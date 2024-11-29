株式会社東京ニュース通信社[画像1: https://prtimes.jp/i/6568/2902/resize/d6568-2902-bf388cc02ffb60001fd7-0.jpg ]2024年の大河ドラマ「光る君へ」。作・大石静、主演・吉高由里子。平安時代中期を舞台に、世界最古の女性文学といわれる「源氏物語」を生み出した紫式部の一生を描き出す本作。最終回を目前に控え、まひろたちの今後の行方に注目が集まる中、大河ドラマ史上初となる「美術」解説書が完成した。[画像2: https://prtimes.jp/i/6568/2902/resize/d6568-2902-83eaf89fce309feb427c-1.jpg ]「光る君へ」の舞台となる平安時代の世界観をビジュアル面から築きあげたセットの数々、主人公・まひろ（紫式部）をはじめとする登場人物たちが着用している衣装の数々をプロフェッショナルであるスタッフや考証者たちのこだわりとともに詳細に解説。豪華絢爛、細部までこだわりぬかれた「光る君へ」の美術はいかにして作られたのか、まさに“平安を完全再現した”その秘密に迫る。[画像3: https://prtimes.jp/i/6568/2902/resize/d6568-2902-8219a73d1dd5201b697e-2.jpg ]本書は、平安らしさを令和の時代に再現するには何が必要なのか、当時の絵巻物や古記録、現在も残る建物などをもとに検討と検証を重ねに重ねたスタッフたちの驚きの記録と言える。[画像4: https://prtimes.jp/i/6568/2902/resize/d6568-2902-511dcd967b3993514862-3.jpg ]さらに、吉高由里子、柄本佑をはじめ豪華出演者からのＳＰメッセージ、セットや衣装が“映える”名シーンも多数掲載。[画像5: https://prtimes.jp/i/6568/2902/resize/d6568-2902-5f09a8411d23a4f38711-4.jpg ]「光る君へ」のアートワーク全体を多角的にひも解き、まさに美術に込めた思いを後世に残す、永久保存版の１冊となっている。充実の内容でお届けするアートブックをぜひお楽しみください！CONTENTS●セット藤原為時の屋敷、東三条殿、土御門殿、石山寺、廃邸、松原客館、越前国府、内裏、大宰府、京の町並み、小道具 etc.●衣装まひろ/紫式部、藤原道長、天皇・親王、后、男性貴族、女性貴族、庶民、儀式＆風習etc.●出演者SPメッセージ吉高由里子（まひろ/紫式部）、柄本佑（藤原道長）、黒木華（源倫子）、高畑充希（藤原定子）、秋山竜次（藤原実資）、三浦翔平（藤原伊周）、町田啓太（藤原公任）、渡辺大知（藤原行成）、金田哲（藤原斉信）、高杉真宙（藤原惟規）、ファーストサマーウイカ（ききょう/清少納言）、塩野瑛久（一条天皇）、見上愛（藤原彰子）、渡邊圭祐（藤原頼通）、本田大輔（源俊賢）、岸谷五朗（藤原為時）、佐々木蔵之介（藤原宣孝）※掲載順●プロフェッショナルインタビュー～美術チーム・考証者・主要制作陣 ●「光る君へ」美術が映える名シーン集【放送情報】大河ドラマ「光る君へ」NHK総合（日）午後8:00～ （土）午後1:05～（再放送）NHK BS・BSプレミアム4K●（日）午後6:00～NHK BSプレミアム4K●（日）午後0:15～【商品情報】「NHK2024年大河ドラマ 光る君へ ART BOOK」●発売日：2024年11月29日（金）※一部、発売日が異なる地域がございます●定価：2,860円●発行：東京ニュース通信社全国の書店、ネット書店（Fujisan.co.jp＜https://www.fujisan.co.jp/product/1281705713/b/2670398/＞ほか）にてご購入いただけます。【関連サイト】■東京ニュース通信社が発行する雑誌・書籍・写真集・カレンダーなど各商品の総合情報サイトTOKYO NEWS magazine&mook＜https://zasshi.tv/＞