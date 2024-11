OPENREC.tvにて、≠ME(ノットイコールミー)菅波 美玲の個人ゲームチャンネルを開設！記念すべき初回配信は12月1日(日)19時30分~に決定！

株式会社OPENREC株式会社OPENREC(東京都新宿区、代表取締役:兵頭陽)は、≠ME菅波美玲が新たにOPENREC.tvにて公式チャンネルを開設したことをお知らせいたします。『≠ME菅波美玲のみれいちゃんねる』は、指原莉乃プロデュースの女性アイドルグループ≠MEの菅波美玲が趣味であるゲームの実況に挑戦!普段のアイドルとしての姿とはひと味違う一面が見られるかも!?その他サブスク会員限定特典などもございますので、是非チェックしてみてください。[画像1: https://prtimes.jp/i/115510/54/resize/d115510-54-7b94e6d212a7f82cd074-0.jpg ][画像2: https://prtimes.jp/i/115510/54/resize/d115510-54-3111ca6e6fc0557782b1-0.jpg ]・配信ページ:https://www.openrec.tv/live/em8xv4n79r2・サブスク会員ご入会ページ:https://www.openrec.tv/subscription/user/suganami_mirei・サブスク会員への入会手順:https://openrecnext.amebaownd.com/posts/17003960/本人よりコメント昔からゲームが大好きなので、今回OPENRECさんでゲーム実況配信ができるのがとても嬉しいです。私自身も楽しみながら、観てくださる皆さんにも楽しんでいただけたらなと思います!いろんなジャンルのゲームに挑戦して、ゲームの良さをアピールできるように頑張りますので、ぜひ楽しみにしていてください!プロフィール菅波美玲/MIREI SUGANAMI誕生日 2000年2月5日出身 福島県▼略歴指原莉乃プロデュースの女性アイドルグループ≠MEのメンバー。歌やダンスだけではなく、バラエティ番組やファッション誌のモデルなど幅広い分野で活躍。・≠ME Official Website https://not-equal-me.jp/feature/profile_suganami_mirei・菅波美玲 Official X https://x.com/suganami_mirei・菅波美玲 Official Instagram https://www.instagram.com/suganami_mirei_株式会社OPENRECについて所在地: 東京都新宿区西新宿1丁目20番2号 西新宿室町ビル5階代表者: 代表取締役 兵頭陽設立: 2022年12月28日事業内容: ライブ配信事業企業サイト: https://openrec.co.jp/OPENREC.tv サービスサイト: https://www.openrec.tv/OPENREC公式X:https://x.com/homeお問い合わせはこちら: https://openrec.zendesk.com/hc/ja/requests/new