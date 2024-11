地震対策のナマズトークン、グローバル取引所に上場、翌日市場最高上昇率を記録　~ 地震被害1,200兆円規模への対策と、2,500兆円のトークナイズ市場を切り拓く ~

株式会社ZWEISPACE JAPAN

先週、ナマズトークン($NMZ)がグローバル取引所に上場し、初日で暗号通貨市場で最も高い価格上昇率を記録しました。11月27日の午後3時時点で250ドルまで上昇しています。

ナマズトークンとは?

ナマズトークンは、2019年に地震対策アライアンスの一環として導入されたもので、発行上限は200万枚です。ZweiChainという不動産と地震関連データに特化した公共ブロックチェーン上で運用されており、分散型ウォレットを通じたスムーズな取引を実現するスマートコントラクトシステムを備えています。このZweiChainは、世界の名門大学や財団がホストする公共ノードネットワークによって支えられています。

上場における主要なハイライト

市場初日で最大の価格上昇を記録

ナマズトークン($NMZ)は、上場初日に他のすべての暗号通貨を上回る成長率を記録しました。

XRPとの意外なつながり

次点の成長率を記録したのは、リップルラボのXRPで、同社はクリス・ラーセン氏によって共同設立されました。興味深いことに、ナマズの創設者である亀田勇人氏は、アジアのP2P金融エコシステムの草創期に、ラーセン氏やSBIホールディングスの北尾吉孝氏とともに活動していました。現在、XRPの時価総額は約12兆円に達しています。



Namazu トークンの詳細はこちら https://media.zweispace.com/namazu-token-nmz/



戦略的な取引所パートナーシップ

ナマズトークンは、700万人以上のユーザーを抱えるグローバル取引所 Coinstore(www.coinstore.com )に上場しました。この取引所のユーザーは主に東南アジアや西アジアに集中しており、ナマズのミッションである「ブロックチェーンを活用した不動産登録および地震対策ソリューションの普及」とのシナジーが期待されます。Coinstoreはアジア地域に焦点を当てた戦略を持ち、ナマズの地域的な展開とも整合性が取れています。

ただの暗号通貨ではない、ナマズトークンの真価

ナマズトークン($NMZ)は一般的な暗号通貨とは異なり、「アプリケーショントークン」としての性質を持っています。ナマズは既に特許取得済みの技術(2018年取得)に基づき、AIおよびブロックチェーンを活用した3Dソリューションによる地震診断アプリ群を運用しています。そのコスト効率と画期的なパフォーマンスは広く認められています。

日本国内でナマズトークンを取得するには、ZweiCoinアプリケーショントークンからのコンバージョン(フォージ)が可能です。ZweiCoinに関するお問い合わせはZweiSpaceまでお願いいたします。ZweiCoinは特許取得済みのAI駆動型アプリのユーティリティトークンであり、日本円での購入には消費税が適用されます。フォージのプロセスを通じて、デジタルツイン・メタバース空間内で使用されるアプリケーショントークンを取得できます。

地震対策とNAMAZUソリューション

アジア太平洋地域は地震が多発する地域であり、中でも東アジアや東南アジアは人口過密地帯として特に脆弱です。日本国内の地震被害額は1,200兆円に達するとも推定されており、アジア全域ではその数倍の規模に膨れ上がる可能性があります。今年の能登半島地震もその深刻さを浮き彫りにし、内閣官房では災害対策省の設立が議論されています。

日本の地震科学者は世界に比肩するレベルの研究を行っていますが、予算制約が進化の妨げとなってきました。NAMAZUは、テクノロジーの専門知識を活用し、公的資金と民間資産を効率的に運用するシステムを提供することで、国富の保全を目指しています。政府と民間の双方が経済資産を保護するためのCAPEX戦略を提案できる体制を構築することが目標です。

地震予測の未来

ラドン濃度の測定、衛星、次世代センサーといった技術は、地震予測能力の向上に大きな可能性を秘めています。しかし、日本の衛星産業は、イーロン・マスク氏のSpaceXやOpenAIといった国際的な巨大テック企業が、国防予算や民間投資による莫大な資本をもとにGPUインフラ分野を支配している現状に対抗するのが困難な状況です。

ナマズの強み

ZweiSpaceが開発したソリューションは、特許取得済みのシステムとして高いコスト効率と卓越した性能が認められ、内閣官房の担当官にも高く評価されています。これらのソリューションは、グローバルなIT企業による急速な進化や巨額な投資と比較しても競争力があることが実証されています。

