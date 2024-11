世代を問わずに使用できる目に優しいビジネス・テレワーク向けモニター21.45インチ・フルHD・スクロール時も見やすいリフレッシュレート100Hz ユニットコム専売モデル「PRO MP223 E2」発売

エムエスアイコンピュータージャパン株式会社

この度、エムエスアイコンピュータージャパン株式会社は2024年12月上旬以降より、ビジネス向けモニターブランド『PRO』シリーズの新モデルを順次発売いたします。設置場所を選ばない21.45インチのコンパクトサイズ、フルHD(1,920 × 1,080)解像度、滑らかな映像表示が可能なリフレッシュレート100Hz駆動、アンチフリッカー・ブルーライトカット機能搭載で、ビジネスシーンにお勧めな「PRO MP223 E2」が新たにラインナップに加わります。

「PRO MP223 E2」は21.45インチのコンパクトなサイズ感でデスクにも設置しやすく、最も一般的なフルHD(1,920 × 1,080)解像度でビジネスやテレワークなどにお勧めなモデルです。MSIが提唱する世代を問わずに安心して使用できる「Eyes Ergoモニター」として、「ゲーミングモニター並みのリフレッシュレート100Hzでページのスクロール時にも滑らかな表示」「映り込みや反射を抑えるノングレアパネル」「チラつきを抑制するアンチフリッカー」「ブルーライトカット」の4つの目の疲労を軽減する機能を搭載しています。また、スマートフォンスタンドやキーボード・マウスからモニターの設定を行うことができる「Display Kit」対応に加え、マルチモニター環境を構築しやすい3辺フレームレスデザインとVESA規格のモニターアーム、対応したミニPCの取り付けも可能です。

【PRO MP223 E2】

■PRO MP223 E2製品ページ

https://jp.msi.com/Business-Productivity-Monitor/PRO-MP223-E2

