NVIDIA(R) Studio対応、クリエイター向け軽量AIノートパソコン 「Swift X 14 」にエントリーモデル登場！

日本エイサー株式会社(本社:東京都新宿区、代表取締役社長:ボブ・セン)は、6月よりご好評いただいているNVIDIA(R)Studio対応、クリエイター向け AI ノートパソコン Swift X 14ノエイントリーモデル、「SFX14-72GP-N73Z46」を本日11月29日よりAcer公式オンラインストアにて発売いたします。発売中のGeForce RTX(TM) 4070 Laptop GPUを搭載した 「SFX14-72GP-N73Z47」とあわせ、クリエイターに向けたラインナップを拡充いたします。

公式サイト 製品情報ページ

https://www.acer.com/jp-ja/laptops/swift/swift-x-14

本製品は、インテル(R) AI Boost専用エンジンを内蔵したインテル(R) Core(TM) Ultra 7プロセッサー 155Hを搭載。インテルが新たに内蔵したNPU(Neural Processing Unit)が、AIを活用した新しい機能を高電力効率で実現します。進化し続けるAIの可能性に対応すべく、Acer独自のAIソリューションもこの1台に集約され、よりプロダクティブな環境を構築します。 また、32GBのメモリー、1TBのSSDを搭載し、メモリーを多く消費するクリエイティブ系アプリケーションの使用も心配ありません。高負荷な作業やタスクも快適にこなせます。

クリエイターに向けて設計された、NVIDIA(R) Stuioに対応し、GeForce RTX(TM) 4060Laptop GPUを搭載したSwift X 14は、驚異的な高速パフォーマンスでトップクラスのクリエイティブアプリケーションをサポートします。リアルタイムレイトレーシングは、超リアルなグラフィックスを実現し、AI支援ツールのStudioスイートは、アイデアをコンセプトから完成まで導きます。

Swift X 14は数百ものAIアプリに最適化されており、Stable Diffusionといった重量級のアプリもローカルで実行します。迅速な計算時間と優れた電力効率でAIタスクを実行しつつ、AIの次なる進歩の波にも対応します。また、キーボードにはCopilotキーとAcerSense(TM) キーを搭載、簡単にAI機能にアクセスすることができます。

色を大切にするクリエイター向けに、色に拘ったディスプレイを搭載。アスペクト比16:10で縦幅が少し広い14.5インチの画面には、高解像度2.8K(2880×1800)のOLEDディスプレイを採用しています。DCI-P3 100%、Calman認証Delta E<2、VESA CERTIFIED DisplayHDR(TM) True Black 500認定で、広色域で正確な色の再現性と、カラープロファイル切り替えの柔軟性を兼ね備えています。

さらに、Acer Ambient Light Sensing(環境光検知)を備え、Webカメラの隣に設置されたAcerのRGBライトセンシング技術センサーが周囲の環境光状態を検知し、ディスプレイの輝度だけでなく、色温度まで自動で調整するため、常に画面が自然に見え、どんな場所でも最適なデザイン環境を提供します。

軽量のアルミニウムボディで筐体の重さは1.5kg、薄さ17.90mmの軽量薄型設計を実現。さらにディスプレイを囲むベゼルを狭く設計し、洗練されたなめらかなデザインとシックで魅力的なカラーでスタイリッシュかつ画面に集中できるデザインを採用しています。また、滑らかなさわり心地で環境保護にも配慮した OceanGlass(TM) タッチパッドも備えています。さらに、米国国防総省の定める基準「MIL-STD-810H」に準拠した耐衝撃、防塵などの厳しいテストをクリアしています。

キーボードの専用キーを押すと AcerSense(TM) が起動。本ユーティリティアプリを使うことで、各種ハードウェア設定のカスタマイズ、システムの使用モード(サイレント/通常/パフォーマンス)の変更、パフォーマンスとバッテリー状態の確認が可能。またAI ZoneからAcer LiveArtやAcer AlterView、Acer PurifiedView(TM) など、各ソフトの設定が可能です。

さらに、インテル(R) Bluetooth(R) LE Audioに対応し、イヤホン、ヘッドセット、スピーカーでの音質が向上します。無線LANは、IEEE802.11 a/b/g/n/ac/axに準拠(Wi-Fi 6E準拠)しています。

電源ボタンにはWindows Hello対応の指紋認証リーダーも搭載しており、パスワードの漏洩リスクを低減しセキュリティを強化するとともに、スムーズなPCへのログインを実現します。インターフェースは、急速充電 や映像出力にも対応したThunderboltTM 4対応USB4(R) Type-Cポート 2つや、USB 3.2 Type-A ポート2つ、HDMI 2.1 1つと外部インターフェースも充実しています。

プレスリリースページ

https://www.acer.com/jp-ja/about/news/20241129

