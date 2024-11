PHONE APPLIが「Cisco Partner Conference Japan 2024」にて「Innovation Partner of the Year」を受賞

株式会社PHONE APPLI

すべての企業をウェルビーイング企業にアップグレードすることを目指す、株式会社PHONE APPLI(本社:東京都港区、代表取締役社長:奥澤 慎哉)は、「Cisco Partner Conference Japan 2024」で「Innovation Partner of the Year」を受賞したことをお知らせいたします。

Cisco Partner Conference Japanについて

「Cisco Partner Conference Japan」では、年に一度、Cisco製品の販売実績やソリューション連携において、各分野別に最も大きな成果を上げたパートナーを「Japan Partner Award」として表彰しています。PHONE APPLI は、Ciscoとのビジネス協業において、Cisco WebexやCisco Meraki、Cisco Spacesなど、各種Cisco製品と連携したソリューションを提供し、今年度も多くの企業のハイブリッドワーク推進を支えました。さらに、Cisco Security Suiteの導入と活用によるサービス品質とセキュリティの向上を実践している成果が評価され、「Innovation Partner of the Year」を受賞しました。

シスコシステムズ合同会社 専務執行役員 パートナー事業統括 大中裕士様からのエンドースメント

この度、PHONE APPLI様が「Innovation Partner of the Year」を受賞されたことを、心よりお祝い申し上げます。 PHONE APPLI様は、Webex by Cisco、Cisco Meraki、Cisco Spacesなどの製品を活用し、企業のウェルビーイングを支えるハイブリッドワーク環境の構築を推進されています。この取り組みにより、働きやすい環境づくり、そして、お客様のDX実現に大きく貢献されています。

さらに、近年特に重要視されるセキュリティ対策にもいち早く着手し、「セキュアハイブリッドワーク」の実現に向けてアジア地域で先駆けてCisco Security Suiteを導入されました。これにより、PHONE APPLI PEOPLEのサービスにおいて、安全性と利便性の両立を確立し、お客様からの信頼もさらに強化されています。 こうした革新性とリーダーシップは業界全体にも大きな影響を与え、共同提案や大規模案件での成功実績が評価され、今回の受賞に結びつきました。今後も、シスコはPHONE APPLI様とともに、お客様のDX実現に向けた最先端ソリューションの提供に貢献してまいります。

Cisco製品と連携したソリューションについて

Cisco WebexとPHONE APPLI PEOPLEを連携することにより、社内外への発信を容易にし、着信時には「誰から電話がかかってきたのか」を確認することができます。また、Cisco MerakiやCisco Spacesと組み合わせて利用することで、職場内の「誰がどこにいるのか」をすぐに確認することができます。これにより、ハイブリッドワークなどの多様な働き方において、スムーズなコミュニケーションが可能となります。



※シスコ エコシステム パートナー ポータル

https://www.cisco.com/c/m/ja_jp/solutions/partner-ecosystem/solution-catalog/phoneappli.html

組織を強くするコミュニケーションポータル「PHONE APPLI PEOPLE」PC・スマートフォンイメージ

Webex Calling発信画面・着信画面イメージ

Cisco Meraki、Cisco Spaces連携の基本構成例 従業員の居場所を表示可能

<組織を強くするコミュニケーションポータル「PHONE APPLI PEOPLE」について>

PHONE APPLI PEOPLEは、組織を強くするコミュニケーションポータルです。キーワードやスキルなどで社内の人的資本を、名刺データからお客様や取引先を、それぞれ簡単に見つけだし、最適なツール(チャット、メール、電話、Web会議等)でコミュニケーションがとれるようにします。心理的安全性をつくり、コラボレーションを活性化させることで離れて働くことが当たり前になった時代に、人の力を引き出すサービスとして、ウェルビーイング経営を目指す企業様をサポートしています。

「PHONE APPLI PEOPLE」について詳しくはこちら

https://phoneappli.net/product/service/papeople/

《株式会社PHONE APPLI会社概要》

代表取締役社長 :奥澤 慎哉

所在地 :〒105-0001 東京都港区虎ノ門4丁目3番13号 ヒューリック神谷町ビル8階

設立 :2008年1月

資本金 :398,365,710円

業務内容 :PHONE APPLI PEOPLE(組織を強くするコミュニケーションポータル)等クラウドサービスの企画・開発・販売、アプリケーション開発・販売(Microsoft、Cisco、Salesforce等の連携アプリケーション)、ウェルビーイング経営のコンサルティング事業、各種IP-PBX対応アプリケーションの開発・運用

URL :https://phoneappli.net/