MSI、最新のIntel(R) Core(TM)Ultra プロセッサー（シリーズ2）対応のZ890チップセット搭載Mini-ITXマザーボード「MPG Z890I EDGE TI WIFI」を発売

この度、エムエスアイコンピュータージャパン株式会社は、最新のIntel(R) Core(TM) Ultra プロセッサー(シリーズ2)対応のZ890チップセット搭載マザーボード「MPG Z890I EDGE TI WIFI」を2024年12月6日(金)に発売いたします。価格は税込72,980円です。

【MPG Z890I EDGE TI WIFI】:税込72,980円

製品URL:https://jp.msi.com/Motherboard/MPG-Z890I-EDGE-TI-WIFI(https://jp.msi.com/Motherboard/MPG-Z890I-EDGE-TI-WIFI)

【MPG Z890I EDGE TI WIFIの主な特長】

●小型ハイエンドホワイトPCに最適なデザイン

本製品は、Intel(R) Core(TM) Ultra プロセッサー(シリーズ2)対応の、ホワイトPCBとホワイトヒートシンクを採用したMini-ITXマザーボードです。小型フォームファクタながら、ダイレクト10+1+1+1フェーズ 110A SPSの強力な電源回路と、ヒートシンク内に設置されたファンによるアクティブ冷却により、ハイエンドCPUの性能を最大限引き出すことができます。

●付属品の5 in 1 XPANDER Cardで驚きの拡張性を実現

本製品に付属する「5 in 1 XPANDER Card」を使用すると、Mini-ITXモデルながら、最大で4台のM.2 SSDを搭載することが可能になります(標準では3台搭載可能)。他にもUSB 20Gbps Type-C x1、USB 5Gbps Type-A x4、SATAポート x2を増設することができ、従来のMini-ITXの常識を覆すほどの拡張性を実現します。

●リアIOパネルにはThunderbolt(TM)4を含む、合計10基のUSBポートを搭載

リアIOパネルにはUSB 10Gbps Type-A x7 / Type-C x1、Thunderbolt(TM)4 Type-C x2という、高速で豊富なUSBオプションを備えています。また、CMOSクリアボタンも搭載しているため、BIOS設定のリセットに全く手間がかかりません。

●高速なネットワークを実現するWi-Fi 7 & 5G LAN

最新のWi-Fi 7(320Mhzサポート)を搭載し、最大で5.8Gbpsの転送速度を実現します。差し込むだけで取り付けが完了するEZアンテナが付属し、そのアンテナは製品本体カラーと同じホワイト仕様なのでホワイトセットアップに違和感なく溶け込みます。また、オンボードで5G LANも搭載しているため、有線・無線のどちらでも高速で安定したネットワーク環境を構築可能です。

MSIについて

MSIは世界を牽引するゲーミングブランドとして、ゲーミング業界とeSports業界からもっとも信頼されているベンダーの一社です。MSIは、デザインの革新性、卓越した性能の追求、そして技術のイノベーションという基本原則に則り行動しています。すべてのゲーマーが熱望する機能を統合した製品を開発することで、ゲーミング機器に対する長い試行錯誤から解放し、ゲーマーの限界をも超えるパフォーマンス向上に貢献します。過去の実績さえ乗り越えようという決意のもと、MSIは業界の中でもゲーミングスピリットを持った「真のゲーミング(True Gaming)」ブランドであり続けます。

