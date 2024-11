「スター・ウォーズ」の人気キャラクター「グローグー」の新商品コレクション「Grogu Cutest In The Galaxy」が東京コミコン2024で初公開！

ウォルト・ディズニー・ジャパン株式会社

ウォルト・ディズニー・ジャパン株式会社(以下 ディズニー)は、ディズニープラスで配信中の全世界を熱狂させるスター・ウォーズオリジナルドラマシリーズ『マンダロリアン』で人気のキャラクター「Grogu(以下グローグー)」の新商品コレクション「Grogu Cutest In The Galaxy」をスタートします。本コレクションでは、ぬいぐるみ、フィギュア、ファッションアイテムなどを展開し、「グローグー・グリーン」の新商品コレクションは、2024年12月6日(金)より、東京コミコン2024の「STAR WARS POP UP STORE/TCC2024」で先行発売されます。

愛称”ベビー・ヨーダ”として親しまれるグローグーは、ディズニープラスで独占配信中のスター・ウォーズオリジナルドラマシリーズ『マンダロリアン』に初登場するやいなやファンの人気を獲得しました。「Grogu Cutest In The Galaxy」では、「“はるか彼方の銀河”で最もかわいいキャラクター」として、アジアのポップカルチャーにリスペクトを込めたデザインや色合いを組み合わせ、新しいルックになったグローグーが登場。ファッションアイテムから文房具、雑貨に至るまで、多彩なグッズのラインアップが展開されます。

また、12月6日(金)※からは、スター・ウォーズ日本公式インスタグラムで、グローグーを起用したオリジナルショートストーリーの配信が開始されます。グローグーを象徴するいたずらっ子で、ユーモアがあり、そして愛くるしいという魅力の詰まったショートストーリーで、1話目以降は毎月1,2話配信します。

※投稿は19:00となります。

2025年4月には「スター・ウォーズ」の世界最大かつ究極の祭典「スター・ウォーズ セレブレーション ジャパン 2025」が、17 年ぶりに日本で開催されます。さらに、2026年5月にはグローグーも主役級の活躍をすることが期待される、「スター・ウォーズ」劇場公開最新作『マンダロリアン&グローグー(原題)』の公開を控えています。今後も「グローグー」、そして「スター・ウォーズ」シリーズのさらなる盛り上がりにご期待ください。

■日本公式インスタグラムアカウントにて、愛くるしい姿のグローグーのオリジナルショートストーリーが配信開始

「Grogu Cutest In The Galaxy」スタートに伴い、スター・ウォーズ日本公式インスタグラムアカウントにて、ショートストーリーの配信もスタートします。

12月6日(金)※より、グローグーの日常の様子や、色々な魅力が詰まった様々なコンテンツを毎月1,2話配信します。

※予告なく、配信スケジュールを変更することがあります。

※投稿は19:00となります。

Instagram:@starwarsjapan( https://www.instagram.com/starwarsjapan/ )

■「Grogu Cutest In The Galaxy」一部商品のご紹介

スター・ウォーズ ミルキーボアBIGぬいぐるみ~グローグー~(ノーマル)

\3,960(税込)/ フリュー

フーディ(全2種)

\8,800(税込)/ スモールプラネット

カラートート(全3種)

\1,980(税込)/ スモールプラネット

ヘアバンド (全1種)

\2,750(税込)/ スモールプラネット

前髪クリップ

\1,100(税込)/ トモクニ

バッグチャーム(全2種)

\1,408(税込)/ トモクニ

【コスベイビー】『スター・ウォーズ/グローグー:キューテスト・イン・ザ・ギャラクシー』[サイズS]グローグー(フローティング・ポッド)(全1種)

\4,000(税込)/ ホットトイズジャパン

ブルーマカロン?クッキー

\1,188(税込)/ MON・CRAVE

アクリルカードコレクション(全10種)

\715(税込)/ インロック

メッシュポーチ(全1種)

\1,980(税込)/ インロック

■「Grogu Cutest In The Galaxy」グッズ取り扱い予定店舗

・Disney THE MARKET

【愛知】

日程:12月11日(水)~12月24日(火)(最終日は午後5時終了)

場所:松坂屋名古屋店 本館7階大催事場

【東京】

日程:2025年1月5日(日)~1月12日(日)(最終日は午後6時終了)

場所:伊勢丹新宿店 本館6階 催物場

・STAR WARS POPUP STORE by Small Planet

日程:12月18日(水)~1月19日(日)

場所:東急プラザ銀座 3F

※東京コミコン2024会場にて先行販売される商品につきましては、一部の商品が後日グッズ取り扱い予定店舗での販売対象外となる場合がございますので、予めご了承ください。

※本リリースに掲載の画像を利用される際は下記クレジットの表記を必ずご記載ください。

(C) & TM Lucasfilm Ltd.