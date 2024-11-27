【そごう横浜店】「ブラックフライデープレミアム」（本年初開催）

株式会社そごう・西武そごう横浜店では、１１月２２日（金）からブラックフライデープレミアム」と称して、本年初めて年に一度のお得なセールを開催しています。１１月２９日（金）からは「食品スペシャル３ＤＡＹＳ」をはじめ、後半も続々とお得な商品が登場いたします。※本リリースの画像はイメージ、価格は税込です。※品切れの際はご容赦ください。【そごう横浜店 商品一例】ブラックフライデープレミアム限定 「特別お買い得品」会期：２０２４年１１月２２日(金)～１２月１日(日)場所：そごう横浜店 各階：対象売場●芦屋ジュエリー瀧井／淡水パールデザインネックレス ７，７００円[限定３０点] （写真下） ／地下１階＝アクセサリー売場●芦屋ジュエリー瀧井／ダイヤモンド デザインネックレス各種 ３９，６００円［限定５点］ ／地下１階＝アクセサリー売場 ※１１月２９日（金）～１２月１日（日）の販売[画像1: https://prtimes.jp/i/31382/1922/resize/d31382-1922-24b5cbced3bc71957e0e-1.jpg ]●卑弥呼／ボアモカシンシューズ(22.5～25.0cm) 各１１，０００円[限定１００足] ／地下１階=婦人靴売場[画像2: https://prtimes.jp/i/31382/1922/resize/d31382-1922-01a2ce976814cfd9dbd8-0.jpg ]●有名メーカー／ワイシャツ(各種) ５，９４０円 ネクタイ(各種) ５，２８０円 ／５階＝紳士洋品・雑貨売場[画像3: https://prtimes.jp/i/31382/1922/resize/d31382-1922-e1dc3c0c5c7c83e8f732-2.jpg ]●リーデル／スーパーレジェーロシャンパーニュワイングラス ／甲州(ペア) (４６０ｍｌ、高さ２６cm) ２４，６４０円[限定１０セット] ／６階=洋食器売場[画像4: https://prtimes.jp/i/31382/1922/resize/d31382-1922-29a648d307ad45d577f1-9.jpg ]黒い商品が集結会期：２０２４年１１月２２日(金)～１２月１日(日)場所：そごう横浜店 地下２階=酒売場●スコッチウイスキー／ジョニーウォーカー ブラックラベル (７００ml) ３，４９８円 （写真下 左）●アイルランドビール／ドラフトギネス （３３０ml缶×４缶パック） １，２３２円 （写真下 右）[画像5: https://prtimes.jp/i/31382/1922/resize/d31382-1922-053cc7bd18278706e8ea-10.jpg ]おいしさお買い得 「１，０８０円」均一価格市会期：２０２４年１１月２２日(金)～１２月１日(日) ／場所：そごう横浜店 地下２階=食品売場●精肉 人形町今半／黒毛和牛すき焼き丼(１折) ［各日限定３０折］ １，０８０円[画像6: https://prtimes.jp/i/31382/1922/resize/d31382-1922-61538a6b57783c114a9e-3.jpg ]●鮮魚 山金／鮪を味わう海鮮にぎり［中トロ入］１０貫入(1パック) ［各日限定５０パック］ １，０８０円[画像7: https://prtimes.jp/i/31382/1922/resize/d31382-1922-6ac544c093e3239baed3-4.jpg ]●惣菜 桂林／人気点心ニコニコセット(１パック) ［各日限定３０パック］ １，０８０円[画像8: https://prtimes.jp/i/31382/1922/resize/d31382-1922-3b5d102d540e46a1e34a-5.jpg ]●精肉 柿安／国内産黒毛和牛すき焼き用［肩ロース］(１００gあたり) ［各日限定１０Kg］ １，０８０円[画像9: https://prtimes.jp/i/31382/1922/resize/d31382-1922-4cb922f9d0d4d81eee03-13.jpg ]１１月２９日（金）からも、続々とお得な商品が登場ブラックフライデープレミアム 食品スペシャル３DAYS (一例)会期：２０２４年１１月２９日(金)～１２月１日(日) ／場所：そごう横浜店 地下２階=食品売場１１.２９肉の日スペシャル ※１１月２９日（金）限定●精肉 人形町今半／国内産 黒毛和牛すき焼き用切落し(肩ロース) （１００ｇあたり） ９１８円●精肉 柿安／三重県産 松阪牛 小間切れ（１００ｇあたり） ５００円 [限定１００Ｋｇ] （写真下）[画像10: https://prtimes.jp/i/31382/1922/resize/d31382-1922-dbe67f6484563e68ec1b-7.jpg ]１，０８０円均一のおすすめ●鮮魚 魚喜／ロシア産ほか 紅鮭甘塩（解凍） （１パック）[各日限定５０パック] １，０８０円 ●鮮魚 山金／鹿児島県産ほか ぶり (養殖・生・生食用) １柵 １，０８０円●惣菜 京華樓／中華詰合せよりどり３点セット（３パック、1セット） [各日限定２０セット] １，０８０円※約１０種類の対象商品の中からお選びいただけます。●惣菜 根本屋／カニイクラ弁当(大) （１折） [各日限定２０折] １，０８０円 （写真下）[画像11: https://prtimes.jp/i/31382/1922/resize/d31382-1922-7f06a6dbb129426bc317-8.jpg ]ワイン＆グルメのお買い得●惣菜 銀座天一／海老 [各日限定５０本] 1本 ２７０円●酒売場 ヴィノスやまざき ／カタン・クレマン・ダルザス・ブリュット グランド・キュヴェ （７５０ml） ３，６０８円スイーツラッキーバッグ●菓子 ＧＯＤＩＶＡ／ブラックフライデー ハッピーバッグ （３個入、１袋）[限定２０袋] ３，２４０円 [画像12: https://prtimes.jp/i/31382/1922/resize/d31382-1922-0b58d0d12d695710edcd-6.jpg ]＜お買いあげプレゼント＞■会期：２０２４年１１月２９日(金)～１２月１日(日)■対象売場：地下１階=婦人靴売場、アクセサリー売場、ハンドバッグ売場会期中、対象売場にて税込み３，３００円以上お買いあげの先着２，４００名さま(そごう横浜店計)に、「アーティスト カムウェイ・フォン×西武・そごう限定デザイン 今治ハンカチタオル(１枚)」をプレゼントいたします。[画像13: https://prtimes.jp/i/31382/1922/resize/d31382-1922-1179cd7f46d8bfa60c76-13.jpg ]※レシート合算可。 ※プレゼントのお渡しはお一人さま１回限り。※なくなり次第終了。