「サンリオキャラクターズ　かぷぐるみ ふにゅまる！マスコットコレクション2」がカプセルトイに登場！

アイピーフォー株式会社

アイピーフォー株式会社(本社:東京都豊島区、代表取締役社長:小濱 剛)は、「サンリオキャラクターズ かぷぐるみ ふにゅまる!マスコットコレクション2」(1回500円・税10%込、全6種)を2024年11月下旬から順次、全国のカプセルトイコーナーにて発売予定です。

【商品概要】

株式会社サンリオのキャラクターたちのまんまるな姿がかわいいマスコットの第2弾が登場しました。

今作のラインナップは、「ハローキティ」「タキシードサム」「クロミ」「シナモロール」「ポムポムプリン」「ポチャッコ」の全6種です。

ハローキティとタキシードサムが新しく仲間入り!

もちもちな感触で、つい触りたくなるような商品になっています。

ゴムひも付きなので、バッグにつけて一緒にお出かけもできちゃう!

集めて並べると、とてもかわいいです!



ハローキティ

タキシードサム

クロミ

シナモロール

ポムポムプリン

ポチャッコ

【商品情報】

●商品名:サンリオキャラクターズ かぷぐるみ ふにゅまる!マスコットコレクション2

●発売日:2024年11月下旬から順次発売予定

●価格:1回500円

●対象年齢:15才以上

●種類数:全6種

・ハローキティ

・タキシードサム

・クロミ

・シナモロール

・ポムポムプリン

・ポチャッコ

●商品素材:ポリエステル(本体)、ポリエステル+天然ゴム(紐)

●生産国:中国

●取扱い場所:全国のカプセルトイ自販機設置場所

※本商品の設置店舗に関するお問合せにはお答えいたしかねます。

●発売元:アイピーフォー株式会社

※掲載している写真は、実際の商品とは多少異なる場合があります。

本資料に記載されている情報は2024年11月現在のものです。

(C) 2024 SANRIO CO., LTD. APPROVAL NO. L655128

【アイピーフォー株式会社について】

アイピーフォー株式会社は、キャラクター版権の仲介・販売等を行うライセンス事業と、数多くのキャラクターやブランドのカプセルトイを販売するカプセルベンダー事業を展開する企業です。



事業内容: ライセンス事業(キャラクター版権の仲介・販売等)、カプセルベンダー事業



X:https://x.com/ip4_cpsl (@ip4_cpsl)

Instagram:https://www.instagram.com/ip4_official/ (@ip4_official)



問合先:info@ip4.co.jp