第26回JCBA近畿コミュニティ放送賞 娯楽番組部門 最優秀賞 受賞!! ウメダFM Be Happy!789「UMEDA Midnight Pops」

阪神電気鉄道株式会社この度受賞をした「UMEDA Midnight Pops」(放送時間:毎週土曜日23時~24時。毎週日曜日、同時刻に再放送)は、普段当局で取り上げることのないジャンル、アニソンやアイドル、ボカロなどの音楽を、MCのトークとともにたっぷりオンエアしている音楽番組です。※JCBA近畿コミュニティ放送賞とは近畿2府4県のコミュニティFM27局が加盟する日本コミュニティ放送協会(JCBA)近畿地区協議会が毎年開催しており、1年を通して放送された番組を6部門に振り分けをし、それぞれの加盟局が投票を行い、最優秀賞と優秀賞が選ばれます。[画像: https://prtimes.jp/i/5180/3158/resize/d5180-3158-45a7a41164f432228146-0.jpg ]ウメダFM Be happy!789では、今後もリスナーの皆さんに喜んでいただけるような番組制作、心地良い音楽とトークをお届けしてまいります。※ウメダ FM Be Happy!789 は、ラジオのほかウメダFM Be Happy!789のホームページ( https://www.be-happy789.com/ )を通じてパソコンやスマートフォンでも聴取可能です。株式会社エフエム・キタ https://www.be-happy789.com/リリース https://www.hankyu-hanshin.co.jp/release/docs/d75378c18d3d799402756a98052d6966cb9919eb.pdf発行元:阪急阪神ホールディングス 大阪市北区芝田1-16-1