過去8年間、NAMAZUは日本の不動産業界を世界で最も革新的な産業へと変えることに注力してきました。今後は、日本の地震科学者を支援し、彼らを地球科学の世界的リーダーとして位置付けることに焦点を移しています。

コラボレーションとイノベーション

NAMAZUは既に日本国内の大手ゼネコン、住宅メーカー、保険会社、通信事業者と協力しています。創設者である亀田勇人氏は、京都大学で科学を学び、先端技術の推進に情熱を注ぐリーダーとして、日本のイノベーションをグローバルなAI産業に広めることを目指しています。また、アジア市場全体への展開にも力を入れています。

新興市場への進出

ケニアの不動産における画期的な事例:アフリカ初のブロックチェーン登記とデジタル法制フレームワーク 今回、バンコクで行われたイーサリウムのデベロッパーカンファレンスで、アフリカからの代表団と共に、ツバイスペースの特許保有の不動産ブロックチェーン、ツバイチェーンに、アフリカ初の不動産のブロックチェーン登記が行われました。登録には、日本ではデジタル法制機構(設立予定)が業界対応の窓口となる予定の、ツバイスペースのレジスターナイトのシステムを利用しています。

アフリカでは、物件登記に約2年を要する場合があり、基礎的な地図整備さえも追いついていない状況です。構造的な課題が制度の発展を阻害する中、ケニアではアフリカデジタル法制フレームワークが設立され、現地の著名な法律事務所所長がその推進役を担っています。日本でも同様の取り組みが進行中ですが、アフリカのエリートたちは優秀でスピード感に優れていることが際立っています。現在のインターネット時代では、もはや世界中のどの国や地域でもイノベーションや進歩の可能性を有しています。

ZweiChainの力

ZweiChainは、ZweiSpaceが開発した特許取得済みの不動産ブロックチェーン技術を活用しており、現在10万件以上の不動産データが登録されています。不動産分野以外にも、法務や信託分野への応用が進められています。特に、AIベースの民事信託ソリューションは、ゴールドマン・サックスやシティバンク、KPMG、コインベースと並び、CB Insightsによって世界で最も価値のあるブロックチェーンアプリケーションの一つとして認められています。65 big industries blockchain could transform | CB Insights Research https://www.cbinsights.com/research/industries-disrupted-blockchain/(英語)



アジアにおけるデジタルツインプロジェクト

インドネシアでの協力

NAMAZUは、インドネシアの著名な財閥と協力し、ホテルのデジタルツイン化プロジェクトを進めています。インドネシアは地震が多発する国であり、NAMAZUの有用性は、政府大臣を輩出した財閥からも認識されています。この協力により、商業不動産分野におけるデジタルツインソリューションの拡大が期待されています。

地震データの収集と地域協力

東京都中央区におけるプロジェクト

東京都中央区では、カメラやセンサーを搭載したデジタルツインビルを開発中で、地震活動やその他の環境データを監視する予定です。

四国での提携

四国の老舗建設会社と連携し、耐震性強化に向けた取り組みを進めています。四国は、太平洋津波のリスクや阪神淡路大震災で明らかになった活断層の存在により、地震リスクが高い地域です。同時に、建設従業者の熟練度が高いことから、イノベーションと学習を加速させる理想的なパートナーとなっています。

全国規模での耐震診断の拡大

日本各地の物件を年代や構造別に購入し、耐震強度の診断や振動データの収集を計画しています。一部のセンサーはまだ設置されていませんが、地域の金融機関や建設会社との協力を通じて、これらの取り組みを推進する予定です。

メタバース内での都市デジタルツインシミュレーション

メタバース上で都市シミュレーションが可能となっており、BLDプロジェクトが進行中です。このプロジェクトは37億8000万トークンで、まだ未上場です。一方、ZVSTプロジェクトは1億トークンで、メタバース全体のインフラ整備を目的としたプロジェクトとして進められています。

◇ ZWEISPACEについて

ツバイスペースは2015年に都内のワンルームマンション約700室を各室1ビットコイン(当時、1ビットコインは約4万円、約400ドル)で1ヶ月間借りられるキャンペーンを開始し、ブロックチェーンで世界の不動産ソリューションをリードしてきました。ツバイスペース・ジャパンは2016年に東京で設立され、不動産投資セミナーや、マーケティング、不動産テックのアプリケーションの開発運営をおこなっており、2022年には日本に加え、アメリカ、韓国、中国など各国で不動産ブロックチェーン特許の取得を完了し、メタバースでの商業用不動産賃貸管理業務を開始しています。

