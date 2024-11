イード、「エンタメプリント」の新コンテンツ『トワイライト・ウォリアーズ 決戦！九龍城砦』の映画前売券付きブロマイドを11月29日より販売開始

株式会社イード

株式会社イード(本社:東京都中野区、代表取締役:宮川 洋、以下 イード)は、「エンタメプリント」の新コンテンツとして、『トワイライト・ウォリアーズ 決戦!九龍城砦』の映画前売券付きブロマイドを2024年11月29日(金)正午より販売開始いたします。

■映画前売券付きブロマイドについて

エンタメプリントで販売する映画前売券付きブロマイドは、あらかじめ申し込みサイトで購入手続き・決済を行った上で、映画の前売券が付いたブロマイドを大判の2Lサイズ(横178×縦127mm)の写真用紙に高画質でプリントするものです。映画鑑賞の記念に保存してお楽しみいただけます。

今回は新コンテンツとして『トワイライト・ウォリアーズ 決戦!九龍城砦』(2025年1月17日公開)の映画前売券付きブロマイドを2024年11月29日(金)正午より販売開始いたします。

販売サイト:https://ticket.entame-print.jp

ブロマイドは全11種類ランダムで、販売価格は、一般1,800円(映画前売り券:1,600円、ブロマイド:200円の合計・税込)です。決済後に発行されるコンテンツ番号をマルチコピー機(※)に入力することで出力できます。各劇場のホームページなどで、上映日時や座席を指定のうえ、ご鑑賞ください。

(※)対象店舗:ファミリーマート、ローソン (一部の店舗ではご利用いただけません)

また、映画前売券付きブロマイドを購入した方限定で、オリジナルTシャツが4名様に当たるプレゼントキャンペーンも実施しています。映画前売券付きブロマイドをご購入の方全員が抽選対象となります。賞品発送時期は2025年1月(予定)で、当選は発送をもって代えさせていただきます。

■『トワイライト・ウォリアーズ 決戦!九龍城砦』について

本作は、第77回カンヌ国際映画祭ミッドナイト・スクリーンおよび、第37回東京国際映画祭にて上映され、世界中の映画ファンから大喝采を浴びました。ルイス・クーを主演に迎え、香港映画界のレジェンド、サモ・ハンほか、アーロン・クォック、リッチー・レンなど豪華俳優陣に加え、レイモンド・ラム、テレンス・ラウ、トニー・ウー、ジャーマン・チョン、フィリップ・ン等若手実力派がアクション・シーンを更に盛り上げています。香港では、広東語映画として歴代No.1の動員数を記録し、社会現象を巻き起こしました。監督は、2006年『ドッグ・バイト・ドッグ』で長編映画デビューし、同年ショーン・ユー主演、魔裟斗共演の『軍鶏 Shamo』、2012年ジョニー・トー製作『モータ―ウェイ』、2015年には『SPL/狼よ静かに死ね』の続編『ドラゴン×マッハ!』など数多くのアクション作品を手掛け、2021年「Limbo」では数々の映画賞を受賞している、名匠ソイ・チェン。アクション監督には『るろうに剣心』シリーズほか、ドニー・イエン出演作品を始め、世界中に活躍の場を広げている谷垣健治。音楽は『鬼太郎誕生 ゲゲゲの謎』などアニメからドラマ、CM、ゲーム、舞台、映画までジャンルを超えて数多くの劇伴を手掛ける川井憲次。そして、本作で話題を呼んだ、製作費の1/6とも言われる5,000万香港ドル(日本円=約10億円)をかけて制作された九龍城砦のセットも見どころの一つです。

<STORY>

九龍城砦(きゅうりゅうじょうさい)――かつて無数の黒社会が野望を燃やし、覇権を争っていた。

80年代、香港へ密入国した若者、陳洛軍(チャン・ロッグワン)は、黒社会の掟に逆らったことで組織に追われ、運命に導かれるように九龍城砦へ逃げ込む。そこで住民たちに受け入れられ、絆を深めながら仲間と出会い、友情を育んでいく。やがて、九龍城砦を巻き込んだ争いが激化する中、陳洛軍たちはそれぞれの信念を胸に、命を懸けた最後の戦いに挑む――。

タイトル:『トワイライト・ウォリアーズ 決戦!九龍城砦』

監督:ソイ・チェン

アクション監督:谷垣健治

音楽:川井憲次

出演:ルイス・クー、サモ・ハン、リッチー・レン、レイモンド・ラム、フィリップ・ン

原題:九龍城寨之圍城

配給:クロックワークス

公式サイト:https://klockworx.com/movies/twilightwarriors/

公式X:@totwjp

(C)2024 Media Asia Film Production Limited Entertaining Power Co. Limited One Cool Film Production Limited Lian Ray Pictures Co., Ltd All Rights Reserved.

今後もエンタメプリントでは、アニメや実写映画にとどまらず、ゲーム関連コンテンツや人気のキャラクターのほか、イードが運営する21ジャンル81におよぶ多種多様なメディアとも連携し、マルチコピー機向けに価値のあるコンテンツを拡充していく予定です。

