CData がデロイトによる北米のテック企業成長率ランキング「Deloitte Technology Fast 500(TM) 2024」を受賞

CData Software Japan 合同会社

リアルタイムデータ連携ソリューションのリーディングベンダーであるCData Software, Inc.(本社:アメリカノースカロライナ州、日本オフィス:宮城県仙台市、代表社員 職務執行者:疋田 圭介、以下CData)は、2024年11月21日、「Deloitte Technology Fast 500(TM)(https://www2.deloitte.com/us/en/pages/technology-media-and-telecommunications/articles/fast500-winners.html(https://www2.deloitte.com/us/en/pages/technology-media-and-telecommunications/articles/fast500-winners.html))」を3年連続で受賞しました。今年で30年目を迎えるこの賞は、国際会計事務所組織 デロイト トウシュ トーマツ リミテッドが北米で最も急成長しているテクノロジー、メディア、通信、ライフサイエンス、フィンテック、エネルギー関連のハイテク企業500社をランキングしているものです。

本プレスリリースはCData 本社のニュース(https://www.cdata.com/company/press/cdata-deloitte-fast-500-2024/)の抄訳です。

CData のCo-Founder & CEO Amit Sharma は、2024年におけるCData の収益成長の加速はモダンなデータ連携ニーズの高まりに加え、Salesforce、Google、UiPath といった大手テクノロジープロバイダーとのパートナーシップの強化にある、と分析します。企業がAI 統合への注力を深める中で、リアルタイムでのデータ接続はAI 駆動型の成果を最大化するために不可欠となっています。CData のソリューションは業界をリードするイノベーションにより、組織のあらゆるレベルにわたってシームレスで信頼性の高いデータアクセスを実現し、生成AI と高度なアナリティクスを強化します。

「3年連続でデロイトに認定されたことは、企業のビジネスを推進するデータへのより良いアクセスを提供することへの、当社の継続的な成功と強い影響を裏付けるものです。」とSharma は述べます。「AI が各業界を変革する中で、データコネクティビティの推進に対する当社のコミットメントは、パートナー企業や顧客がAI イニシアチブの可能性を最大限に引き出し、データ中心の世界でさらなる成功を収めることを支援するためにこれまで以上に重要です。」

CData にとってマイルストーンの年

CData がFast 500 に認定されたことは、同社にとってすでに重要な年となっている中で、さらに大きなマイルストーンとなる出来事です。AI の普及がリアルタイムデータアクセスへの需要を高める中で、CData は今夏、データ統合および接続ソリューションにおけるリーダーシップの強化を目的として約350百万米ドルのグロース資金 (https://www.cdata.com/jp/news/cdata-software-secures-350-million-in-strategic-growth-funding/)を調達しました。

上半期にはCData は、データ仮想化市場での影響力を拡大する目的でData Virtuality の買収を発表(https://www.cdata.com/jp/news/20240405-acquisition-data-virtuality/)しました。この買収により、同社の顧客は大量のデータへのリアルタイムアクセスに特化したエンタープライズグレードのデータ仮想化および統合プラットフォームの恩恵を享受できるようになります。

7,000社を超える企業がデータの分散、セキュリティリスク、モダナイゼーションといった課題に取り組むためにCDataを活用しており、データ駆動型の取り組みを推進しようとする企業にとって不可欠なパートナーとなっています。CData は、企業が現在のデータ環境に適応するために必要な製品提供、運用能力、マーケット展開力の拡大に引き続き取り組んでいきます。

CData は、Deloitte Technology Fast 500(TM) の受賞に加えて、2024年を通じて複数の賞を受賞しており、業界における同社の強い勢いと影響力をさらに実証しています。

受賞には以下が含まれます。

Deloitte Technology Fast 500 2024 について

- BIG Awards for Business - Company of the Year- Globee Awards for American Business - Product Development Group Achievement (Gold)- Globee Disruptor Awards - Data Integration Disruptors (Gold)- Data Breakthrough Awards - Data Virtualization Solution of the Year (CData Connect Cloud)- Included on the 2024 Inc. 5000 list- Gartner Peer Insights Voice of the Customer for Data Integration Tools report - Strong Performer (CData Sync)