URL:http://zweispace.co.jp/

本社:https://hayabusa.zweispace.com/ (メタバース店)

◇ グッドヒルズについて

グッドヒルズは、ツバイスペース・ジャパンの親会社で、関連投資の他、クラウドメタバースサイドの業務や、3Dデジタルツインを使ったAIプロジェクト開発、ロボット関連のアプリケーション開発を行う会社です。

URL :http://corp.goodhills.com/

◇ Robothillsについて

ロボットヒルズは、ロボット・AI時代を見据え、AIの暴走制御、行動検証、ロボットの人類との共生を支援するインフラの構築等を目的として活動している、OSやAI、ロックチェーン技術を基底に持つ、クラウド上の有志のグループです。

関連リリース: https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000098.000029068.html

: https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000070.000029068.html

: https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000068.000029068.html

本リリースに関するお問い合わせ先

株式会社ZWEISPACE JAPAN 広報担当: TEL:050-5534-4331 jp-info@zweispace.com

Namazu Token ($NMZ) debuted on a global exchange last week, with its price soaring from $12 to $250 by 3:00 PM today, marking the highest first-day price increase among all cryptocurrencies.

Tackling $12 Trillion in Earthquake Damage and Unlocking a $25 Trillion Tokenization Market

What is Namazu Token?

Launched in 2019, Namazu Token is capped at 2 million tokens and operates on the ZweiChain public blockchain, designed for real estate and earthquake-related data. Its smart contract system ensures seamless transactions via decentralized wallets.

Key Launch Highlights

Namazu Token saw the highest growth rate on its first day.

Ripple’s XRP, co-founded by Chris Larsen, was the second-highest performer. Namazu’s founder, Hayato Kameda, has worked with Larsen and Yoshitaka Kitao to pioneer Asia’s P2P finance ecosystem.

Namazu Token Details https://media.zweispace.com/namazu-token-nmz/

Strategic Exchange Partnership

Namazu Token is listed on Coinstore (www.coinstore.com), a global exchange with 7 million users, primarily in Southeast and West Asia. This partnership aligns with Namazu’s regional strategy to promote blockchain-based real estate registration and earthquake resilience solutions.

Unlike typical cryptocurrencies, $NMZ is an application token that powers earthquake diagnostic apps using AI and blockchain-driven 3D solutions, backed by 2018 patents.

Earthquake Resilience and NAMAZU’s Solutions

The Asia-Pacific region, especially Japan, is highly earthquake-prone, with potential damage estimated at \1,200 trillion. The recent Noto Peninsula earthquake has led Japan’s Cabinet Secretariat to consider a dedicated Ministry of Disaster Prevention.

The NAMAZU Advantage

ZweiSpace’s patented systems, backed by Japan’s Cabinet Office, are cost-efficient and outperform global IT competitors. NAMAZU has been transforming Japan’s real estate sector and is now focusing on empowering Japanese earthquake scientists.

Expansion and Innovation

NAMAZU collaborates with major Japanese contractors, housing manufacturers, insurers, and telecoms. The founder, a Kyoto University science graduate, aims to push Japanese innovations into the global AI industry.

Expansion to Emerging Markets: Kenya's Blockchain Milestone

Kenya’s first African realestate was registered to blockchain using Zweichain. Unlike traditional systems that take years, Kenya’s framework is paving the way for faster, blockchain-based property registration across Africa.

The Power of ZweiChain

ZweiChain, powered by ZweiSpace’s patented blockchain, currently holds over 100,000 property records. It extends its solutions to legal and fiduciary applications. Zweispace Inheritance in 65 big industries blockchain could transform | CB Insights Research(https://www.cbinsights.com/research/industries-disrupted-blockchain/)

Digital Twin Projects in Asia

A new project in Indonesia aims to digitize hotels using digital twin technology, partnered with a major Indonesian conglomerate. Indonesia, being earthquake-prone, is looking to integrate NAMAZU’s technology into its commercial real estate sector.

About Zweispace

Zweispace has led the blockchain real estate space since 2015, with its first campaign allowing tenants to rent Tokyo apartments for one Bitcoin each. The company now specializes in real estate investment seminars, marketing, and tech application development, with patents secured in multiple countries.

Website: http://zweispace.co.jp/

Metaverse HQ: https://hayabusa.zweispace.com/