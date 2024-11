ポケモンのデザインがフリューのプリ・プリ機専門店・プライズで同時期展開！ポケモンのシールふちデザインや店舗装飾、アイテムで最強カワイイをゲットしよう(ハート)

フリュー株式会社“メイク”をテーマにしたデザイン

フリュー株式会社(本社:東京都渋谷区、代表取締役社長:三嶋隆、以下 フリュー)は、本日11月29日(金)から2025年2月にかけて、自社のプリントシール(以下、プリ)機専門店・プリのシールふちデザイン・アミューズメント専用景品(以下プライズ)にて、ポケモンのデザインを展開いたします。

プリ機専門店『girls mignon』名古屋オアシス21店、SHIBUYA109店をポケモン一色に装飾。全国のプリ機『VERUA』には、ポケモンのシールふちデザインを12月5日(木)より搭載します。さらに、同日よりポケモンのプライズも順次展開します。プリ機専門店・プリ機・プライズを同時期展開することで、日々の生活に“ポケモンのいる日常”をお届けします。

店舗・プリ・プライズでポケモンのデザインを同時期展開!

今回の取り組みのコンセプトは、「I WANT TO BECOME YOUR FAV」。デザインには、ピカチュウ、プリン、カビゴン、アローラロコン、ニンフィア、メタモン、チラーミィ、ワッカネズミが登場し、“メイク”をテーマにしたデザインを3つのコンテンツで展開します。パステルカラーを基調にトレンドの要素を取り入れたフリューならではのオシャレな空間に、是非ご注目ください。

≪特設サイト https://sp.pictlink.com/sp/campaign/pokemon≫

<11月29日(金)より、『girls mignon』名古屋オアシス21店、SHIBUYA109店をポケモンがジャック!>

ポケモンのデザインを店舗入り口や店内の壁一面に展開します。リップやマスカラ、マニキュアなどのメイク用品をイメージしたイラストや、パステルカラーで統一されたポケモンが描かれ、オシャレでトレンド感ある空間が魅力です。

さらに、『girls mignon』名古屋オアシス21店では、アイシャドウパレットをイメージしたフォトスポットも設置。ポケモンとの映える空間をお楽しみいただける他、写真・動画撮影を通してポケモンとの思い出を可愛く残していただけます。

『girls mignon』名古屋オアシス21店 店内イメージ『girls mignon』名古屋オアシス21店 店内イメージ『girls mignon』SHIBUYA109店 店内イメージ『girls mignon』SHIBUYA109店 店内イメージ■『girls mignon』名古屋オアシス21店概要

[実施期間] 2024年11月29日(金)~2025年2月16日(日)予定

[住所] 愛知県名古屋市東区東桜1-11-1 オアシス21 B1F

[営業時間] 10:00~21:00

■『girls mignon』SHIBUYA109店概要

[実施期間] 2024年11月29日(金)~2025年2月16日(日)予定

[住所] 東京都渋谷区道玄坂2-29-1 SHIBUYA109 B2F

[営業時間] 10:00~21:00

<12月5日(木)から登場!全国のプリ機『VERUA』にポケモンのシールふちデザインが登場!>

全国のアミューズメント施設に設置中のプリ機『VERUA』に、ポケモンのシールふちデザインを2パターン全16種類搭載します。遊び方は、プリ機『VERUA』のシール選択画面で「ポケモンのシールデザイン」を選択するだけ。シールふちデザインのパターンは、事前画面で選択する画角(タテ・ヨコ)によって異なります。

デザインはタテのプリ画、ヨコのプリ画に合わせたものを8種類ずつ、全16種類をご用意しました。タテ画角のシールふちデザインはポケモンと今回のコンセプト「I WANT TO BECOME YOUR FAV」の文字を大きくあしらったデザインが特徴で、ヨコ画角はポケモンをちりばめたデザインが特徴。オシャレなポケモンの空間を楽しみながらプリでポケモンとの思い出を残すことができます。スマホのケースに挟んだり、アクリルキーホルダーにしたり、プリのシールだからこそ持ち歩けるのも魅力です。

