企業におけるLGBTQ+への取り組みの評価指標「PRIDE指標2024」で「シルバー」を受賞しました

株式会社LIMNO

株式会社LIMNO(本社:鳥取県鳥取市、代表取締役CEO:小野久人)は、LGBTQ+ ※1などの性的マイノリティに関するダイバーシティ・マネジメントの促進と定着を支援する一般社団法人work with Prideが2016年に策定した、企業におけるLGBTQ+への取り組み評価指標「PRIDE指標 ※2」でシルバーを受賞しました。

当社は経営理念「ひとりひとりにどこまでも寄り添い ときめく未来をデザインします」を体現するため、LGBTQ+に関する行動指針に基づき様々な取り組みを実施しております。



PRIDE指標の5つの評価指標に関連する取り組みは以下です。

1. Policy(行動宣言)

1.LGBTQ+に関する方針として、LIMNOとしての行動宣言を社内外に向け公開しました。(2023年9月)

LGBTQ+に関する方針 | 株式会社LIMNO(https://www.limno.co.jp/about/lgbtq%e3%81%ab%e9%96%a2%e3%81%99%e3%82%8b%e6%96%b9%e9%87%9d/)

・方針の中に、「性的指向・性自認」「性表現」という言葉が含まれています。

・従業員に対する姿勢として定めています。

・従業員に求める姿勢として定めています。

・経営層からのメッセージとして、社内外に向けて広く公開しています。

2. Representation(当事者コミュニティ)

1.構内で働くすべての方が利用可能なLGBTQ+相談窓口を開設しました。(2024年4月)

2.LGBTQ+相談窓口の情報をメール配信し、構内にポスターを掲示しました。(2024年4月)

3.当事者・非当事者の両方の視点での困りごとなどを正しく拾い上げるために、LGBTQ+に関する匿名意識調査を実施しました。(2024年7月)

3. Inspiration(啓発活動)

1.全従業員向けに、基礎知識を習得するためのLGBTQ+基礎知識研修を実施しました。(2023年9月)

2.各対象者毎に、eラーニング研修を実施しました。(2024年2月~3月)

・面接官/採用担当者、人事、管理職、相談窓口対応者

3.新入社員、中途社員対象に、LGBTQ+基礎知識研修を実施しました。(2024年4月)

4.全従業員向けに、アライ知識を習得するためのアライ研修を実施しました。(2024年5月)

・上記研修には、「カミングアウトを受けた際の対応」「SOGIハラ」「講師からの問題等の演習」「ノンバイナリー、 アセクシュアル、インターセックス等、LGBT以外の多様な性について」の内容を含みます。

・研修後アンケートを取り、社内の理解浸透度を確認しながら研修を進めました。

5.定期的な社内に向けたLGBTQ+、SOGIについての理解を促進する情報発信を行っています。(6月・12月)

6.啓発期間(6月1日~6月30日)を設定し、HP、採用HPのロゴを虹色化しました。(2024年6月1日~30日)

7.自社オリジナル虹色ロゴシールを作成、アライ研修のアンケートにて「アライ表明」をした社員に配布し、装着の呼びかけを実施しました。(2024年6月)

4. Development(人事制度・プログラム)

1.同性パートナーの方やその家族も届け出があれば、法律婚のパートナーと同様に制度を利用できます。

・休暇・休職(結婚、出産、家族の看護、介護 等)

・支給金(慶事祝い金、弔事見舞金、出産祝い金、家族手当 等)

・赴任(赴任手当、移転費、赴任休暇 等)

・その他福利厚生(社宅)

2.自社エントリーフォーム上の性別記載欄を廃止しました。(2023年1月)

3.休暇、休職、勤務形態への配慮として、年次有給休暇の単位に1日・半日に加えて1/4休暇を導入しました。(2022年10月)

4.男性用・女性用に限定されず利用できるトイレ等のインフラ整備を行いました。(2022年4月~)

・グラデーションをイメージした内装のバリアフリートイレの新設(2022年4月)

・一部静電対応の制服が必須な部署を除き服装自由化(2023年1月)

・制服男女兼用化し、「男性はズボン、女性はスカートにリボン」を廃止(2023年11月)

・制服は自宅から着用可にルールを変更(2024年4月)

5.本人の希望に応じて、出張等で宿泊時の居室、社宅に配慮が出来る仕組みになっております。

5. Engagement/Empowerment(社会貢献・渉外活動)

1.県外LGBTQ+関連イベントの社員参加呼びかけおよびイベントの周知を実施しました。(2024 年6月~)

