【星のやグーグァン】山間に佇む温泉リゾートで睡眠のリズムを整える「冬の陽光スパリトリート」期間限定で提供｜期間：2024年12月17日～2025年2月27日

星野リゾート

各施設が独創的なテーマで、圧倒的な非日常を提供する「星のや」。台湾の雪山山脈の麓に佇む温泉リゾート「星のやグーグァン」は、2024年12月17日から2025年2月27日までの期間限定で2泊3日のスパプログラム「冬の陽光スパリトリート」を提供します。3種類のスパトリートメント、日の光を浴びて体内時計を整えるアクティビティや良い睡眠に導くための温泉入浴、そして本プランのオリジナルの養生食を通して、良い睡眠習慣を身につける2泊3日の一人旅のプランです。

開発背景

日照時間が短くなり、さらに気温が下がり外で活動をする時間が短くなる冬は、体内時計の乱れや睡眠の質が低下するといわれています。(*1) 日本と比べ温暖な気候の台湾では、真冬でも10度以下になることはほとんどなく、屋外でも快適に過ごすことができます。豊かな自然と豊富な湯量がある星のやグーグァンの立地を活かし、屋外でのアクティビティや食事、温泉での温浴やスパトリートメントを通して心身をリセットし、良い睡眠習慣を身につけてほしいと思い、本プランを開発しました。

*1:National Library of Medicine ”The effects of seasons and weather on sleep patterns measured through longitudinal multimodal sensing(https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/33911176/)”

特徴1 3種のスパトリートメントで心身をときほぐし、リセットする

星のやスパは、「調身(ちょうしん)、調息(ちょうそく)、調心(ちょうしん)」によって体が本来持つ感性を取り戻すことを目指しています。本プランでは、徐々に心身の緊張を解きほぐし、3日目には新たなエネルギーを感じられるような3種類のスパトリートメントを用意しています。日頃の疲れやストレスから心身を解き放ち、心身をリセットすることで、体内時計を整えるのを助けます。優しいタッチのトリートメントから始め、徐々に心身の緊張を解きほぐし、最終日には新たなエネルギーを感じられるように構成されています。

1日目:心身のこわばりをほぐす「潤(Run)」

旅の初めは体が緊張しているので、好みに合わせて選べるブレンドオイルを使い、優しいタッチで全身を柔らかにほぐすとともに、心身をリラックスさせます。

2日目:深いリラックスへと誘う「翠(Tsuei)

2日目に行うのは、温めた翡翠を使ったトリートメントです。温めた翡翠を腰や臀部に置くことで、全身が温まります。さらに、セラピストが滑らせるようにして使う翡翠が体の芯から緊張を和らげます。

3日目:身体を活力で満たす「律(Liu)」

最終日には、背中から全身をしっかりとほぐすトリートメントを行います。リズミカルな手技で固くなった背中を中心にほぐします。さらに深呼吸を繰り返しながらストレッチを行うことで、自律神経バランスを整えることを助けます。

星のやグーグァンスパ温めた翡翠「翠」トリートメントイメージ

特徴2 冬の柔らかな日差しと温浴で体内時計を整える

起床後、約14~16時間後には、体が自然と休息や睡眠の準備に入ります。このリズムを整えるためには、朝日を浴びることがとても重要といわれています。(*2)本プランでは、朝の日差しの中で行うフラワーアレンジメントやエクササイズ、温泉入浴を取り入れています。冬の柔らかな日差しを浴びながら自然のリズムに沿ったアクティビティを楽しむことで、体内時計を整えます。

*2:厚生労働省「健康づくりのための睡眠ガイド2023(https://www.mhlw.go.jp/content/10904750/001181265.pdf)」

■気循森呼吸(きめぐりしんこきゅう)

朝の木漏れ日が差し込むテラスで、「気循森呼吸」というストレッチとエクササイズを組み合わせたアクティビティを体験できます。これは気功の呼吸法とストレッチを組み合わせ、自然の「気」を体内に取り入れるものです。ウォーターガーデンを背景に、朝の爽やかな風と水音に包まれながら深呼吸を行い、新鮮な空気を全身に巡らせて、新しい一日を元気に始めることができます。

■フラワーアレンジメント体験

2日目の朝には、ウォーターガーデン内にあるガゼボで、冬の花を使ったフラワーアレンジメントを体験します。講師を務めるのは、アメリカのフラワーデザイン学院の教授でもある廖美雯(リャオ メイウェン)氏です。

朝の日の光を浴びることで体内リズムが調整され、また花と葉だけに集中して手を動かすことで脳がリラックスします。完成したフラワーアレンジメントは、宿泊中のお部屋に飾り、楽しむことができます。

