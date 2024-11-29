オタクってめんどくさい。山口八三『ただ推しのスケベが見たいだけ(2)』が11月29日発売！

株式会社ジーオーティーあらすじたかが推し活されど推し活。人が集まりゃトラブル勃発!!ディープ推し活コメディ(ハート)「アイドルを推すって難しくない!?」「オタ友のSNSブロックしたい…」腐女子・市田希の周りは今日も大騒ぎ。さらに、親友の鈴子は家庭に異変が……!? あの日マンガを語り合った2人も、もう大人。楽しいだけではいられない!?[画像1: https://prtimes.jp/i/43696/235/resize/d43696-235-f8ad3ee02e7ef9e25603-0.jpg ][画像2: https://prtimes.jp/i/43696/235/resize/d43696-235-9529aa912a39a2e54412-1.jpg ][画像3: https://prtimes.jp/i/43696/235/resize/d43696-235-734c1010ab9d17c35924-2.jpg ][画像4: https://prtimes.jp/i/43696/235/resize/d43696-235-1696f9f40733e0e87495-3.jpg ][画像5: https://prtimes.jp/i/43696/235/resize/d43696-235-bd14598fac10abc27fac-4.jpg ]コミックス情報MeDu COMICS『ただ推しのスケベが見たいだけ(2)』著者：山口八三発売日：2024年11月29日価格 ：792円(税込)判型 ：B6ISBN：978-4-8236-0773-8既刊も好評発売中！『ただ推しのスケベが見たいだけ(1)』著者：山口八三発売日：2023年06月13日価格 ：770円（税込）判型 ：B6ISBN：978-4-8236-0489-8[画像6: https://prtimes.jp/i/43696/235/resize/d43696-235-667d53daf2f76d5f1873-5.jpg ]COMIC MeDu「MeDu」とは漫画を愛する全ての人々に贈るジャンル不問の全年齢向け無料コミックサイトです。「MeDu」という名前は「愛づる」から名付けました。漫画を読むこと、創ることを愛する人々が集う場にすべく作り手の「愛」が溢れる作品をノンジャンルでお届けいたします。COMIC MeDu：https://comic-medu.com/公式X：https://twitter.com/COMIC_MeDu公式インスタグラム：https://www.instagram.com/medu_comics/公式Youtubeチャンネル：https://www.youtube.com/channel/UCzrFQaMEU848iN4gB3eRpoA公式tiktok：https://www.tiktok.com/@medu_comics