新バージョン『CHUNITHM VERSE』稼働記念！12月11日（水）ゲキ！チュウマイ公式生放送 放送決定！
株式会社セガ フェイブ(本社：東京都品川区、代表取締役社長執行役員：杉野行雄、以下 セガ フェイブ)は、アーケード音楽ゲーム『CHUNITHM』の新バージョン『CHUNITHM VERSE』を2024年12月12日（木）より順次稼働することを発表いたしました。
この新バージョン稼働を記念して、稼働前日の2024年12月11日（水）18時30分より、公式生放送番組『CHUNITHM VERSE稼働直前&KOP6th LCQ！ ゲキ！チュウマイ公式生放送』を配信いたします。
今回の生放送では、『オンゲキ』『maimai でらっくす』の最新情報に加え、いよいよ稼働を迎える新バージョン『CHUNITHM VERSE』の情報をお届けします。
また、来年2月に全国決勝が行われる公式全国大会「KING of Performai The 6th」の最終予選となる、「LCQ」を同時実施します。初公開の情報や新バージョンの最速プレイもございますので、お見逃しなく！
おなじみセガの出演メンバーに加え、ゲストにDOLCE.さんをお迎えし、稼働前日を盛り上げます。毎度恒例の「原D情報局」も番組の中盤にございます。新情報盛りだくさんの生放送に、ぜひご期待ください。
▼視聴ページはこちら！
YouTube Live： https://youtube.com/live/Wu5C8elWItc
ニコニコチャンネル： https://live.nicovideo.jp/watch/lv346359600
【放送内容】
●ゲキ！チュウマイ情報
●CHUNITHM VERSE特集
●原D情報局
●KING of Performai The 6th LCQ決勝戦
【生放送概要】
◇番組名
CHUNITHM VERSE稼働直前&KOP6th LCQ！
ゲキ！チュウマイ公式生放送
◇放送日
2024年12月11日（水）18:30～21:00 予定
◇出演者（敬称略・順不同）
DOLCE.、コハD、原D、はっぴーちゃん、チュウニペンギン、光吉猛修
▼視聴ページはこちら！
YouTube Live： https://youtube.com/live/Wu5C8elWItc
ニコニコチャンネル： https://live.nicovideo.jp/watch/lv346359600
【関連リンク】
〇CHUNITHM公式サイト：https://chunithm.sega.jp/
〇CHUNITHM公式X（旧Twitter）：https://x.com/chunithm
〇オンゲキ・CHUNITHM・maimai でらっくす合同X（旧Twitter）：https://x.com/performai