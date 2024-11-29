アウトドアファッション雑誌GO OUTが主催する、GO OUT JAMBOREE 2025が4月に開催決定!!
アウトドアファッション雑誌「GO OUT」が主催する、キャンプ初心者から、ソロ、カップル、ファミリーまで、誰もが楽しめるキャンプフェス「GO OUT JAMBOREE 2025」が、2025年4月11日(金)～13日(日)の3日間、ふもとっぱら、富士オートキャンプ場ふもと村（静岡県富士宮市）にて開催決定。富士山のふもとで、今回11回目の開催を迎えます。
音楽ライブに、 50以上のアウトドアギア・アパレルブランド・クルマメーカーのブースが軒を連ねる大人気ショッピングエリア、無数のアクティビティ&ワークショップから自然体験まで、充実の内容となります。
一番お得な超先行チケット抽選受付開始
毎回応募多数、GO OUT ID登録者限定のオトクな超先行チケット抽選販売が 11月29日(金)よりスタート。ぜひ、GO OUT ID会員に登録してご応募ください。
超先行チケット抽選受付期間：11月29日（金）12:00～12月15日（日）23:59まで
チケットの抽選申込はこちらから http://www.gooutcamp.jp/jamboree/ticket/
＜販売券種＞
●2泊3日入場券1枚+ オートキャンプ駐車券1枚 \20,500
●2泊3日入場券2枚+ オートキャンプ駐車券1枚 \35,000
●2泊3日入場券3枚+ オートキャンプ駐車券1枚 \49,500
●2泊3日入場券4枚+ オートキャンプ駐車券1枚 \64,000
●1泊2日入場券1枚+ オートキャンプ駐車券1枚 \18,000
●1泊2日入場券2枚+ オートキャンプ駐車券1枚 \30,000
●1泊2日入場券3枚+ オートキャンプ駐車券1枚 \42,000
●1泊2日入場券4枚+ オートキャンプ駐車券1枚 \54,000
そして、第1弾出演アーティストは12月26日（木）に発表します。今回も豪華ラインナップとなっておりますので、そちらもお見逃しなく!!
【GO OUT JAMBOREE 2025】
公式サイト：www.gooutcamp.jp/jamboree/(https://www.gooutcamp.jp/jamboree/)
開催日：2025年4月11日（金）、12日（土）、13日（日）
会場：ふもとっぱら、富士オートキャンプ場ふもと村（静岡県富士宮市）
公式SNS
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