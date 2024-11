「進撃の巨人Brave Order」進撃ブレオダ「壁外の地を踏む者たち」を開催！

株式会社enish[画像1: https://prtimes.jp/i/12086/959/resize/d12086-959-fe905c5ca1fcdb0309c8-9.png ]ゲームアプリ「進撃の巨人Brave Order」公式サイトhttps://shingeki-bo.enish.com/ ■壁外の地を踏む者たちガチャ開催![画像2: https://prtimes.jp/i/12086/959/resize/d12086-959-21ab308b63144995d747-0.png ]▼開催期間2024/11/29(金)~2024/12/29(日)23:59 まで ▼ガチャ詳細・新登場の【海を越えて】ジャン・キルシュタイン/【広い世界】コニー・スプリンガー/【壁外の地】サシャ・ブラウスがピックアップされたガチャ。・青輝石限定の「壁外の地を踏む者たちステップアップガチャ」ではStep5でピックアップ★4団員が1体確定!▼★4ピックアップ対象・【海を越えて】ジャン・キルシュタイン/ 前衛 / 攻撃型[画像3: https://prtimes.jp/i/12086/959/resize/d12086-959-505d417b097064b98038-0.png ] ・【広い世界】コニー・スプリンガー / 前衛 / 防御型[画像4: https://prtimes.jp/i/12086/959/resize/d12086-959-a8045f64db2fe9c842e0-0.png ] ・【壁外の地】サシャ・ブラウス / 後衛 / 攻撃型[画像5: https://prtimes.jp/i/12086/959/resize/d12086-959-c974419648729718ff6f-0.png ] ■ウィンタージャン坊ログインボーナス開催!2024年11月29日(金)より、毎日ログインで最大1,200個の赤輝石がもらえちゃう!ウィンタージャン坊ログインボーナスを開催![画像6: https://prtimes.jp/i/12086/959/resize/d12086-959-af1475cb5f4b43739463-0.png ]▼開催期間2024/11/29(金) ~ 2024/12/11(水) 10:29まで ■異形の巨人 強欲に高難易度追加!2024年11月29日(金)より、危険区域調査、異形の巨人 強欲に高難易度のHELLが追加!強力な巨人を打ち倒し、限定装備を入手せよ![画像7: https://prtimes.jp/i/12086/959/resize/d12086-959-74d69833b072ddb4519d-0.png ]■「進撃の巨人 Brave Order」 本ゲームは、単行本世界累計発行部数1.2億部を突破した人気作品『進撃の巨人』のスマートフォンゲーム最新作です。『進撃の巨人』は、NHK総合にて2023年11月4日(土)に「進撃の巨人」The Final Season完結編(後編)が放送されました。本ゲームでは、プレイヤーはエレンやミカサたちとともに調査兵団の一員となり、原作さながらに多数のプレイヤーと協力して、強大な巨人に立ち向かいます。本ゲームオリジナルの撮り下ろしボイスを含むフルボイスで、臨場感たっぷりな『進撃の巨人』の世界をお楽しみください。[画像8: https://prtimes.jp/i/12086/959/resize/d12086-959-c656258851a160e2616f-0.jpg ]■『進撃の巨人』とは単行本世界累計発行部数1.2億部突破。巨人がすべてを支配する世界。巨大な壁によって外界と隔てられた人類と巨人との闘いを描いた物語。■「進撃の巨人 Brave Order」概要[画像9: https://prtimes.jp/i/12086/959/resize/d12086-959-2a221c5a2a005eb95039-0.jpg ]タイトル:進撃の巨人 Brave Orderジャンル:多人数共闘型RPGApp Store:https://apps.apple.com/jp/app/id1582769575Google Playストア:https://play.google.com/store/apps/details?id=jp.enish.shingekiboゲームアプリ公式WEBサイト:https://shingeki-bo.enish.com/ゲームアプリ公式Twitterアカウント:https://twitter.com/shingeki_bo対応OS:iOS / Android著作権表記:(C)諫山創・講談社/「進撃の巨人」The Final Season製作委員会 (C)G Holdings Co., Ltd. (C)enish,inc.■株式会社enish(エニッシュ) http://www.enish.comenishでは、Link with Funというスローガンのもと、「世界中にenishファンを作り出す」ことをミッションに、より多くのお客様に楽しんでいただけるよう魅力的なサービスの提供に取り組んでまいります。所在地:東京都港区六本木6-1-20設立:2009年2月24日代表取締役社長:安徳 孝平事業内容:ゲームアプリの企画・開発・運営