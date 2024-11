ウイスキー、ジン、焼酎、泡盛など！国内最大級のウイスキー＆スピリッツの大規模試飲イベント「ウイスキー＆スピリッツフェスティバル2025 in 横浜」開催決定！

株式会社ウイスキー文化研究所

株式会社ウイスキー文化研究所(本社:東京都渋谷区、代表:土屋守)は、2025年4月26日(土)、27日(日)の二日間にパシフィコ横浜(神奈川県横浜市)で、ウイスキー、ジン、焼酎、泡盛などの大規模試飲イベント「ウイスキー&スピリッツフェスティバル2025 in 横浜」の開催を決定しました。また、会期中、豪華な講師陣を迎えたテイスティングセミナーを行います。

本イベントは、バーテンダー、酒販関係者に限らず、広く一般の愛好家の方々にもご参加いただけます。

【Webページ】https://whiskyfestival.jp/yokohama2025/

今年2月に初開催したイベント「ウイスキー&スピリッツフェスティバル」は、ウイスキーやジンなどの洋酒に特化した「ウイスキーフェスティバル」を例年開催しているウイスキー文化研究所が、その枠を“世界の蒸留酒”へ広げ、日本の焼酎・泡盛など世界のさまざまなスピリッツが大集合するイベントです。

そして、来年は二日間へと拡大し、4月にパシフィコ横浜で開催いたします。会場内の各ブースでは、世界中のウイスキーやジン・焼酎・泡盛など蒸留酒が試飲いただけるほか、ボトルやグッズの販売も行います。さらに生産者と直接交流することも可能で、それらは本イベントの大きな魅力のひとつとなっています。

各日2部制(計4部)の完全入替制とし、各部とも2000名限定で2月上旬から入場チケットを販売する予定です。

今後、最新情報は公式ホームページ、SNSなどでお知らせします。

開催概要

イベント名:ウイスキー&スピリッツフェスティバル2025 in 横浜

日時:2025年4月26日(土)第一部 10:00~13:30 / 第二部 14:30~18:00

4月27日(日)第三部 10:00~13:30 / 第四部 14:30~18:00

会場:パシフィコ横浜 展示ホールD

〒220-0012 神奈川県横浜市西区みなとみらい1-1-1

https://whiskyfestival.jp/yokohama2025/access/

入場料:5,000円(税込)

入場者数:各部2,000名(2日間合計8,000名)

テイスティングセミナー

フェスティバルの目玉のひとつであるテイスティングセミナーを豪華講師陣をお迎えし、全8コマで開催いたします。各セミナーの詳細は、追って公式ホームページ・SNSなどで公開します。

キッチンカーが登場!蒸留酒に合う料理・おつまみを販売

本イベントでは、会場内にキッチンカーが登場し、ウイスキー・ジン・焼酎・泡盛などの蒸留酒に合う料理・おつまみを販売します。また、ゆっくり座ってお召し上がりいただけるよう、会場内には食事エリアを設置します。その食事エリアでは、本イベントに出展しているブースで購入したフードももちろん食事可能です。

出展企業(68社 2024年11月現在)

秋田県醗酵工業株式会社/朝日酒造株式会社/アサヒビール株式会社/Alembic大野蒸留所/井川蒸溜所/伊藤忠食品株式会社(スリーソサエティーズ)/ヴァイアンドフェロウズ株式会社/Whiskey&Co.株式会社/ウイスキー専門店相葉・MINMORE HOUSE・ヘブリディアンスモークハウス/ウイスキー専門店 WHISKY LIFE/江井ヶ嶋酒造株式会社/有限会社エィコーン/有限会社エス・シー・ティー/NTG/M.シャプティエ/オーシャン貿易株式会社/CARVAAN Brewery & Distillery/月光川蒸留所株式会社/Kamui Whisky株式会社/亀屋食品株式会社/木内酒造八郷蒸留所/キリンビール株式会社/KING's BARREL/久住蒸溜所/Ken's Choice Japan合同会社/小牧蒸溜所/SAKURAO BREWERY & DISTILLERY/酒ハックプロジェクト株式会社/サントリー株式会社/株式会社SHOCHUX/CHOCOLATIER PALET D'OR(ショコラティエ パレドオール)/株式会社シングルキャスクジャパン・有限会社麻屋商店/新里酒造株式会社/請福酒造有限会社/高藏蒸留所/TL Pearce蒸溜所/天星酒造 菱田蒸溜所/東京クラフトリキュール・秩父令和商会/都光・コーヴァル/DRAMLAD & Co./NAKATSUGIN/長濱蒸溜所/南島酒販株式会社/新潟亀田蒸溜所/日本酒類販売株式会社/ねっか奥会津蒸留所/野沢温泉蒸留所/Bar wizard/BIRDY./Highlander inn Tokyo/バカルディジャパン株式会社/株式会社Big Picture International/火の神蒸溜所/ヘリオス酒造株式会社/ventura spirits/馬追蒸溜所/武蔵野蒸留所/森の京都蒸溜所/石垣島の泡盛 八重泉酒造/養父蒸溜所/yumarrest/遊佐蒸溜所/ユニオンリカーズ株式会社/株式会社横浜君嶋屋/横浜燻製工房株式会社/吉田電材工業株式会社/リカーマウンテン/渡辺ハム工房

