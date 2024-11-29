2024年11月版　開業開店データの整備結果速報！

株式会社ナビット[画像: https://prtimes.jp/i/80271/1706/resize/d80271-1706-5fbc5b8c0cd160b34f60-0.jpg ]開業開店データの11月分のデータ整備が終了しました！整備件数は以下の通りです。【追加データ】飲 食： 4,501件理美容： 117件診療所： 94件旅館業： 242件【個人店舗件数】飲 食： 1,052件理美容： 32件診療所： 24件旅館業： 34件【飲食大型チェーン店件数】コンビニ： 156件スーパー/生鮮： 62件ハンバーガー屋： 50件【電話番号付与件数】飲 食： 3,195件理美容： 66件診療所： 64件旅館業： 57件【開設者情報付与件数】飲 食： 2,697件理美容： 49件診療所： 48件旅館業： 198件【飲食追加データ数トップ3】1位： 東京都 493件2位： 北海道 391件3位： 埼玉県 368件【前月追加データとの件数比較】飲 食： 105件減理美容： 86件減診療所： 15件増旅館業： 19件減今後も鮮度のいいデータをご提供できるよう、随時、整備を行ってまいります。☆開業開店データの詳細はこちら☆https://www.navit-j.com/service/kaigyo/☆開業開店データサンプルダウンロードはこちら☆https://www.navit-j.com/inquiry/hokenjo.html【会社概要】■会社名 株式会社ナビット■代表者 代表取締役 福井泰代■設 立 2001年1月■所在地 東京都千代田区九段南1-5-5 九段サウスサイドスクエア8F■ＴＥＬ 03-5215-5713■ＦＡＸ 03-5215-5702■ＵＲＬ https://www.navit-j.com/■E-Mail webmaster@navit-j.com