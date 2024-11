PEANUTS HOTEL｜地元食材を使った、クリスマスを彩るスペシャルディナーセット付き宿泊プランが登場！

株式会社ポトマック(C) 2024 Peanuts Worldwide LLC

毎年好評のPEANUTS DINER 神戸のクリスマスディナーコース。 この冬も地元食材をお楽しみいただける贅沢なコースが付いた宿泊プランをご用意いたしました。

クリスマスディナーコース付きプラン

ROOM代 + \12,100(税込)

スヌーピーとチャーリー・ブラウンをモチーフにした前菜や、地元香住ガニやキャビア、フォアグラなど贅沢な食材を使ったシェフ渾身の一品、クリスマスを彩るデザートなど高級食材と地元食材を掛け合わせたスペシャルコースをご堪能ください。

ベリームースのクリスマスカラー仕立て (C) 2024 Peanuts Worldwide LLC

-コース内容 - スーベニア付き

アミューズ

チャーリー・ブラウンのピーナッツ南瓜のポタージュ

スモークサーモンディップのスヌーピーサブレ

ポルチーニ茸のアランチーニ

前菜

香住カニとカリフラワーのムース キャビア添え

温菜

フォアグラのポワレ ブリオッシュ 樽熟アップルビネガーソース

魚料理

真鯛のポワレ 柚子と青のりのブールブランソース

肉料理

黒毛和牛イチボのロースト

デザート

ベリームースのクリスマスカラー仕立て

ドリンク

コーヒーor 紅茶

さらに、スペシャルプレートがゲットできます!

※画像はイメージです。(C) 2024 Peanuts Worldwide LLC

期間中、クリスマスディナーセットをご注文いただいたお客様に、クリスマスのテーマアートが施されたプレートをプレゼントいたします。

ぜひ、この機会にPEANUTSの世界観をイメージした空間で大切なひととの特別なひとときをお過ごしください。

販売期間

2024年11月29日(金)~25日(水)

※12月26日(木)チェックアウトまで

※宿泊以外のお客様もPEANUTS DINER 神戸(17:00~23:00 L.O.21:00)でご注文いただけます。

※スーベニアは無くなり次第終了。

ご予約はこちら :https://asp.hotel-story.ne.jp/ver3d/ASPP0200.asp?hidSELECTCOD1=7A290&hidSELECTCOD2=001&hidSELECTPLAN=A7JKO&pac=P02&hidSELECTARRYMD=&hidSELECTHAKSU=1&rooms=1&selectptyp=&selectppsn=&hidk=&reffrom=&LB01=server11(C) 2024 Peanuts Worldwide LLC

PEANUTS HOTEL

PEANUTS HOTELは、コミックからスヌーピーのドッグハウスで寛いで寝てしまう小鳥たちをみて、“IT'S NICE TO HAVE A HOME WHERE YOUR GUESTS FEEL COMFORTABLE. ”~ お客さんが居ごこちよく思ってくれるうちをもっているのはすてきだな。~と感じるスヌーピーをホテルコンセプトに、3 フロアを「IMAGINE」、「HAPPY」、「LOVE」とそれぞれテーマを設定、さらに全18 室すべて異なるコミックをコンセプトにした客室になっています。

〒650-0004

兵庫県神戸市中央区中山手通1-22-26

TEL 078-200-5848

公式HP(https://www.peanutshotel.jp/)

公式Instagram(https://www.instagram.com/peanutshotel/)

公式Facebook(https://www.facebook.com/peanutshotel/)

(C) 2024 Peanuts Worldwide LLC

1F PEANUTS Cafe

テイクアウトのドリンクやフードを、どなたでもお楽しみいただけます。 そのほか、PEANUTS HOTELオリジナルグッズなどを多数取り揃えており、おみやげにもピッタリです。

公式HP(https://www.peanutscafe.jp/shoplist/kobe/)

(C) 2024 Peanuts Worldwide LLC

3F PEANUTS DINER

PEANUTSにゆかりの深い“アメリカ西海岸”のダイナーをイメージした、海と山に囲まれた神戸にあるエフォートレスなレストラン。 神戸の地産地消の食材をベースにした、スヌーピーが大好きなピザや、PEANUTSの仲間たちをモチーフにした西海岸的コンフォートフードをお楽しみいただけます。

公式HP(https://www.peanutsdiner.jp/kobe)

<参考>

「ピーナッツ」とは

「ピーナッツ」のキャラクターおよび関連する知的財産権は、Peanuts Worldwideが所有し、WildBrainが41%、株式会社ソニー・ミュージックエンタテインメントが39%、チャールズ M.シュルツ氏のファミリーが 20%を保有しています。チャールズ M.シュルツ氏が初めて「ピーナッツ」の仲間たちを世の中に紹介したのは、1950年。「ピーナッツ」が7つの新聞紙上でデビューを飾った時でした。それ以来、チャーリー・ブラウン、スヌーピーをはじめとするピーナッツ・ギャングは、ポップカルチャーに不滅の足跡を残してきました。Apple TV +で親しまれているピーナッツの番組や特番に加えて、世界中のファンの皆様には、多種多様の商品、アミューズメントパークのアトラクション、文化イベント、ソーシャルメディア、そして伝統的な紙媒体からデジタルまで各種媒体で掲載されている連載コミックなどを通して「ピーナッツ」を楽しんでいただいています。さらに2018年、「ピーナッツ」は、NASA とスペース・アクト・アグリーメントで複数年の提携をしました。このスペース・アクト・アグリーメントは、宇宙探査と STEMへの情熱を啓発するよう次世代の子供たちに向けてデザインされたプログラムです。

