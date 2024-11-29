『リネージュ』シリーズ最新作「Journey of Monarch - 君主の道」グローバル事前登録者数800万人を突破！リリース後にゲーム内アイテムの追加プレゼントが決定！

エヌ・シー・ジャパン株式会社

NCSOFT Corporation(本社:韓国 板橋(パンギョ)、共同代表:金 澤辰(キム テクジン)/朴 炳武(パク ビョンム)、以下NC)は、『リネージュ』シリーズ最新作「Journey of Monarch - 君主の道」に関する情報をお知らせします。

■『リネージュ』シリーズ最新作「Journey of Monarch - 君主の道」グローバル事前登録者数800万人突破

『リネージュ』シリーズ最新作となる「Journey of Monarch - 君主の道」が、グローバル事前登録者数800万人を突破しました。

グローバル事前登録者数100万人 / 400万人 / 500万人突破特別報酬に追加して、リリース後にゲームプレイに役立つ以下のアイテムをゲーム内郵便にてお贈りします。

≪特別報酬≫

800ダイヤ（※）

英雄確定召喚券I(英雄級) 1個

※ダイヤ：ゲーム内通貨の名称

『リネージュ』シリーズ最新作となる「Journey of Monarch - 君主の道」は、12月4日(水) 24時に、日本、韓国、台湾、北米、欧州など241の国と地域でグローバルリリースが決定し、12月3日(火) 14時よりゲームの事前ダウンロードを開始します。

事前登録は、12月3日(火) 13時59分まで開催しますので、ぜひ事前登録をしてリリースをお待ちください。

「Journey of Monarch - 君主の道」に関する情報は、公式サイト、公式Xでご確認いただけます。

≪「Journey of Monarch - 君主の道」公式サイトはこちら≫

https://journey.plaync.com

≪「Journey of Monarch - 君主の道」公式Xはこちら≫

https://x.com/Journey_ncsoft

【タイトル情報】

タイトル名：Journey of Monarch - 君主の道

対応プラットフォーム：iOS/Android/Windows

開発/運営：NCSOFT

リリース予定日：2024年12月4日(水) 24時

公式サイト：https://journey.plaync.com

日本公式X(旧Twitter)：https://x.com/Journey_ncsoft

YouTubeチャンネル：https://www.youtube.com/@Journey_NC

App Store：https://apps.apple.com/jp/app/id6503337353

Google Play ：https://play.google.com/store/apps/details?id=com.ncsoft.lineagen

コピーライト：(C) NCSOFT Corporation. All Rights Reserved.

※当プレスリリースの内容は2024年11月29日現在のものです。諸般の事情により予定を変更する場合がございます。