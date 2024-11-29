ＪＲ九州硬式野球部による「野球教室」を開催します！
九州旅客鉄道株式会社
- 開催日時
2024年12月７日（土） 9：00～12：30
※雨天の場合は、翌日８日（日）開催しますが、両日共に雨天の場合は、中止となります。
- 開催場所
北九州市民球場（福岡県北九州市小倉北区三萩野2丁目10）
- 参加チーム（北九州市軟式野球連盟所属）
- 主催団体等
- 最近のＪＲ九州硬式野球部の実績
- 開催日時
2024年12月７日（土） 9：00～12：30
※雨天の場合は、翌日８日（日）開催しますが、両日共に雨天の場合は、中止となります。
- 開催場所
北九州市民球場（福岡県北九州市小倉北区三萩野2丁目10）
- 参加チーム（北九州市軟式野球連盟所属）
竜ヶ丘クラブ 北九州市立田ノ浦小学校 （門司区）
大里東ベアーズ 北九州市立大里東小学校 （門司区）
大南クラブ 北九州市立大里南小学校 （門司区）
藤松ユニオンズ 北九州市立藤松小学校 （門司区）
徳力パワーズ 北九州市立徳力小学校 （小倉南区）
中井フェニックス 北九州市立中井小学校 （小倉北区）
- 主催団体等
主催：九州旅客鉄道株式会社 社員研修センター
協賛：Gooスポーツ株式会社
- 最近のＪＲ九州硬式野球部の実績
2020年度 新型コロナウイルスのため活動休止（全大会出場辞退）
2021年度 第46回社会人野球日本選手権大会出場
2022年度 第76回東京スポニチ大会準優勝
第47回社会人野球日本選手権大会出場
2024年度 第49回社会人野球日本選手権大会出場