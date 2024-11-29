ＪＲ九州硬式野球部による「野球教室」を開催します！

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九州旅客鉄道株式会社




- 開催日時
2024年12月７日（土）　9：00～12：30　
※雨天の場合は、翌日８日（日）開催しますが、両日共に雨天の場合は、中止となります。


- 開催場所
北九州市民球場（福岡県北九州市小倉北区三萩野2丁目10）



- 参加チーム（北九州市軟式野球連盟所属）

竜ヶ丘クラブ 北九州市立田ノ浦小学校 （門司区）


大里東ベアーズ 北九州市立大里東小学校 （門司区）


大南クラブ 　　 北九州市立大里南小学校 （門司区）


藤松ユニオンズ 北九州市立藤松小学校 （門司区）


徳力パワーズ 北九州市立徳力小学校 （小倉南区）


中井フェニックス 北九州市立中井小学校 （小倉北区）




- 主催団体等

主催：九州旅客鉄道株式会社　社員研修センター


協賛：Gooスポーツ株式会社




- 最近のＪＲ九州硬式野球部の実績

2020年度 新型コロナウイルスのため活動休止（全大会出場辞退）


2021年度 第46回社会人野球日本選手権大会出場


2022年度 第76回東京スポニチ大会準優勝


第47回社会人野球日本選手権大会出場


2024年度 第49回社会人野球日本選手権大会出場