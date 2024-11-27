サイトリニューアルのお知らせ：オフショア法人設立代行サービス「OFFSHORE22」

OFFSHORE22

オフショア法人設立代行サービス「OFFSHORE22」は、資産保護や税制上のメリットを求めるお客様に最適なソリューションを提供しています。この度、公式サイトを全面リニューアルし、より快適なサービス提供を実現しました。

当社では以下のオフショア法人設立代行サービスを提供しています。各サービス詳細はリンク先をご覧ください。

・香港法人設立（https://offshore22.com/hongkong/）

・BVI法人設立（https://offshore22.com/bvi/）

・セーシェル法人設立（https://offshore22.com/seychelles/）

・ベリーズ法人設立（https://offshore22.com/belize/）

・マーシャル法人設立（https://offshore22.com/marshall/）

・サモア法人設立（https://offshore22.com/samoa/）

・モーリシャス法人設立（https://offshore22.com/mauritius/）

・パナマ法人設立（https://offshore22.com/panama/）

・ケイマン法人設立（https://offshore22.com/cayman/）

・米国法人設立(デラウェア)（https://offshore22.com/usa/）

※その他の地域対応については、公式サイトをご確認ください。

OFFSHORE22の特長

1. 幅広い対応地域：19ヶ国・地域でオフショア法人設立をサポート。お客様のニーズに応じた最適な選択肢をご提案します。

2. 完全合法なサービス：当社のオフショア法人設立代行サービスは、各国の法制度に基づいて合法的に提供されています。個人や法人の権利を守り、信頼性の高い資産保護を実現します。

3. 充実した情報提供：リニューアルに伴い、162記事にも及ぶ「コラム」ページを追加。法人設立に関する具体的な情報や、資産管理に役立つヒントをわかりやすくお届けします。

リニューアルのポイント

新しい公式サイトでは、直感的なデザインとわかりやすいナビゲーションにより、オフショア法人設立に関する情報をスムーズに取得できるようになりました。また、追加された「コラム」では、オフショア法人にまつわる手続きやメリット、資産保護の実例など、役立つ情報を多数掲載しています。お客様の不安や疑問を解消し、より良い意思決定をサポートします。

詳細は公式サイト（https://offshore22.com/）にてご確認ください。

OFFSHORE22について

「OFFSHORE22」は、資産保護や事業拡大を目指す個人や法人向けに、各国の法制度に基づいた合法的なオフショア法人設立代行サービスを提供しています。すべての手続きは専門家のサポートのもとで行われ、安全かつ効率的な法人設立を実現します。