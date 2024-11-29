30% Club Japan 『第11回 TOPIX 社長会』を開催

30% Club Japan

日本企業の役員に占める女性割合向上を目指して活動する30% Club Japan （Chair： 資生堂 魚谷 雅彦）は 2024年11月28日、取り組みの一環としてTOPIX 100、TOPIX Mid 400 等のメンバーから成るコミュニティ、『TOPIX 社長会（以下、社長会）』の第11回目の会合を開催しました。これまでの社長会では、取締役会の女性登用はもちろん、企業における意思決定層である執行役員やライン部長への女性登用の加速を主要なテーマとして議論してきました。2024年度の取締役会女性役員比率※は、TOPIX100企業において前年対比3.2ポイント増の22.8%、社長会参加企業において前年対比1.9ポイント増の24.9%です。

第11回目となる今回の会合では、株式会社大和証券グループ本社 代表執行役社長 CEO荻野 明彦氏と富士通株式会社 代表取締役社長 CEO時田 隆仁氏からの事例発表をもとに、執行役員及びライン部長への女性登用のさらなる加速化、インクルーシブな組織カルチャー変革に関して、21社22名のメンバーが参加し、活発な議論を行いました。

詳細は、30% Club Japanのウェブサイト (https://30percentclub.org/chapters/japan-2/?rt_pr=trr60) に活動報告書として掲載しますのでご覧ください。掲載は 12月中旬を予定しています。

※2024年9月発行版 東洋経済新報社「会社四季報」をもとに算出

【30% Club Japan TOPIX社長会概要】

30% Club Japan は社長、会長、ボード議長、または同等のポジションの方のみがメンバーになることが可能です。

＊30% Club Japan 『TOPIX 社長会』の参加メンバー(企業名五十音順)

■ アサヒグループホールディングス株式会社 取締役会長 兼 取締役会議長 小路 明善

■ 味の素株式会社 取締役 代表執行役社長 最高経営責任者 藤江 太郎

■ ANA ホールディングス株式会社 代表取締役社長 芝田 浩二

■ MS&AD インシュアランス グループ ホールディングス株式会社 代表取締役 取締役社長 社長執行役員 舩曵 真一郎

■ 花王株式会社 代表取締役 社長執行役員 長谷部 佳宏

■ キリンホールディングス株式会社 代表取締役会長CEO 磯崎 功典

■ KDDI株式会社 代表取締役社長 CEO 高橋 誠

■ 株式会社資生堂 取締役 代表執行役 会長 CEO 魚谷 雅彦

■ 株式会社資生堂 取締役 代表執行役 社長 COO 藤原 憲太郎

■ 清水建設株式会社 代表取締役会長 宮本 洋一

■ 清水建設株式会社 代表取締役社長 社長執行役員 井上 和幸

■ 株式会社セブン＆アイ・ホールディングス 代表取締役社長 最高経営責任者（CEO） 井阪 隆一

■ 第一生命ホールディングス株式会社 代表取締役社長 CEO菊田 徹也

■ 株式会社大和証券グループ本社 代表執行役社長CEO荻野 明彦

■ 式会社テレビ朝日 代表取締役社長 篠塚 浩

■ 株式会社電通グループ 取締役 代表執行役 社長 グローバル CEO五十嵐 博

■ 東京海上ホールディングス株式会社 取締役社長（代表取締役） グループ CEO 小宮 暁

■ 株式会社ニッスイ 代表取締役 社長執行役員 最高経営責任者(CEO) 浜田 晋吾

■ 日本電気株式会社 取締役会長 新野 隆

■ 日本電気株式会社 取締役 代表執行役社長 兼 CEO森田 隆之

■ 日本電信電話株式会社 代表取締役社長（社長執行役員） 島田 明

■ 日本郵船株式会社 代表取締役社長・社長執行役員 曽我 貴也

■ 野村ホールディングス株式会社 代表執行役社長 グループCEO奥田 健太郎

■ パナソニック ホールディングス株式会社 代表取締役 社長執行役員 グループ CEO 楠見 雄規

■ 株式会社日立製作所 取締役 代表執行役 執行役社長兼CEO小島 啓二

■ 富士通株式会社 代表取締役社長 CEO 時田 隆仁

■ 株式会社ポーラ・オルビスホールディングス 代表取締役社長 横手 喜一

■ 株式会社ポーラ 代表取締役社長 及川 美紀

■ 株式会社みずほフィナンシャルグループ 取締役 兼 執行役社長（代表執行役） グループCEO 木原 正裕

■ 株式会社三井住友フィナンシャルグループ 執行役社長 グループCEO中島 達

■ 三菱電機株式会社 代表執行役 執行役社長 漆間 啓

■ 明治ホールディングス株式会社 代表取締役社長 CEO川村 和夫

■ 株式会社山口フィナンシャルグループ 代表取締役社長CEO椋梨 敬介

■ ユニ・チャーム株式会社 代表取締役 社長執行役員 高原 豪久

■ ライオン株式会社 代表取締役会長 取締役会議長 掬川 正純

■ 株式会社リコー 代表取締役 社長執行役員・CEO 大山 晃

■ 株式会社りそなホールディングス 取締役兼代表執行役社長兼グループCEO 南 昌宏

■ 株式会社ローソン 代表取締役社長 竹増 貞信

※開催当時の肩書を記載しています。

【30% Club Japan概要】

・名称： 30% Club Japan （サーティパーセントクラブジャパン）

・発足日： 2019 年5 月1 日

・目標： TOPIX100の取締役会に占める女性割合： 2030年 30%

・メンバー (2024 年11月28 日時点)： 上場企業等の社長・CEOらトップマネジメント78名

・URL： https://30percentclub.org/chapters/japan-2/?rt_pr=trr60

・Twitter： @30percentclubJ1

・運営体制（2024 年11月28 日時点）

Steering Committee Chair：

魚谷 雅彦 （株式会社資生堂 取締役 代表執行役 会長 CEO）

Steering Committee Vice Chair：

永山 晴子（デロイト トーマツ グループ ボード議長）

Steering Committee Members：

小路 明善（アサヒグループホールディングス株式会社 取締役会長 兼 取締役会議長）

日比野 隆司（株式会社大和証券グループ本社 特別顧問）

廣藤 綾子（株式会社資生堂 執行役 エグゼクティブオフィサー） 藤井 輝夫（東京大学 総長）

古布 薫 （インベスコ・アセット・マネジメント株式会社 ヘッド・オブ・ESG ）

Advisory Board Members：

塚原 月子（株式会社 カレイディスト 代表取締役社長）

治部 れんげ（東京工業大学准教授）

土屋 大輔（ブランズウィック・グループ株式会社 パートナー 日本事業統括）

Working Groups：

TOPIX 社長会 （Chair： 魚谷 雅彦）

インベスター・グループ （Chair： 古布 薫）

大学グループ （Chair： 藤井 輝夫）