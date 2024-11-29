クソザコお嬢様調子コキダークゴシックコメディ♪♪♪躯咲マドロミ『カラフルグレー(4)』が11月29日発売！

株式会社ジーオーティーあらすじグランギニョル城内の混乱により解き放たれた城内メイドの頂点…その正体はティラノサウルス!?破壊の限りを尽くす最強のモンスターを止めなければ、覇権を争うまでもなくこの城に未来は訪れない！イリスとそのメイドたちはこのピンチを止められるのか…!?クソザコお嬢様が調子こきまくりダークゴシックコメディ第4巻！[画像1: https://prtimes.jp/i/43696/236/resize/d43696-236-80f051a38a59a85fdc2d-0.jpg ][画像2: https://prtimes.jp/i/43696/236/resize/d43696-236-b604d745cbbbf79aa230-1.jpg ][画像3: https://prtimes.jp/i/43696/236/resize/d43696-236-fb998edb1fb9832b2bcd-2.jpg ][画像4: https://prtimes.jp/i/43696/236/resize/d43696-236-a058a0975fb717ee652e-3.jpg ][画像5: https://prtimes.jp/i/43696/236/resize/d43696-236-281ddb9755b1c613782c-4.jpg ]コミックス情報MeDu COMICS『カラフルグレー(4)』著者：躯咲マドロミ発売日：2024年11月29日価格 ：748円(税込)判型 ：B6ISBN：978-4-8236-0774-5既刊も好評発売中！『カラフルグレー(1)』著者：躯咲マドロミ発売日：2022年07月29日価格 ：748円(税込)判型 ：B6ISBN：978-4-8236-0343-3[画像6: https://prtimes.jp/i/43696/236/resize/d43696-236-bc508b391cc65db59634-5.jpg ]『カラフルグレー(2)』著者：躯咲マドロミ発売日：2023年05月31日価格 ：748円(税込)判型 ：B6ISBN：978-4-8236-0485-0[画像7: https://prtimes.jp/i/43696/236/resize/d43696-236-58c09cdf61476d45241c-6.jpg ]『カラフルグレー(3)』著者：躯咲マドロミ発売日：2024年03月01日価格 ：748円(税込)判型 ：B6ISBN：978-4-8236-0629-8[画像8: https://prtimes.jp/i/43696/236/resize/d43696-236-1d903612e07f0531c737-7.jpg ]COMIC MeDu「MeDu」とは漫画を愛する全ての人々に贈るジャンル不問の全年齢向け無料コミックサイトです。「MeDu」という名前は「愛づる」から名付けました。漫画を読むこと、創ることを愛する人々が集う場にすべく作り手の「愛」が溢れる作品をノンジャンルでお届けいたします。COMIC MeDu：https://comic-medu.com/公式X：https://twitter.com/COMIC_MeDu公式インスタグラム：https://www.instagram.com/medu_comics/公式Youtubeチャンネル：https://www.youtube.com/channel/UCzrFQaMEU848iN4gB3eRpoA公式tiktok：https://www.tiktok.com/@medu_comics