ウイスキーフェスティバルとは

ウイスキーフェスティバルは、世界中のウイスキー、スピリッツが集まる大規模試飲イベントです。

ウイスキーの蒸留所、メーカー、インポーター、酒販店、バーなどのブースが、国内外から60~100社近く出展します。それぞれのブースではさまざまなウイスキーを無料・有料試飲できるほか、ウイスキーに合うフード・グッズなどもご購入いただけます。本イベントは、20歳以上の方ならどなたでもご参加いただける、すべてのウイスキーファン、スピリッツファンに向けたイベントです。ウイスキーフェスティバルは2007年に始まり、定期開催(※新型コロナ感染拡大前)の「ウイスキーフェスティバル in 東京」「ウイスキーフェスティバル in 大阪」のほか、テーマを絞った「バーボン&アメリカンウイスキーフェスティバル」や「ボトラーズウイスキーフェスティバル」、さらに地域の熱い声にお応えして実現した名古屋や京都、長野、清里など、毎年規模を拡大しながら開催を重ねてきました。2024年からは「ウイスキー&スピリッツフェスティバル in 横浜」と題したウイスキーだけでなく、世界の蒸留酒にテーマを広げたイベントも開催しています。

※会場内出展ブースのウイスキーやスピリッツの8割近くは無料でご試飲いただけます。一部高価で貴重なウイスキーについては有料となります。フードブースとグッズ販売は有料です。試飲アイテムについては出展者によって異なります。

ウイスキー文化研究所について

ウイスキー文化研究所は、ウイスキー評論家の土屋守が代表を務めるウイスキー文化の普及団体です。2001年3月の発足以来、国内外のウイスキー・酒文化全般を深く学ぶべく研究を重ね、情報の収集および発信を行っています。また業界に関わる方々とともに、ウイスキー愛好家や飲み手の育成、ウイスキー文化の普及を目的とした取り組みを企画・立案、実施してきました。

国内で唯一のウイスキー専門誌『Whisky Galore』の編集・発行、ウイスキーフェスティバルなどのイベントの企画・運営のほか、ウイスキーに関する知識、鑑定能力を問う資格認定制度「ウイスキーコニサー資格認定試験」や、ウイスキーを楽しむための知識を問う「ウイスキー検定」を主催しています。また、2019年より世界のウイスキーおよびスピリッツを審査する、日本で唯一の品評会「東京ウイスキー&スピリッツコンペティション(TWSC)」も運営しています。

【会社概要】

社名:株式会社ウイスキー文化研究所

本社所在地:〒150-0012 東京都渋谷区広尾1-10-5 テック広尾ビル5F

代表取締役:土屋 守

事業内容:ウイスキーガロア編集発行/ウイスキーコニサー資格認定試験教本編集発行/ウイスキー関連書籍執筆、監修/ウイスキーフェスティバル企画・運営/ウイスキーコニサー資格認定試験企画・運営/ウイスキー検定運営/東京ウイスキー&スピリッツコンペティション(TWSC)運営/ウイスキーの製造アドバイス・技術指導

設立: 2001年3月

HP:https://scotchclub.org/

ウイスキー文化研究所代表 土屋守プロフィール

1954年新潟県佐渡生まれ。学習院大学文学部卒。週刊誌記者を経て1987年に渡英。取材で行ったスコットランドで初めてスコッチのシングルモルトと出会い、スコッチにのめり込む。帰国後はウイスキー評論家として活躍し、98年にはハイランド・ディスティラーズ社より「世界のウイスキーライター5人」の一人に選ばれる。2014年9月から2015年3月に放送されたNHK朝の連続テレビ小説「マッサン」では、ウイスキー考証として監修を務めた。

『シングルモルトスコッチ大全』、『ブレンデッドウィスキー大全』(小学館)、『竹鶴政孝とウイスキー』(東京書籍)、『ウイスキー完全バイブル』(ナツメ社)、『ビジネス教養としてのウイスキー なぜ今、高級ウイスキーが2億円で売れるのか』(KADOKAWA)、『ビジネスに効く教養としてのジャパニーズウイスキー』(祥伝社)など著書多数。近著に『完全版 シングルモルトスコッチ大全』(小学館)、『土屋守のウイスキー千夜一夜(1~5巻)』『ジャパニーズウイスキーイヤーブック(蒸留所年鑑)』(ウイスキー文化研究所)などがある。隔月刊誌『Whisky Galore』の編集長を務める他、TWSC、ジャパニーズウイスキーの日実行委員長や、一般社団法人日本ウイスキー文化新興協会代表理事も務める。