【日本橋高島屋】本年、日本中が熱狂した大人気メジャーリーガーのグッズが勢揃い！「BASEBALL HOUSE×TRION」POP UPショップ2024年12月4日（水）から開催！
株式会社高島屋
「顔」Tシャツ 7,000円
大谷翔平 フォトプリント エコバッグ 1,100円
ドジャース大谷翔平 ベア―キーリング 約4.5インチ 2,500円
ふわふわベア ドジャース 大谷翔平(ホームユニフォーム) 約10インチ 5,500円
グローブボディバッグ 限定色ロイヤルブルー×ホワイト 33,000円
グローブミニトート 限定色ロイヤルブルー×ホワイト 33,000円
グローブキーチェーン 限定色ロイヤルブルー×ホワイト 6,050円
「BASEBALL HOUSE×TRION」POP UPショップ
＜会期＞ 2024年12月4日（水）→ 10日（火） 10時30分～19時30分
＜会場＞ 日本橋高島屋S.C.本館 1階正面イベントスペース
日本橋高島屋S.C.では、今年日本中を熱狂させた日本人メジャーリーガーのグッズを扱う「BASEBALL HOUSE」と野球グラブの世界的生産量を誇り、その素材と技術を活かしたオリジナルレザーバッグを展開する「TRION」のPOP UPショップを12月4日（水）から10日（火）まで本館1階正面イベントスペースで、期間限定で展開いたします。
テレビ等で話題のグッズや日本国内ではなかなか手に入りにくい輸入商品をはじめ、“あの”大人気メジャーリーガーのグッズが揃います。
■商品一例
＜BASEBALL HOUSE＞
「顔」Tシャツ 7,000円
大谷翔平 フォトプリント エコバッグ 1,100円
ドジャース大谷翔平 ベア―キーリング 約4.5インチ 2,500円
ふわふわベア ドジャース 大谷翔平(ホームユニフォーム) 約10インチ 5,500円
＜TRION＞
グローブボディバッグ 限定色ロイヤルブルー×ホワイト 33,000円
グローブミニトート 限定色ロイヤルブルー×ホワイト 33,000円
グローブキーチェーン 限定色ロイヤルブルー×ホワイト 6,050円
※混雑状況により入場を制限させていただく場合がございます。
※販売方法・購入点数制限など事前に予告なく変更する場合がございます。
※品数に限りがございますのでご希望の商品をお買い上げいただけない場合がございます。
※商品の価格は消費税を含む総額で表記しています。
＜お問合せ＞ 日本橋高島屋：03-3211-4111（代表）