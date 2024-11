東日本旅客鉄道株式会社[画像1: https://prtimes.jp/i/17557/1008/resize/d17557-1008-03bf1719655fb8cd3134-0.png ][表1: https://prtimes.jp/data/corp/17557/table/1008_1_c8f54e3754dcf04590e830a6549aeb47.jpg ]1.概要<サービス開始日> 2024年12月6日(金)(日本時間)予定<対応コンテンツ> 「Steam」で配信をしているJR東日本トレインシミュレータの体験版(無料)、基本パック(有料)、追加ダウンロードコンテンツ(以下「DLC」)(有料) ※各対応コンテンツのサービス開始日は、変更となる場合がございます。 ※GeForce NOWでJR東日本トレインシミュレータをプレイするためには、GeForce NOWの会員登録に加え、「Steam」のアカウントも作成いただく必要があります。 ※DLCをご購入いただくには、あらかじめ基本パックをご購入いただく必要があります。<対応するデバイスの一例> ノートPC、Mac、Chromebook、iPhone、iPad、Androidデバイスなど[画像2: https://prtimes.jp/i/17557/1008/resize/d17557-1008-da3968784f607594e3e6-3.jpg ] ※開発中の画面であり、実際にリリースするものと一部異なる場合があります。2.「JR東日本トレインシミュレータ」について JR東日本の運転士が実際に使用する訓練用シミュレータを一部加工し、ご家庭用に配信しているものです。走行する車両にて収録した高画質の映像と走行音により、リアルな運転操作を体験できます。 「JR東日本トレインシミュレータ」公式サイト:https://www.jreast.co.jp/simulator/3.GeForce NOWについて 2024年4月に日本で提供が開始されたGeForce NOWは、エヌビディアが提供するクラウドベースのゲームストリーミングサービスです。クラウドからノートPCやスマートフォン、タブレット等のデバイスに対して、リアルタイムのゲームプレイを直接配信できます。会員登録プランにより、料金やプレイ環境等が異なります。 「GeForce NOW」公式サイト:GeForce NOW | The Next Generation in Cloud Gaming | NVIDIA https://www.nvidia.com/ja-jp/geforce-now/[画像3: https://prtimes.jp/i/17557/1008/resize/d17557-1008-f3e5aca806c25d9c41a9-4.png ]※メンバーシップや対応デバイス、各種システム要件等の詳細な情報につきましては、GeForce NOWのFAQsをご覧ください。 https://www.nvidia.com/ja-jp/geforce-now/faq/※JR東日本トレインシミュレータのコンテンツの最新情報は、Steamストアページにてご確認ください。 https://store.steampowered.com/app/2111630/JR_EAST_Train_Simulator/?l=japanese[表2: https://prtimes.jp/data/corp/17557/table/1008_2_88737074b5a596ba6889fa62605beba3.jpg ]※iPad、iPhone、Macは、米国および他の国々で登録されたApple Inc.の商標です。iPhoneの商標はアイホン株式会社のライセンスにもとづき使用されています。iOSは米国その他の国におけるCiscoの商標または登録商標であり、ライセンス許諾を受けて使用されています。※Android、Chromebookは、Google LLCの商標です。