■温泉の入浴

星のやグーグァンの温泉は、副交感神経が優位になり、脳や体がリラックスしやすいと言われている40度前後の温度設定です。朝の時間に温浴を行うことで、睡眠中に下がっていた体温を上げ、気持ちよく目覚めることがます。また、夜は就寝の2~3時間前までにぬるめのお湯につかることで、体温が徐々に下がり、自然な眠気を促して深い睡眠へと導くことが期待できます。(*3)温浴効果を活用し、体内時計を整えることを目指します。

*3:厚生労働省「快眠と生活習慣(https://www.e-healthnet.mhlw.go.jp/information/heart/k-01-004.html)」

客室「月見」半露天風呂

特徴3 バランスを整える養生料理

■体を温める「温補(ウェンブー)チョウザメ鍋」

温補チョウザメ鍋

2日目の夕食は、「温補チョウザメ鍋」です。体の内側から温まるよう、滋養豊富な烏骨鶏(うーぐーじー)と鰹出汁を合わせたスープに、帆立や蛤などの海の幸、また谷關の名産であり栄養価の高いチョウザメを使用します。夜に温かい鍋を食べることで心身が温まり、リラックスできます。

■体に優しくエネルギーを与える雑穀粥朝食

雑穀粥朝食

3日目の朝食には、客室にて健康的な雑穀粥と小鉢を提供します。地元で栽培された栗に似た食感の鳳眼果(ピンポー)の実やキヌアなど、うま味成分であるグルタミン酸を豊富に含む食材を使用した雑穀粥は、滋味深い味わいです。客室で提供する朝食は、体を芯から温め、一日の活力を与えます。

滞在スケジュール

<1日目>

13:30 台中新幹線駅より専用送迎車に乗車

15:00 チェックイン

17:30 夕食:会席料理

20:00 スパトリートメント「潤」

<2日目>

7:30 氣循森呼吸

8:00 朝食

9:30 フラワーアレンジメント体験

14:00 スパトリートメント「 翠」

19:00 夕食:温補チョウザメ鍋

<3日目>

7:30 氣循森呼吸

9:00 朝食:雑穀粥朝食

10:30 スパトリートメント「律」

13:00 チェックアウト 専用送迎車で台中新幹線駅へ

※本プランには台中市内(台中鉄道駅、台中新幹線駅を含む)から、星のやグーグァンまでの専用車送迎が含まれます。

専用車イメージ

「冬の陽光スパリトリート」概要

提供期間 :2024年12月17日~2025年2月27日 毎週火曜日~木曜日までの2泊3日のみ

*2024年12月31日~2025年1月2日、2025年1月28日~2025年2月6日は除外日です。

料金 :42,951台湾ドル/1名(税込み、サービス料と宿泊費は別)

*1台湾ドル=4.64円(2024年10月現在)

含まれるもの:スパトリートメント(3回)、フラワーアレンジメント体験(1回)、夕食2回(温補チョウザメ鍋、会席料理)、朝食2回(穀物粥朝食、通常朝食)、レイトチェックアウト13時、台中市内と星のやグーグァンの往復送迎(1回)

予約 :メール(info_guguan@hoshinoya.com)にて14日前の正午までに予約

定員 :1日1組(1名)限定

対象 :18歳以上の宿泊者

*本プランご予約に際しては、事前に2泊3日(期間中の火・水曜日宿泊)の宿泊予約が必要です

*参加日3日前から100%のキャンセル料が発生します。

*食材は仕入れ状況により変更になる場合があります。

*天候を考慮して、アクティビティ開催場所が室内に変更される場合があります。

*フラワーアレンジメント体験で作成した花は、税関審査の関係上、日本へのお持ち帰りはできません。

*台中市内以外の場所から、もしくは台中市内以外の場所への送迎をご希望の場合、追加料金が発生する場合があります。

■星のや(https://hoshinoresorts.com/ja/brands/hoshinoya/)

「その瞬間の特等席へ。」をコンセプト に、各施 設が独創的なテーマで、圧倒的非 日常を提供する 「星のや」。国内外に展開 する各施設では、その 土地の風土、歴史、 文化が滞在時間を豊かにする ものとしてお もてなしに織り込み、訪れた人を 日々の時 間の流れから解き放ち、特別な非日常へ いざないます。

■星のやグーグァン(https://hoshinoresorts.com/ja/hotels/hoshinoyaguguan/)

約 3,000m 級の山々が連なる台湾雪山山脈の麓に ある温泉地・谷關(グーグァン)。源泉掛 け流しの 半露天風呂付客室、風と水を感じる開放的なパブ リック空間、滞在シーンに合わ せた料理など、谷 關の自然に憩う温泉リゾートです。

所在地 :台湾台中市和平区博愛里東關路一段温 泉巷16号

客室数 :49室

参考価格:21,000台湾ドル(税込み、サービス料別)