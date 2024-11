SHIBUYAの特等席で大人のカウントダウン「COUNT DOWN PARTY 2025」

東急ホテルズ&リゾーツ株式会社

セルリアンタワー東急ホテル(東京都渋谷区、総支配人 武井 隆)では、2024年12月31日(火)、タワーズバー「ベロビスト」(40F)にて、沖野修也(Kyoto Jazz Massive/Kyoto Jazz Sextet)、Anders Sicre、DJ KAWASAKI、Leo GabrielによるパワフルなDJパフォーマンスで盛大に新年を迎えるスペシャルイベント「COUNT DOWN PARTY 2025」を開催いたします。

昨年の様子

地上150メートルのパノラミックな夜景をバックグラウンドに、今年も一年の締めくくりと新年の幕開けにふさわしい華やかなカウントダウンパーティーを開催いたします。今年音楽生活35周年を迎え、現在も世界で活躍するDJ・作曲家の沖野修也氏に加え、DJ、リミキサー、サウンド・プロデューサーなど世界を舞台に多彩な活躍で知られるDJ KAWASAKI氏、日本のクラブ・ジャズ界を牽引してきたRAPHAEL SEBBAG氏を父に持つLeo Gabriel(レオ ガブリエル)氏、更にはGills PetersonのWorld Wide FM、パリ支局の運営者であり、Sam Sam Festivalを立ちあげたAnders Sicre(アンダース シクレ)氏も来日し、エネルギッシュなDJパフォーマンスが繰り広げられます。

宝石を散りばめたような極上の景観と高揚感に満たされた会場には、パワフルなサウンドを思いのままに体感できるスタンディング席「レガート」のほか、心地良いソファに身を委ねる「サロン」、大型ソファでグループにおすすめのVIPシート「コクーン」など多彩なお席をご用意いたします。またお祝いに欠かせないシャンパンやワイン、カクテルなどのドリンク、シェフが手掛けるスペシャルなアペタイザーなど、ホテルならではの美酒・美食も見逃せません。大切な方と思い思いのスタイルで、ゴージャスな一夜をお楽しみください。

世界が注目するエンターテインメントの中心地、東京・SHIBUYAを見下ろす天空の隠れ家のようなラグジュアリー空間で、心躍る華やかなニューイヤーをお迎えください。

「COUNT DOWN PARTY 2025」概要

渋谷を見下ろす眺望仮面やクラッカーをご用意してカウントダウンを盛り上げます

■日 時 2024年12月31日(火) 22:00~24:30(24:15 L.O.)

■会 場 タワーズバー「ベロビスト」(40F)

■料 金

「レガート」エリア(スタンディング)20,000円(ドリンクフリーフロー付)

「サロン」エリア(着席)26,000円(ドリンクフリーフロー/アペタイザー付)

「コクーン」エリア(着席)29,000円(ドリンクフリーフロー/アペタイザー付)

■出演D J

・沖野修也(Kyoto Jazz Massive/Kyoto Jazz Sextet) /・Anders Sicre(アンダース シクレ)

・DJ KAWASAKI / ・Leo Gabriel(レオ ガブリエル)

■協 力 アサヒビール株式会社

■ご予約・お問合せ Tel. 03-3476-3398(直通16:00~23:00)

■公式ウェブサイト:

https://www.tokyuhotels.co.jp/cerulean-h/event/123693/countdown2025/index.html

※ご参加は20歳以上の方に限ります。※スマートカジュアルな装いでお越しください。

※表示の料金はお一人さまあたりの料金です。サービス料15%および消費税10%が含まれております。

※食物アレルギーをお持ちのお客さまは、予めホテルスタッフにお申し付けください。

※当日は広報用の動画及び写真撮影が入ります。ご了承の上ご参加ください。

※法令によりお車を運転される方、20歳未満のお客さまへのアルコールの提供は一切お断りいたします。

※写真はすべてイメージです。

出演DJプロフィール

< 沖野修也(KYOTO JAZZ MASSIVE/KYOTO JAZZ SEXTET) >

音楽プロデューサー/DJ/選曲家/作曲家/執筆家/ラジオDJ/The Roomオーナー。2000年にKYOTO JAZZ MASSIVE名義でリリースした「ECLIPSE」は、英国国営放送BBCラジオZUBBチャートで3週連続No.1の座を獲得。これまでDJ/アーティストとして世界40ヶ国140都市以上に招聘された国際派。2015年、ジャズ・プロジェクトKYOTO JAZZ SEXTETを始動。名門ブルー・ノートよりアルバム『MISSION』をリリース。2021年、Kyoto Jazz Massive 2ndアルバム『Message From A New Dawn』を19年振りに発表。2022年からは、Kyoto Jazz Massive with Echoes Of A New Dawn Orchestra名義でバンドとしてヨーロッパ・ツアーを敢行している。著書に、『DJ 選曲術』や『クラブ・ジャズ入門』、自伝『職業、DJ、25年』等がある。現在、InterFM『Tokyo Crossover Radio』にて番組ナビゲーターを担当中(毎週金曜22時)。USEN音楽配信サービスI-12チャンネルにて"沖野修也 presents Music in The Room"を監修。2024年、Kyoto Jazz Massiveがデビュー30周年を迎えた。6月に30周年記念EP、『KJM EOANDO』をリリース。iTunes Dance album chart No.1、収録曲'Impulisive Procession”が、Traxsource Broken Beat/Nu-Jazz chartでNo.1を獲得。12/4に『KJM COVERS - Kyoto Jazz Massive 30th Anniversary Compilation 』 をリリース。来年1月にはKJM30周年記念ライブ・ツアーも決定している。

沖野修也Anders Sicre (アンダース シクレ)

< Anders Sicre (アンダース シクレ) >

アンダース・シクレはパリを拠点とするDJで、2009年に始まったオンライン・ラジオ・ステーション兼バー、Le Mellotron の創設者。ジャズとエキゾチックな音楽のスペシャリストで、ジャンルの制限なく50年代から現代までのサウンドを収集。ジャイルス・ピーターソン主宰のWorld Wide FMのパリ支局を6年間運営。世界中のフェスティバルにもDJとして数多く出演している。起業家としては、2021年にデリカテッセン、ワイン、音楽に特化したコンセプト・ストア、Maison Sumacを南パリに設立。2022 年にはFIP プログラマー・チームの一員としてラジオ・フランスに入社し、毎月ジャズ・ラジオ番組の司会を務めている。同年2022年にSam Sam Festivalを立ち上げた。

DJ KAWASAKI

< DJ KAWASAKI >

DJ/リミキサー/サウンド・プロデューサー/作曲家。2005年に、King Streetより12インチ・シングルで世界デビュー。これまでにリリースしたシングルが、iTunes ダンス・チャートにて通算8曲連続でNo.1を獲得。2018年には、7″Vinylでのリリースを中心とした自身のレーベル"KAWASAKI RECORDS"を発足。

2021年6月30日には11年振りのオリジナル・アルバム『One World』をリリース。打ち込みなしの全曲生演奏で、BOOGIEやDISCOのエッセンスを大胆に導入し新境地を見事に切り開いた。2023年3月8日には新作『BRIDGE INTO THE FUTURE DJ KAWASAKI RECREATED TRACKS』を発売。N’Dea Davenport、birdを迎えたCotton ClubでのDJ活動30周年記念フルバンド・ライヴも大盛況で幕を閉じた。The Room(渋谷)で社長(SOIL& “PIMP” SESSIONS)と共催の月例パーティー"MAGNETiC”を開催中。

