【11/29より】「農業・林業・水産業向け助成金・補助金セミナー」の販売を開始しました【助成金なう】
2024/11/29(金)より、「農業・林業・水産業向け助成金・補助金セミナー」」の販売を開始します！
農業機械の導入など、農業・林業・水産業に係る国・自治体の支援は年々拡充されてきています。
経営や設備更新などの課題を解決するには、国・自治体の補助金を積極的に活用することが不可欠です。
本セミナーでは、農業・林業・水産業が活用できる補助金を紹介するだけでなく、補助金の有効な活用方法についても解説します。
ご興味がある方は是非お申し込みください！
※助成金なう有料会員であれば無料で視聴できます。
※2024年9月6日に配信した内容になります。
【こんな方にオススメです】
1.農業・林業・水産業の方
2.農業・林業・水産業向けに商材拡販をしている方 など
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〇助成金なう有料会員様の場合
(1)以下のリンクをクリックしてください。
https://www.navit-j.com/service/joseikin-now/index.php?action_entrytable_itemdetail=true&code=%E8%BE%B2%E6%A5%AD%E3%83%BB%E6%9E%97%E6%A5%AD%E3%83%BB%E6%B0%B4%E7%94%A3%E6%A5%AD%E5%90%91%E3%81%91%E5%8A%A9%E6%88%90%E9%87%91%E3%83%BB%E8%A3%9C%E5%8A%A9%E9%87%91%E3%82%BB%E3%83%9F%E3%83%8A%E3%83%BC_20240906(https://www.navit-j.com/service/joseikin-now/index.php?action_entrytable_itemdetail=true&code=%E8%BE%B2%E6%A5%AD%E3%83%BB%E6%9E%97%E6%A5%AD%E3%83%BB%E6%B0%B4%E7%94%A3%E6%A5%AD%E5%90%91%E3%81%91%E5%8A%A9%E6%88%90%E9%87%91%E3%83%BB%E8%A3%9C%E5%8A%A9%E9%87%91%E3%82%BB%E3%83%9F%E3%83%8A%E3%83%BC_20240906)
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(3)必要事項をご入力の上、お申込みください。
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〇助成金なう有料会員様以外の場合
有料会員にならなくても当該セミナーを購入することができます(税抜500円)！
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