・岡山レインボーフェスタ2024への参加呼びかけの際、会社が交通費の支給をし2名の社員が参加しました。(2024年10月)

2.婚姻の平等を実現する法制度の実現(Business for Marriage Equality ※3)、LGBT平等法の実現(ビジネスによるLGBT平等サポート宣言/Business Support for LGBT Equality in Japan ※4)への法人としての賛同をしました。(2024年8月)

■参考資料

※1 LGBTQ+:

レズビアン(Lesbian)、ゲイ(Gay)、バイセクシュアル(Bisexuality)、トランスジェンダー (Transgender)、クィア(Queer)、クエスチョニング(Questioning)の頭文字に、そのほか

のセクシュアリティーのプラス(+)を加えた広く使用されている総称。

※2 PRIDE指標:

2016年にwork with Prideが策定した、 「企業・団体等の枠組みを超えてLGBTQ+が働きやすい

職場づくりを日本で実現する」ための評価指標。

PRIDEの各文字に合わせた5つの指標の総合点に応じて、ゴールド、シルバー、ブロンズの3段階で

評価・表彰されます。

1. Policy(行動宣言)

2. Representation(当事者コミュニティ)

3. Inspiration(啓発活動)

4. Development(人事制度・プログラム)

5. Engagement/Empowerment(社会貢献・渉外活動)

PRIDE指標とは - work with Pride(https://workwithpride.jp/pride-i/)

※3 Business for Marriage Equality(以下、BME):

BMEは、婚姻の平等(同性婚の法制化)に賛同する企業を可視化することを目的に、公益社団法 人Marriage For All Japan、NPO法人 LGBTとアライのための法律家ネットワーク、認定NPO法人 虹色ダイバーシティが共同で運営しているキャンペーンです。

「Business for Marriage Equality」公式サイト(https://bformarriageequality.net/)

※4 Equality Act Japan:

Equality Act Japanは、SOGI(性的指向・性自認)に関する差別的取り扱いを禁止し、ひとりひ

とりの尊厳と平等を守るLGBT平等法の実現に賛同する企業を可視化することを目的に、LGBT法 連合会、ヒューマン・ライツ・ウォッチ、アスリート・アライの3団体が協働し、国内外で、LGB T平等法の制定を求める署名への賛同を呼びかけているキャンペーンです。

「Equality Act Japan - 日本にもLGBT平等法を」公式サイト(https://equalityactjapan.org/)

誰もが自分らしく生きられ、互いを認めあい、平等な環境のもとで働くことができる職場を実現するために、今後も様々な啓発活動を推進し、 PRIDE指標2025ではゴールド認証を目指します。

■関連情報

LGBTQ+に関する方針 | 株式会社LIMNO(https://www.limno.co.jp/about/lgbtq%e3%81%ab%e9%96%a2%e3%81%99%e3%82%8b%e6%96%b9%e9%87%9d/)

LGBTQ+ に関する取り組みの一環として、プライド月間に合わせて虹色ロゴに変更しました | 株式会社LIMNO(https://www.limno.co.jp/news/4295/)

LGBTQ+に関する取り組みの一環として、各活動団体(同性婚、LGBT平等法の実現)への賛同を表明しました | 株式会社LIMNO(https://www.limno.co.jp/news/5251/)

※本ニュースリリースに記載された情報は、発表日時点の情報に基づいています。最新の情報とは異なる場合がございますので、あらかじめご了承ください。

【会社概要】

株式会社LIMNO

〒680-8634 鳥取県鳥取市立川町7丁目101番地

代表取締役CEO:小野久人

URL : https://www.limno.co.jp/

鳥取三洋電機のDNAを継承し、2023年1月に三洋テクノソリューションズ鳥取より社名変更。

開発・製造の一貫体制で、多分野で国内トップシェアを誇るタブレットの実績をベースに、お客様のサービス価値を最大化・最適化するカスタマイズ製品を高品質でご提供。



MM総研による「2023年度タブレット出荷台数データ」において、国内シェア第4位を(日本メーカーでは第1位)獲得。

https://www.m2ri.jp/release/detail.html?id=627



<本件に関するお客様からのお問い合わせ先>

株式会社LIMNO 人事総務部 人事課

E-mail :jinji@limno.co.jp