< Leo Gabriel レオ ガブリエル(NoNations,Connection) >

2015年よりDJとしての活動を開始。 現在、自身のオーガナイズパーティーConnectionやジャズコレクティブグループNoNationsのメンバーとしても活動。 尊敬する父でもある Raphael Sebbag にインスパイアされたジャズを軸に生音と打ち込み、ジャンルやリズムフォーマットといった境界を自在に越えるプレイは、さらなる新旧の音源の探求と時代への嗅覚によって独自の進化を続け、断絶されたリスナーの世代を再び繋ぐ可能性を持っている。 常にダンディなスーツに身を包みブースに立つ姿は父譲りかもしれない。

提供ドリンク詳細

Leo Gabriel レオ ガブリエル

◎シャンパン(ルイ・ロデレール LOUIS ROEDERER)

ルイ・ロデレールはイギリスの専門誌「ドリンクス・インターナショナル」の「世界で最も称賛されるシャンパーニュ・ブランド2024」において、名だたるメゾンを抑え5年連続で第1位に選ばれた実績を誇ります。名実ともに世界No.1のシャンパーニュ・メゾンとして、不動の地位を築いています。

・ルイ・ロデレール コレクション LOUIS ROEDERER COLLECTION

◎ワイン(カイケン KAIKEN)

チリを代表するワインメーカー、モンテス社がアルゼンチンの地で手がけるワイナリー。アンデス山脈を越えた隣国アルゼンチンでの新しい挑戦の象徴として、アンデス山脈の渡り鳥“カイケン=雁”からその名が付けられました。アルゼンチンで最も名高い銘醸地メンドーサ州に畑を所有。モンテス社の知識と経験、アルゼンチンの恵まれた土壌が見事に融合した、リーズナブルながらもバランスに優れた上質なワインが生み出されています。

・カイケン ウルトラ シャルドネ KAIKEN ULTRA CHARDONNAY(白)

・カイケン ウルトラ カベルネ・ソーヴィニョン KAIKEN ULTRA CABERNET SAUVIGNON(赤)

その他、ジャパニーズウィスキーの人気銘柄「竹鶴」などから選りすぐりをご用意。気分に合わせてお楽しみください。

【ビール】・アサヒ スーパードライ生

【ウィスキー】・竹鶴NVウィスキー(ハイボール)

【カクテル】・ニッカカフェ ジン(トニック/ソーダ)・ニッカカフェ ウォッカ(トニック/ソーダ)

【ソフトドリンク】各種

シートタイプについて

レガート

■レガート(スタンディング席)

・お一人さま20,000円

・ドリンクフリーフロー

サロン

■サロン(着席/2~4名)

・お一人さま26,000円

・ドリンクフリーフロー

・アペタイザー付

コクーン

■コクーン(着席/2~4名)

・お一人さま29,000円

・ドリンクフリーフロー

・アペタイザー付

Tower's Bar [BELLOVISTO] 概要

地上150m、ホテル最上階から眺める、美しく移ろいゆく街の表情。

黄昏行く薄暮から夜にかけて、渋谷の近代的なビル群や新宿副都心、遠くは東京スカイツリーまで、ドラマティックな景色に包まれて大人だけの上質な時間をお過ごしいただけます。

多彩なバーテンダーたちによるカクテル、ジャパニーズウィスキーをはじめ世界の銘酒と、季節ごとに織りなす旬の料理とともに、贅沢なひとときを心ゆくまでお楽しみください。

席数 :118席 個室1室(8~20名さま)

営業時間 :

月・火曜 17:00~24:00(L.O.23:00)

水~金曜・祝前日 16:00~24:00(L.O.23:00)

土曜 13:30~24:00(L.O.23:00)

日曜・祝日 13:30~23:00(L.O.22:00)

※月~土曜・祝前日はドリンクのみ23:30L.O.

お問い合わせ:03-3476-3398(直通16:00~22:00)

公式ウェブサイト:https://ww(https://ww)w.tokyuhotels.co.jp/cerulean-h/restaurant/bellovisto/index.html(https://www.tokyuhotels.co.jp/cerulean-h/restaurant/bellovisto/index.html)

以 上