従事。

2014年有限責任あずさ監査法人に入社。多数のIFRS導入支援に従事。

また、財務デューデリジェンス、株式譲渡契約書に係る助言、買収後の統合（PMI）支援や

セルサイド支援等のM&A関連サービスにも従事。2022年IPO準備会社にて経営管理責任者を経験。

2023年当社入社。IPO支援、内部監査支援、内部統制支援、開示・経理代行・改善業務支援、

IFRS導入支援や、財務デューデリジェンス・バリュエーション等のFAS業務に従事。

田口 和宏

株式会社WARC

CO-WARC事業部 マネジャー 公認会計士

2014年有限責任あずさ監査法人に入社。主に製造業や運送業、不動産業等の会計監査や、

グループ会社の決算期統一及び決算早期化の支援業務等のアドバイザリー業務に従事。

2022年KPMG US ナッシュビルオフィスへ出向。日系企業の在米子会社監査等に従事。

2024年当社入社。内部監査支援、内部統制支援、経理代行・開示支援業務等に従事。

イベント詳細

日時 ：2024年12月17日(火) 12:00 -13:00

テーマ ：経理・財務部門必見 公認会計士が解説！新リース会計基準の影響とは？

開催方法 ：オンライン（zoom）

お申し込みはこちら :https://co-warc.warc.jp/seminar-event/lessee_accounting_20241217【こんな方におすすめ】

・上場企業または上場準備企業の経理・財務部門の責任者の方

・新リース会計基準の導入準備を担当されている実務担当者の方

・新リース会計基準が企業の財務情報や経理・決算業務に与える影響を知りたい方

株式会社WARC Co-WARCについて

IPOに向けた体制構築、コーポレート部門の業務効率化、リソース補充などのニーズに対し、

IPOコンサルティング、業務改善、コーポレート業務代行といった幅広いサービスを提供します。

詳しくはこちら(https://co-warc.warc.jp/?utm_source=prtimes&utm_medium=referral&utm_campaign=ipo-real_20240325)

■株式会社WARC

所在地：東京都品川区上大崎2-25-2 新目黒東急ビル9F

代表者：代表取締役 山本 彰彦

設立：2017年5月

事業内容：成長企業の経営管理支援事業

主要サービス：

・経営管理部門のハンズオン支援「Co-WARC」

・内部統制業務DX SaaS 「smoove J-SOX」

・ハイクラス人材紹介「WARC AGENT」

・管理部門特化のダイレクトリクルーティングサービス「SYNCA」

・資金調達支援

・M&Aアドバイザリー

コーポレートサイトはこちら(https://corp.warc.jp/)

■本プレスリリースに関するお問い合わせ先

株式会社WARC 広報担当

E-mail : info@warc.jp