今年で30周年を迎えるDeloitte Technology Fast 500 は、北米で最も急成長しているテクノロジー、メディア、通信、ライフサイエンス、フィンテック、エネルギー分野のテック企業(上場・非上場を問わず)のランキングです。Technology Fast 500 の受賞企業は、2020年から2023年までの会計年度の収益成長率に基づいて選出されます。

Technology Fast 500 の選考対象となるには、企業は顧客に販売される製品で、事業収益(売上高)の大部分を占めるような専有の知財または技術を所有している必要があります。また、事業収益は初年度が最低50,000ドル、最新年が500万ドル以上必要で、最低4年間の事業実績があり、北米に本社を置く企業であることも要件となります。

<デロイトについて>

デロイトは、Fortune 500(R) の約90%、米国を拠点とする8,500社以上の民間企業を含む、世界で評価されている多くのブランドに対して、業界をリードする監査、コンサルティング、税務、アドバイザリーサービスを提供しています。デロイトでは、より公平な社会への信頼と信用を創造することで、重要なインパクトを与える(https://www2.deloitte.com/us/en/pages/about-deloitte/articles/purpose-at-deloitte-us.html)という目的を果たすよう努めています。ビジネス洞察力、テクノロジーの卓越性、戦略的テクノロジーアライアンスを独自に組み合わせ、さまざまな業界のクライアントの未来づくり(https://www2.deloitte.com/us/en/pages/about-deloitte/articles/technology-consulting-engineering-advantage.html)に貢献しています。デロイトは、顧客にとって最も重要な市場でサービスを提供する世界最大のプロフェッショナルサービスネットワークの一員であることを誇りにしています。175年以上の歴史を持つメンバーファームのネットワークは、150以上の国と地域に広がっています。デロイトの全世界約457,000人の社員が、www.deloitte.com(https://www.deloitte.com/global/en.html)でどのようにつながり、インパクトを与えているかをご覧ください。

Deloitte(デロイト)とは、デロイト トウシュ トーマツ リミテッド(“DTTL”)、そのグローバルネットワーク組織を構成するメンバーファームおよびそれらの関係法人(総称して“デロイトネットワーク”)のひとつまたは複数を指します。DTTL(または“Deloitte Global”)ならびに各メンバーファームおよび関係法人はそれぞれ法的に独立した別個の組織体です。DTTL(または“Deloitte Global”)はクライアントへのサービス提供を行いません。アメリカ合衆国では、Deloitte はDTTL のUS でのメンバーファーム、およびそのアメリカ合衆国内で“Deloitte” の名称を使用して営業を行う関連エンティティとその関連会社を指します。特定のサービスは会計法令によりクライアントに対して提供可能ではない可能性があります。メンバーファームのグローバルネットワーク詳細は、www.deloitte.com/about(https://www2.deloitte.com/us/en/pages/about-deloitte/articles/about-deloitte.html)を参照してください。

<CData Software について:https://www.cdata.com/jp/(https://www.cdata.com/jp/)>

CData Software, Inc. は、クラウドデータのコネクティビティソリューションおよびデータ連携ツールのリーディングベンダーです。270以上のSaaS、NoSQL やアプリケーションデータに標準接続するドライバーとデータ接続テクノロジーの開発に特化し、各種ツール、クラウドサービス、カスタムアプリケーションからのリアルタイム接続を実現します。CData 製品は、世界中の企業のデータ統合ソリューションにて利用されているほか、Salesforce、TIBCO、アステリアなど150以上のデータ製品ベンダーにOEM されています。

※本リリースに掲載する社名または製品名は、各社の商標または登録商標です。

本件に関するお問い合わせ先

CData Software Japan 合同会社 マーケティングデスク

お問い合わせフォーム : https://www.cdata.com/jp/contact/

E-mail : press@cdata.co.jp