タテ画角のデザイン全8種類ヨコ画角のデザイン全8種類

■ポケモンのシールふちデザイン展開概要

[実施期間]2024年12月5日(木)~2025年1月31日(金)まで

[搭載機種]『VERUA』

[対象店舗]『VERUA』設置のアミューズメント施設等

店舗検索:https://sp.pictlink.com/sp/s/aiWPvuJG

※一部店舗では、対象機種にポケモンのシールふちデザインが搭載されていない場合がございます。

[内容] ポケモンのシールふちデザイン全16種類搭載(タテ画角8種類、ヨコ画角8種類)

[撮影方法]プリ機『VERUA』撮影時に、シール選択画面で

「ポケモンのシールデザイン」を選択

※事前画面での画角選択によって選べるデザインが異なります。

プリ機『VERUA』はこの外装が目印

<12月より2か月連続で順次投入!トートバッグやヘアバンドなど可愛くて普段使いしやすいポケモンのアイテムが勢ぞろい!>

本取り組みのデザインを活用した、プライズが登場します。展開する商品は、毎日持ち歩きたくなるような可愛さが魅力。また、ポケモンたちと毎日一緒に過ごしているような気分を味わえる使い勝手の良いラインナップにも注目です。

12月に展開する商品は、フェイスデザインが可愛い「ヘアバンド」や、メイク用品や小物を入れるのにぴったりな「ポーチ」。「ヘアバンド」は洗顔やメイクなどの普段使いはもちろん、お泊り会での写真撮影などでも映えるため、日常で大活躍するアイテムです。1月に展開する商品は、お出かけにもぴったりな「トートバッグ」や、身に着けるだけでも可愛い「バッグチャーム」、プリシールを入れたり推し活にも使用できる「フォトケース」をご用意。シンプルで映えるデザインだからこそ、お手持ちのキーホルダーや写真と組み合わせるなど自分好みのスタイルにアレンジしてお楽しみいただけるのがポイントです。

■12月展開商品

・ヘアバンド 全8種/23cm×10cm

・ポーチ 全8種/16cm×7cm×12cm

※詳しくはキャラ広場よりご確認ください。

■1月展開商品

・トートバッグ 全8種/65cm×38cm

・バッグチャーム 全8種/12cm

・フォトケース 全8種/16cm×8cm

※詳しくはキャラ広場よりご確認ください。

アイテムイメージアイテムイメージ■フリュープライズ商品概要

[店舗] 全国アミューズメント施設 ※詳しくはキャラ広場よりご確認ください。

[時期] 2024年12月5日より順次展開予定 ※詳しくはキャラ広場よりご確認ください。

[展開アイテム] 12月 :ヘアバンド、ポーチ

1月 :トートバッグ、バッグチャーム、フォトケース

[特設サイト] http://f-ch.jp/pokemonPL01 ※「キャラ広場」

[コピーライト] (C)Pokemon. (C)Nintendo/Creatures Inc./GAME FREAK inc.

[発売元] フリュー株式会社

(C)2024 Pokemon. (C)1995-2024 Nintendo/Creatures Inc./GAME FREAK inc.

ポケットモンスター・ポケモン・Pokemonは任天堂・クリーチャーズ・ゲームフリークの登録商標です。

※本リリースに含まれる画像をご使用の上で記事をご作成いただく場合は、必ず上記権利表記をご掲載くださいますよう、お願いいたします。

※本リリースに記載の内容は予告なく変更・中止となる場合がございます。

※一部店舗では、対象機種に本デザインが搭載されていない場合がございます。

※girls mignon 、VERUA、キャラ広場 ほかは、フリュー株式会社の商標、または登録商標です。

※その他会社名、製品名、サービス名等は、それぞれ各社の商標または登録商標です。